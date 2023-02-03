張曦雯

混血樣張曦雯被指與媽媽「唔似樣」 網民要求驗DNA

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張曦雯（Kelly）一家均在美國定居，只有她在香港工作。較早前Kelly媽媽回港，向來孝順的她即陪媽媽食飯，事後她於社交平台上載與媽媽合照，被網民直指母女「完全唔似樣」，更質疑是否整容令其樣貌非凡，更有網民呼喚「抽水王」林作出懸紅要求張曦雯驗DNA。

張曦雯 混血樣張曦雯是娛樂圈中的美女
混血樣張曦雯是娛樂圈中的美女。（圖片來源：[email protected]
張曦雯 她擁有深邃五官及大長腿
擁有深邃五官及大長腿。（圖片來源：[email protected]

張曦雯曬與媽媽合照 被質疑「唔似樣」

現年32歲的張曦雯擁有深邃五官和一對大長腿，出眾的外貌不禁會令人聯想起混血兒，因此多次被質疑曾經整容。早前張曦雯在社交平台上載了與媽媽的合照，更被網民直指母女「完全唔似樣」。

張曦雯 Kelly即陪媽媽食飯
張曦雯陪媽媽食飯。（圖片來源：[email protected]
張曦雯 被網民直指母女「完全唔似樣」
被網民直指母女「完全唔似樣」。（圖片來源：[email protected]

張曦雯與爸爸餅印一樣 力證親生女

張曦雯面對輿論就解釋自己的深邃五官，完全是遺傳自低調靚仔爸爸。而當時她亦答應會在過年時影全家福解除大眾疑慮，看到全家福後發現她果然是遺傳了爸爸，她與爸爸完全是個餅印一樣，不需驗DNA也肯定是親父女！

張曦雯 過年時拍的全家福
過年時拍的全家福。（圖片來源：[email protected]
張曦雯與爸爸餅印一樣
張曦雯與爸爸餅印一樣。（圖片來源：[email protected]
張曦雯 小時候的張曦雯與爸爸
小時候的張曦雯與爸爸。（圖片來源：[email protected]

張曦雯是名副其實屋邨妹

張曦雯原來出身自草根家庭，小時家住黃大仙下邨，係名副其實屋邨妹。父親做技工，阿媽幫人做facial，十歲得父母鋪路移民美國才改寫人生。在芝加哥修畢大學企業管理系，回港選華姐一夜成名。

張曦雯 公屋 藝人 基層藝人
張曦雯是2012年《國際中華小姐》冠軍。（圖片來源：新傳媒照片庫）

兩歲改名轉運

據知情者透露：「雖然佢家境一般，但佢爸爸媽媽好辛苦賺錢，都係為咗供佢讀大學，仲鋪晒路移民，等佢將來可以過更好嘅生活。佢爸爸篤信命理，Kelly兩歲時因為有相士話佢改名可以更好運，佢阿爸信到十足！將佢個名由詠欣改做曦雯！」

張曦雯 公屋 藝人 基層藝人
當年代表芝加哥參賽。（圖片來源：新傳媒照片庫）

芝加哥企業管理系畢業

後來十幾歲移民美國，除了在芝加哥大學企業管理系畢業，回港後更因選華姐而一舉成名！

張曦雯 公屋 藝人 基層藝人
張曦雯原來出身自草根家庭。（圖片來源：新傳媒照片庫）
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10歲時才隨父母移民美國。（圖片來源：新傳媒照片庫）

張曦雯《踩過界2》演女盲俠

張曦雯入行8年，2012年成《國際中華小姐》冠軍後，由默默無名的明珠台主持，再到各大劇集擔任女一，2019年更獲得「飛躍進步女藝員獎」。《木棘証人》大結局後，《踩過界2》又有張曦雯出現，劇接劇無間斷出現在觀眾眼前，因此被視為大台力棒的未來一姐。

張曦雯在《踩過界2》演女盲俠。
2019年張曦雯獲得「飛躍進步女藝員獎」。（圖片來源：[email protected]

年輕時舊照在網上流傳

然而，人紅事非多，自張曦雯知名度上升後，網上便流傳著疑似她年輕時的舊照，愈大愈美的她因與舊照的外貌有所差異，而被網民懷疑有整容。

張曦雯 張曦雯被網民懷疑整容。
張曦雯被網民懷疑整容。（圖片來源：[email protected]

一個舉動力證無整容

張曦雯出名EQ高，身為「宅男女神」的她巧妙地擊破整容疑雲，她曾多次在網上分享自己的童年舊照。從她分享的照片可見，童年時的張曦雯十分清秀，五官與現時的差別也不大，眼睛大且水汪汪，尖尖的下巴是典型的瓜子臉。

張曦雯曾在社交網站分享26歲和13歲的對比照片，標致甜美容貌近乎沒改變。
張曦雯曾在社交網站分享26歲和13歲的對比照片，標致甜美容貌近乎沒改變。（圖片來源：[email protected]

張曦雯常分享不同年齡段的舊照，絲毫不怕別人對比。

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撰文：東方新地（部份內容轉載自SundayMore）圖片來源：新傳媒照片庫、[email protected]

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