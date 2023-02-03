混血樣張曦雯被指與媽媽「唔似樣」 網民要求驗DNA

張曦雯（Kelly）一家均在美國定居，只有她在香港工作。較早前Kelly媽媽回港，向來孝順的她即陪媽媽食飯，事後她於社交平台上載與媽媽合照，被網民直指母女「完全唔似樣」，更質疑是否整容令其樣貌非凡，更有網民呼喚「抽水王」林作出懸紅要求張曦雯驗DNA。