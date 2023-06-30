33歲張曦雯孖男友外遊放閃 大騷fit爆身形 蜜桃臀勁吸睛！
張曦雯「一件頭」騷蜜桃臀
張曦雯昨日（29日）在社交網派福利，穿上一件頭泳衣在風景怡人的海邊，大騷真空玉背，仲見到翹挺的蜜桃臀，非常誘人！張曦雯又與男友豪嘆海膽，相當寫意。短短一日已經喪吸逾30萬like，網民紛紛表示：「好身材」、「女神呀！」、「白滑影后」！
美日混血做環保生意
據知Mark和Kelly已經拍拖6年，是美日混血兒，曾在美國國際級投資大行任職程式交易部副總裁，近年在香港做環保生意。身材健碩的他擁有44吋胸肌，熱愛水上運動，深受女生歡迎，加上甚有紳士風度，又對女友言聽計從，有傳在二人交往一年後，Kelly表示不希望他身邊有太多女生，Mark繼而在個人社交媒體unfollow認識的女生，以表示對女友的專一，更絕跡夜店蒲場。
共賦同居美國見家長
Kelly早已進駐男友北角半山的豪宅築愛巢，更帶男友返美國見家長，大爆被親友催婚。Kelly又公開大讚男友細心及非常遷就她，故二人甚少吵架，同居亦沒有太大的意見分歧，相處sweet到爆！從Kelly的IG照片中，可見他們居於寶馬山海天峰豪宅內一個約值3,000萬的單位，相當富貴。她家的大廳十分寬敞，廳中的大電視目測起碼有60吋，她郁來郁去玩VR都不怕撞到。作為「鞋癡」的她更有個大鞋櫃，層數更達10層之高，放置過百對鞋。Kelly更曾透露早已在美國買了間Apartment收租，非常富貴。
華姐冠軍緋聞車輪轉
入行10年的Kelly身邊不乏富二代才俊車輪轉，先後同過胡杏兒老公Philip、黃淑儀細仔徐肇平、著名練馬師告東尼兒子Sean及莊思明富二代舊愛Daniel傳過緋聞，不過統統已經成過去式。Kelly小時家住黃大仙下邨，父親做技工，阿媽幫人做facial，十歲得父母鋪路移民美國才改寫人生。2012年回流香港參加國際中華小姐競選奪冠入行，在劇集《白色強人》演醫生呂靄寧一角大獲好評，並在《萬千星輝頒獎典禮2019》奪飛躍進步女藝員，事業愛情兩得意。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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