張曦雯首談八年情分手 坦率直言「唔可惜」 分手後返美真相曝光
張曦雯近日出席《俠醫》宣傳活動，首次正面回應與拍拖八年的美日混血男友 Mark 分手一事，更大方透露分手後返回美國的真正原因。
張曦雯透露分手過程無遺憾
面對外界對分手的關注，張曦雯直言並不覺得可惜，她坦率表示：「與他在一起真係有開心過。」八年情路中，兩人互相扶持，共同成長，分離只是因為累積的問題而非單一事件。她強調，現時與前男友依然保持朋友關係。
親揭分手後回美國真正原因
分手後，張曦雯趁工作空檔返回美國，並非逃避情傷，而是闊別四年終於能探望家人及新出生姪女。她輕鬆笑言，這段時間反而收到了許多好友的關心和問候，展現開朗和積極面對生活的態度。
否認第三者介入
對於第三者傳聞，張曦雯明確否認，強調分手純粹是雙方溝通後的共同決定，與外間揣測無關。她表示，雖然不便透露太多細節，但與前男友在「on good terms」下分開，彼此都希望彼此幸福，令人感受到成熟理性。
未來感情路隨緣 考慮參加《女神配對計劃》
談到未來感情走向時，張曦雯笑言會順其自然。她甚至開玩笑說收到不少朋友的善意問候，並考慮參加《女神配對計劃》節目。陳豪也在活動上鼓勵她提高擇偶標準，一同展望更美好的新生活，讓網民期待她的下一步動向。
圖片來源：ig@kelllycheung資料或影片來源：原文刊於新假期