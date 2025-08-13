張曦雯甩拖後新生活！被爆與「大隻猛男」逛超市 男方身份原來係⋯
無綫花旦張曦雯（Kelly）2012年奪得華姐冠軍，加入TVB後備受力捧。她曾公開與加拿大高富帥男友Mark Brunyez的戀情，但早前親證已與男友和平分手。不過，Kelly毫不寂寞，近日更被傳媒目擊與「大隻猛男」結伴逛街。
張曦雯與前度火速劃清界線
上月24日，Kelly在社交平台發文：「改變不易，但相信一切是最好的安排。」她清空與Mark的合照並互取消關注。兩日後，她坦言：「我們已和平分手一段時間，我現在很好。期待很快以新作品與大家見面，謝謝！」事實上，分手前Kelly已與Mark劃清界線，迅速搬離北角半山豪宅，入住西貢新居，換個新環境。她更豪擲約50萬購新名車，犒賞自己。據密友透露，與家人感情深厚的Kelly已將分手一事告知家人，兩位家人更即刻從美國飛來香港陪伴她。
張曦雯被爆與「大隻猛男」行街 身份曝光原來係⋯
日前，Kelly在身形健碩的弟弟和父親的陪同下，現身將軍澳商場。她先到電訊公司辦事，隨後兩位家人擔心她因失戀無心飲食，帶她到超市採購食材，準備為她烹煮大餐。購物後，弟弟貼心幫忙提著一大袋「戰利品」上車。隨後，Kelly駕車與家人兜風，傾訴失戀心情，然後返回西貢新居。不久，她飛回美國芝加哥老家與家人團聚度假，期間開心分享遊美術館、品美食、看演唱會的點滴，宣稱心情已完全恢復，成功走出失戀陰霾。
回帶「廿四孝家姐」往事 曾供醫生細佬讀書
張曦雯一向係圈中出名嘅孝順女，成長於黃大仙下邨，父親是技工，母親在美容院工作。10歲時，她隨家人移民美國，憑優異學業成績於伊利諾大學芝加哥分校完成企業管理學士學位。2012年，她參加《國際中華小姐競選》勇奪冠軍，隨後回流香港加入TVB開啟演藝事業。
今次Kelly飛往美國，主要目的就係探望家人。早前佢亦曾分享過落機時，任職醫生嘅細佬親自接機嘅溫馨畫面。據悉，Kelly當年為支持細佬追尋醫生夢，更一力承擔佢昂貴嘅醫學院學費同生活費，絕對係「廿四孝家姐」！如今細佬學有所成，Kelly亦放下心頭大石，難怪今次旅行心情大靚，不過亦有網民擔心佢為工作同家庭操勞過度，先會變得咁瘦。
