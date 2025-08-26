張曦雯首談八年情分手 坦率直言「唔可惜」 分手後返美真相曝光

最新娛聞
東方新地

廣告

張曦雯近日出席《俠醫》宣傳活動，首次正面回應與拍拖八年的美日混血男友 Mark 分手一事，更大方透露分手後返回美國的真正原因。

張曦雯透露分手過程無遺憾

面對外界對分手的關注，張曦雯直言並不覺得可惜，她坦率表示：「與他在一起真係有開心過。」八年情路中，兩人互相扶持，共同成長，分離只是因為累積的問題而非單一事件。她強調，現時與前男友依然保持朋友關係。

張曦雯 分手 有網民細心發現，張曦雯在7月尾一夜之間把社交平台上所有與男友嘅合照刪走。（圖片來源：ig@kelllycheung）
有網民細心發現，張曦雯在7月尾一夜之間把社交平台上所有與男友嘅合照刪走。（圖片來源：ig@kelllycheung）
張曦雯 分手 張曦雯隨後在社交平台發文宣佈分手。（圖片來源：張曦雯IG）
張曦雯隨後在社交平台發文宣佈分手。（圖片來源：張曦雯IG）

親揭分手後回美國真正原因

分手後，張曦雯趁工作空檔返回美國，並非逃避情傷，而是闊別四年終於能探望家人及新出生姪女。她輕鬆笑言，這段時間反而收到了許多好友的關心和問候，展現開朗和積極面對生活的態度。

張曦雯 分手 張曦雯分手後趁工作空檔返回美國（圖片來源：IG@kelllycheung）
張曦雯分手後趁工作空檔返回美國（圖片來源：IG@kelllycheung）
張曦雯 分手 同家人見面放假放鬆！（圖片來源：IG@kelllycheung）
同家人見面放假放鬆！（圖片來源：IG@kelllycheung）

否認第三者介入

對於第三者傳聞，張曦雯明確否認，強調分手純粹是雙方溝通後的共同決定，與外間揣測無關。她表示，雖然不便透露太多細節，但與前男友在「on good terms」下分開，彼此都希望彼此幸福，令人感受到成熟理性。

張曦雯 分手 張曦雯早與男友於寶馬山豪宅同居，Mark和Kelly已經拍拖多年，是美日混血兒，曾在美國國際級投資大行任職程式交易部副總裁，近年在香港做環保生意。身材健碩的他擁有44吋胸肌，熱愛水上運動，深受女生歡迎，加上甚有紳士風度，又對女友言聽計從，有傳在二人交往一年後，Kelly表示不希望他身邊有太多女生，Mark繼而在個人社交媒體unfollow認識的女生，以表示對女友的專一，更絕跡夜店蒲場。（圖片來源：ig@kelllycheung）
張曦雯早與男友於寶馬山豪宅同居，Mark和Kelly已經拍拖多年，是美日混血兒，曾在美國國際級投資大行任職程式交易部副總裁，近年在香港做環保生意。身材健碩的他擁有44吋胸肌，熱愛水上運動，深受女生歡迎，加上甚有紳士風度，又對女友言聽計從，有傳在二人交往一年後，Kelly表示不希望他身邊有太多女生，Mark繼而在個人社交媒體unfollow認識的女生，以表示對女友的專一，更絕跡夜店蒲場。（圖片來源：ig@kelllycheung）
張曦雯 分手 Kelly曾公開大讚男友細心及非常遷就她，因此二人甚少吵架。（圖片來源：IG@kelllycheung）
Kelly曾公開大讚男友細心及非常遷就她，因此二人甚少吵架。（圖片來源：IG@kelllycheung）

未來感情路隨緣 考慮參加《女神配對計劃》

談到未來感情走向時，張曦雯笑言會順其自然。她甚至開玩笑說收到不少朋友的善意問候，並考慮參加《女神配對計劃》節目。陳豪也在活動上鼓勵她提高擇偶標準，一同展望更美好的新生活，讓網民期待她的下一步動向。

張曦雯 分手 （圖片來源：IG@kelllycheung）
（圖片來源：IG@kelllycheung）

圖片來源：ig@kelllycheung資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 