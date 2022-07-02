32歲張曦雯激罕晒男友正面 夫妻相Mark唔止身形好仲要好猛料！
心經簡林拍拖慶生日
張曦雯（Kelly）日前與美日混血兒男朋友Mark Brunyez，帶同愛犬Nala去心經簡林郊遊遊甜蜜拍拖！Kelly更罕有地在社交網上載與Mark的正面合照，二人笑容一致，甜蜜合襯，勁有夫妻相，Kelly甜蜜寫道︰「Happiest together（在一起最開心）Happy Birthday」似與男友慶生日，閃盲fans！好姊妹高海寧都留言說︰「好靚～好帥～好sweet！」
英日混血做環保生意
據知Mark和Kelly已經拍拖6年，是英日混血兒，曾在美國國際級投資大行任職程式交易部副總裁，近年在香港做環保生意。身材健碩的他擁有44吋胸肌，熱愛水上運動，深受女生歡迎，加上甚有紳士風度，又對女友言聽計從，有傳在二人交往一年後，Kelly表示不希望他身邊有太多女生，Mark繼而在個人社交媒體unfollow認識的女生，以表示對女友的專一，更絕跡夜店蒲場。
共賦同居美國見家長
Kelly早已進駐男友北角半山的豪宅築愛巢，更帶男友返美國見家長，大爆被親友催婚。Kelly又公開大讚男友細心及非常遷就她，故二人甚少吵架，同居亦沒有太大的意見分歧，相處sweet到爆！從Kelly的IG照片中，可見他們居於寶馬山海天峰豪宅內一個約值3,000萬的單位，相當富貴。她家的大廳十分寬敞，廳中的大電視目測起碼有60吋，她郁來郁去玩VR都不怕撞到。作為「鞋癡」的她更有個大鞋櫃，層數更達10層之高，放置過百對鞋。Kelly更曾透露早已在美國買了間Apartment收租，非常富貴。
華姐冠軍緋聞車輪轉
入行10年的Kelly身邊不乏富二代才俊車輪轉，先後同過胡杏兒老公Philip、黃淑儀細仔徐肇平、著名練馬師告東尼兒子Sean及莊思明富二代舊愛Daniel傳過緋聞，不過統統已經成過去式。Kelly小時家住黃大仙下邨，父親做技工，阿媽幫人做facial，十歲得父母鋪路移民美國才改寫人生。2012年回流香港參加國際中華小姐競選奪冠入行，在劇集《白色強人》演醫生呂靄寧一角大獲好評，並在《萬千星輝頒獎典禮2019》奪飛躍進步女藝員，事業愛情兩得意。