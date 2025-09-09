張曦雯分手後學普拉提治情傷？ 高空倒吊晒S曲線超震撼
張曦雯挑戰高難度倒吊 完美S曲線震撼眼球
從張曦雯分享的影片可見，她與友人一同到普拉提教室上課，兩人同樣身穿瑜伽小背心及緊身褲，專心跟隨導師指導。其中一個畫面見到Kelly挑戰高難度倒吊動作，僅靠器械支撐，整個身體在半空中倒立，雙腿大開伸展，盡顯驚人的柔軟度與核心力量。雖然動作看似危險，但Kelly表現得相當輕鬆，充分舒展身體展現優美體態，完美身形線條表露無遺，讓不少粉絲大飽眼福。
張曦雯謙稱初哥 英文發文誓「開啟普拉提時代」
雖然動作已達專業級數，但張曦雯仍非常謙虛，以英文發文分享心聲，坦言自己是初學者。她寫道：「對自己許下承諾，開啟我的普拉提時代，實時觀看我第一次練習倒立。」她表示要給予自己作為初學者的優雅，同時也慶祝自己有勇氣開始，並對記錄自己的進步感到興奮。字裡行間流露出她對這項新運動的熱愛與期待，完全不怕辛苦，決心要練出好成績。
網民激讚身材爆燈
Kelly分享的普拉提照片在網上引熱議，網民紛紛留言大讚她的身材和運動天份。有網民留言「Kelly身材真係爆燈，做普拉提都咁靚」、「分手後反而更加靚，真係好勵志」、「倒掛金鈎都做得咁優雅，佩服佩服」。不少網民更表示被她積極面對人生的態度所感動，認為她是現代女性的好榜樣，懂得在逆境中尋找新的興趣和挑戰。
張曦雯透露分手過程無遺憾：唔可惜
面對外界對分手的關注，張曦雯直言並覺得「唔可惜」，她坦率表示：「與他在一起真係有開心過。」八年情路中，兩人互相扶持，共同成長，分離只是因為累積的問題而非單一事件。她強調，現時與前男友依然保持朋友關係。
親揭分手後回美國真正原因
分手後，張曦雯趁工作空檔返回美國，並非逃避情傷，而是闊別四年終於能探望家人及新出生姪女。她輕鬆笑言，這段時間反而收到了許多好友的關心和問候，展現開朗和積極面對生活的態度。
否認第三者介入
對於第三者傳聞，張曦雯明確否認，強調分手純粹是雙方溝通後的共同決定，與外間揣測無關。她表示，雖然不便透露太多細節，但與前男友在「on good terms」下分開，彼此都希望彼此幸福，令人感受到成熟理性。