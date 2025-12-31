張曦雯罕有公開瞓覺相保持靚樣 《璀璨之城》花絮曝光網民激讚女神
廣告
張曦雯12月31日在社交平台分享2025年最後一日的感言，意外曝光多張《璀璨之城》拍攝花絮，其中一張罕見的睡覺照片更成為網民熱議焦點。這位TVB當家花旦不介意公開素顏瞓覺相，展現出驚人的天然美貌，令粉絲大讚「果然是女神級別」，同時對她在新劇中的表現更加期待。
張曦雯曝光《璀璨之城》幕後花絮
在張曦雯分享的多張相片中，大部分都是近期拍攝《璀璨之城》的珍貴花絮。其中最矚目的一張合照，可見她與張智霖、吳卓羲、高海寧、姜大衞、莊家旻和周志康等一眾主演齊齊擺出心心手勢，溫馨的畫面展現出劇組和諧融洽的拍攝氛圍。另外還有飯聚照片，隔著螢幕都能感受到眾人合作愉快的默契，為這部備受期待的新劇增添更多話題性。
罕見公開瞓覺相展現天然美貌
最令網民驚喜的是張曦雯竟然不介意公開自己的睡覺照片，展現出她對自己天然美貌的自信。照片中可見她即使在睡夢中依然保持著精緻的五官輪廓和完美的肌膚狀態，完全沒有一般人睡覺時的狼狽模樣。這種毫無修飾的真實狀態，反而更加突顯出她作為女神級藝人的天生麗質，難怪能夠在競爭激烈的娛樂圈中脫穎而出。
網民激讚女神級顏值期待新作品
張曦雯的睡覺照片一經發布，立即引來大批網民留言讚賞。不少粉絲留言表示「果然是女神，連瞓覺都咁靚」、「天然美女就是不一樣」、「期待曦雯在新劇的表現」等。網民們對她願意分享如此真實一面的坦率態度表示欣賞，同時對《璀璨之城》這部新劇充滿期待，希望能夠在新一年看到更多張曦雯的精彩演出和優質作品。
圖片來源：IG@kelllycheung資料或影片來源：原文刊於新假期