張曦雯分手後學普拉提治情傷？ 高空倒吊晒S曲線超震撼

無綫花旦張曦雯（Kelly）近年熱愛運動，近日更解鎖新成就挑戰普拉提！她於IG大晒學習成果，片中見到她身穿貼身瑜伽小背心，在高空做出超高難度倒吊動作，完美S曲線一覽無遺，畫面極震撼。雖然她謙稱自己只是初哥，但動作標準得令人驚訝，到底背後下了多少苦功？

張曦雯挑戰高難度倒吊 完美S曲線震撼眼球

從張曦雯分享的影片可見，她與友人一同到普拉提教室上課，兩人同樣身穿瑜伽小背心及緊身褲，專心跟隨導師指導。其中一個畫面見到Kelly挑戰高難度倒吊動作，僅靠器械支撐，整個身體在半空中倒立，雙腿大開伸展，盡顯驚人的柔軟度與核心力量。雖然動作看似危險，但Kelly表現得相當輕鬆，充分舒展身體展現優美體態，完美身形線條表露無遺，讓不少粉絲大飽眼福。

張曦雯謙稱初哥 英文發文誓「開啟普拉提時代」

雖然動作已達專業級數，但張曦雯仍非常謙虛，以英文發文分享心聲，坦言自己是初學者。她寫道：「對自己許下承諾，開啟我的普拉提時代，實時觀看我第一次練習倒立。」她表示要給予自己作為初學者的優雅，同時也慶祝自己有勇氣開始，並對記錄自己的進步感到興奮。字裡行間流露出她對這項新運動的熱愛與期待，完全不怕辛苦，決心要練出好成績。

網民激讚身材爆燈

Kelly分享的普拉提照片在網上引熱議，網民紛紛留言大讚她的身材和運動天份。有網民留言「Kelly身材真係爆燈，做普拉提都咁靚」、「分手後反而更加靚，真係好勵志」、「倒掛金鈎都做得咁優雅，佩服佩服」。不少網民更表示被她積極面對人生的態度所感動，認為她是現代女性的好榜樣，懂得在逆境中尋找新的興趣和挑戰。

張曦雯 普拉提 （圖片來源：IG@kelllycheung）
張曦雯 普拉提 （圖片來源：IG@kelllycheung）
張曦雯 普拉提 （圖片來源：IG@kelllycheung）
張曦雯 普拉提 （圖片來源：IG@kelllycheung）
張曦雯 普拉提 （圖片來源：IG@kelllycheung）
張曦雯 普拉提 （圖片來源：IG@kelllycheung）
張曦雯 普拉提 （圖片來源：IG@kelllycheung）
張曦雯透露分手過程無遺憾：唔可惜

面對外界對分手的關注，張曦雯直言並覺得「唔可惜」，她坦率表示：「與他在一起真係有開心過。」八年情路中，兩人互相扶持，共同成長，分離只是因為累積的問題而非單一事件。她強調，現時與前男友依然保持朋友關係。

張曦雯 普拉提 有網民細心發現，張曦雯在7月尾一夜之間把社交平台上所有與男友嘅合照刪走。（圖片來源：ig@kelllycheung）
有網民細心發現，張曦雯在7月尾一夜之間把社交平台上所有與男友嘅合照刪走。（圖片來源：ig@kelllycheung）
張曦雯 普拉提 張曦雯隨後在社交平台發文宣佈分手。（圖片來源：張曦雯IG）
張曦雯隨後在社交平台發文宣佈分手。（圖片來源：張曦雯IG）

親揭分手後回美國真正原因

分手後，張曦雯趁工作空檔返回美國，並非逃避情傷，而是闊別四年終於能探望家人及新出生姪女。她輕鬆笑言，這段時間反而收到了許多好友的關心和問候，展現開朗和積極面對生活的態度。

張曦雯 普拉提 張曦雯分手後趁工作空檔返回美國（圖片來源：IG@kelllycheung）
張曦雯分手後趁工作空檔返回美國（圖片來源：IG@kelllycheung）
張曦雯 普拉提 同家人見面放假放鬆！（圖片來源：IG@kelllycheung）
同家人見面放假放鬆！（圖片來源：IG@kelllycheung）

否認第三者介入

對於第三者傳聞，張曦雯明確否認，強調分手純粹是雙方溝通後的共同決定，與外間揣測無關。她表示，雖然不便透露太多細節，但與前男友在「on good terms」下分開，彼此都希望彼此幸福，令人感受到成熟理性。

張曦雯 普拉提 張曦雯早與男友於寶馬山豪宅同居，Mark和Kelly已經拍拖多年，是美日混血兒，曾在美國國際級投資大行任職程式交易部副總裁，近年在香港做環保生意。身材健碩的他擁有44吋胸肌，熱愛水上運動，深受女生歡迎，加上甚有紳士風度，又對女友言聽計從，有傳在二人交往一年後，Kelly表示不希望他身邊有太多女生，Mark繼而在個人社交媒體unfollow認識的女生，以表示對女友的專一，更絕跡夜店蒲場。（圖片來源：ig@kelllycheung）
張曦雯早與男友於寶馬山豪宅同居，Mark和Kelly已經拍拖多年，是美日混血兒，曾在美國國際級投資大行任職程式交易部副總裁，近年在香港做環保生意。身材健碩的他擁有44吋胸肌，熱愛水上運動，深受女生歡迎，加上甚有紳士風度，又對女友言聽計從，有傳在二人交往一年後，Kelly表示不希望他身邊有太多女生，Mark繼而在個人社交媒體unfollow認識的女生，以表示對女友的專一，更絕跡夜店蒲場。（圖片來源：ig@kelllycheung）
張曦雯 普拉提 Kelly曾公開大讚男友細心及非常遷就她，因此二人甚少吵架。（圖片來源：IG@kelllycheung）
Kelly曾公開大讚男友細心及非常遷就她，因此二人甚少吵架。（圖片來源：IG@kelllycheung）

