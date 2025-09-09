張曦雯分手後學普拉提治情傷？ 高空倒吊晒S曲線超震撼

無綫花旦張曦雯（Kelly）近年熱愛運動，近日更解鎖新成就挑戰普拉提！她於IG大晒學習成果，片中見到她身穿貼身瑜伽小背心，在高空做出超高難度倒吊動作，完美S曲線一覽無遺，畫面極震撼。雖然她謙稱自己只是初哥，但動作標準得令人驚訝，到底背後下了多少苦功？