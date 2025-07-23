張曦雯緊身貼身衫震撼眼球！屋邨長大供醫生細佬讀書 獲封「廿四孝家姐」
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TVB花旦張曦雯（Kelly）近日飛到美國探親，心情大靚嘅佢連日喺IG瘋狂派福利！Kelly昨日（22日）化身文青女神，現身芝加哥藝術博物館，但一身超貼身綠色戰衣，意外令超S火辣身材成為全場焦點，引發網民激烈討論！
張曦雯全綠緊身Look現身博物館 S曲線一覽無遺
從張曦雯分享嘅相片可見，佢當時正身處芝加哥藝術博物館，全情投入欣賞畫作，文青氣質滿瀉。不過，網民焦點並唔係畫作，而係佢一身極度搶眼嘅「全綠Look」！Kelly當日以綠色貼身上衣，配襯同色系長褲及名牌手袋，一身打扮雖然簡約，但超緊身嘅剪裁，令佢嘅葫蘆形S曲線身材完全現形，豐滿上圍同纖腰無所遁形，性感指數爆燈。唔少網民睇到熱血沸騰，紛紛留言大讚：「好靚女呀！」、「Perfect」、「呢個身材真係冇得輸」。
回帶「廿四孝家姐」往事 曾供醫生細佬讀書
張曦雯一向係圈中出名嘅孝順女，成長於黃大仙下邨，父親是技工，母親在美容院工作。10歲時，她隨家人移民美國，憑優異學業成績於伊利諾大學芝加哥分校完成企業管理學士學位。2012年，她參加《國際中華小姐競選》勇奪冠軍，隨後回流香港加入TVB開啟演藝事業。
今次Kelly飛往美國，主要目的就係探望家人。早前佢亦曾分享過落機時，任職醫生嘅細佬親自接機嘅溫馨畫面。據悉，Kelly當年為支持細佬追尋醫生夢，更一力承擔佢昂貴嘅醫學院學費同生活費，絕對係「廿四孝家姐」！如今細佬學有所成，Kelly亦放下心頭大石，難怪今次旅行心情大靚，不過亦有網民擔心佢為工作同家庭操勞過度，先會變得咁瘦。
網民錯重點驚呼太瘦：食番肥啲啦！
雖然唔少粉絲激讚Kelly身材火辣，但亦有大批網民認為佢目前過瘦，睇落有啲憔悴，留言洗版式勸佢增磅：「太瘦了，要食多啲嘢啊」、「瘦到有啲唔健康」、「女神食番肥啲啦！塊面都凹咗」、「雖然都係靚，但有返少少肉地會好睇啲」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期