張曦雯罕有公開瞓覺相保持靚樣 《璀璨之城》花絮曝光網民激讚女神

張曦雯12月31日在社交平台分享2025年最後一日的感言，意外曝光多張《璀璨之城》拍攝花絮，其中一張罕見的睡覺照片更成為網民熱議焦點。這位TVB當家花旦不介意公開素顏瞓覺相，展現出驚人的天然美貌，令粉絲大讚「果然是女神級別」，同時對她在新劇中的表現更加期待。