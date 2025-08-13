張曦雯甩拖後新生活！被爆與「大隻猛男」逛超市 男方身份原來係⋯

無綫花旦張曦雯（Kelly）2012年奪得華姐冠軍，加入TVB後備受力捧。她曾公開與加拿大高富帥男友Mark Brunyez的戀情，但早前親證已與男友和平分手。不過，Kelly毫不寂寞，近日更被傳媒目擊與「大隻猛男」結伴逛街。