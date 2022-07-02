張曦雯

32歲張曦雯激罕晒男友正面 夫妻相Mark唔止身形好仲要好猛料！

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Elaine

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32歲張曦雯拍完無綫劇《破毒強人》，即趁空檔偕美日混血兒男朋友Mark去心經簡林郊遊，更激罕公開與男友的正面合照。二人原來已拍拖6年，難怪咁有夫妻相！

張曦雯日前罕有地在社交網上載與Mark的正面合照，二人笑容一致，勁有夫妻相，Kelly甜蜜寫道︰「Happiest together, Happy Birthday」
張曦雯日前罕有地在社交網上載與Mark的正面合照，二人笑容一致，勁有夫妻相，Kelly甜蜜寫道︰「Happiest together, Happy Birthday」（圖片來源：[email protected]
張曦雯男朋友Mark[抱起愛犬Nala，在心經簡林郊遊拍照。
張曦雯男朋友Mark[抱起愛犬Nala，在心經簡林郊遊拍照。（圖片來源：[email protected]
張曦雯 Kelly閒時愛郊遊和做瑜伽，生活寫意。
Kelly閒時愛郊遊和做瑜伽，生活寫意。（圖片來源：[email protected]

心經簡林拍拖慶生日

張曦雯（Kelly）日前與美日混血兒男朋友Mark Brunyez，帶同愛犬Nala去心經簡林郊遊遊甜蜜拍拖！Kelly更罕有地在社交網上載與Mark的正面合照，二人笑容一致，甜蜜合襯，勁有夫妻相，Kelly甜蜜寫道︰「Happiest together（在一起最開心）Happy Birthday」似與男友慶生日，閃盲fans！好姊妹高海寧都留言說︰「好靚～好帥～好sweet！」

張曦雯和男友共賦同居，飼養一貓一狗，更已見家長。
張曦雯和男友共賦同居，飼養一貓一狗，更已見家長。（圖片來源：[email protected]

英日混血做環保生意

據知Mark和Kelly已經拍拖6年，是英日混血兒，曾在美國國際級投資大行任職程式交易部副總裁，近年在香港做環保生意。身材健碩的他擁有44吋胸肌，熱愛水上運動，深受女生歡迎，加上甚有紳士風度，又對女友言聽計從，有傳在二人交往一年後，Kelly表示不希望他身邊有太多女生，Mark繼而在個人社交媒體unfollow認識的女生，以表示對女友的專一，更絕跡夜店蒲場。

張曦雯 身材健碩的Mark左一）擁有44吋胸肌，熱愛水上運動。
身材健碩的Mark（左一）擁有44吋胸肌，熱愛水上運動。（圖片來源：網上截圖）
張曦雯 Kelly公開大讚男友細心及非常遷就她，故二人甚少吵架。
Kelly公開大讚男友細心及非常遷就她，故二人甚少吵架。（圖片來源：[email protected]

共賦同居美國見家長

Kelly早已進駐男友北角半山的豪宅築愛巢，更帶男友返美國見家長，大爆被親友催婚。Kelly又公開大讚男友細心及非常遷就她，故二人甚少吵架，同居亦沒有太大的意見分歧，相處sweet到爆！從Kelly的IG照片中，可見他們居於寶馬山海天峰豪宅內一個約值3,000萬的單位，相當富貴。她家的大廳十分寬敞，廳中的大電視目測起碼有60吋，她郁來郁去玩VR都不怕撞到。作為「鞋癡」的她更有個大鞋櫃，層數更達10層之高，放置過百對鞋。Kelly更曾透露早已在美國買了間Apartment收租，非常富貴。

張曦雯 從Kelly的IG照片中，可見他們居於寶馬山海天峰豪宅內一個約值3,000萬的單位。
從Kelly的IG照片中，可見他們居於寶馬山海天峰豪宅內一個約值3,000萬的單位。（圖片來源：[email protected]

 

張曦雯 Kelly與男友的豪宅客廳超闊落，玩VR四圍走無難度。
Kelly與男友的豪宅客廳超闊落，玩VR四圍走無難度。（圖片來源：IG/@kelllycheung）
張曦雯 Kelly愛巢內設十層鞋櫃，放置過百對珍藏。
Kelly愛巢內設十層鞋櫃，放置過百對珍藏。（圖片來源：[email protected]

華姐冠軍緋聞車輪轉

入行10年的Kelly身邊不乏富二代才俊車輪轉，先後同過胡杏兒老公Philip、黃淑儀細仔徐肇平、著名練馬師告東尼兒子Sean及莊思明富二代舊愛Daniel傳過緋聞，不過統統已經成過去式。Kelly小時家住黃大仙下邨，父親做技工，阿媽幫人做facial，十歲得父母鋪路移民美國才改寫人生。2012年回流香港參加國際中華小姐競選奪冠入行，在劇集《白色強人》演醫生呂靄寧一角大獲好評，並在《萬千星輝頒獎典禮2019》奪飛躍進步女藝員，事業愛情兩得意。

張曦雯 Kelly於2012年奪華姐冠軍入行，身材惹火。
Kelly於2012年奪華姐冠軍入行，身材惹火。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、TVB

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