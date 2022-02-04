張曦雯自爆去年美國確診新冠肺炎 住屋企地牢自我隔離
張曦雯（Kelly）去年於美國洛杉磯參加朋友婚禮，之後留在當地探親兼遊山玩水。但日前Kelly就在IG自爆原來在美國期間曾確診新冠肺炎，慶幸當時已打了2針疫苗，症狀較為輕微。
文：東方新地 ｜圖：[email protected]
曾在美國確診新冠肺炎
張曦雯（Kelly）去年9月與混血男友Mark飛到美國參加好友婚禮，之後一直留在當地探親兼遊山玩水，不過原來當時Kelly在美國曾確診新冠肺炎，日前她就在IG自爆染疫經過：「農曆新年快樂！這幾天假期留家抗疫。雖然我們知道接種疫苗、戴口罩和勤於消毒是安全，但不幸的是，你永遠不知道病毒從哪裡來。因為去年我在洛杉磯時被檢測出新冠病毒呈陽性，幸運的是我打了2針，所以症狀很輕微，最幸運是我周圍沒有人被我感染。直到現在，我仍然不知道是從哪裡或由誰感染我的。無論如何，今年再一次沒有團拜活動，可能會錯過很多利是，但大家必須要保持警惕，因為我們仍處於大流行之中！祝大家平安，健康。」
屋企地牢自我隔離
之後，張曦雯接受媒體訪問談及當時病發情況，她表示去年10月確診新冠肺炎、初時有類似傷風感冒的徵狀，包括流鼻水及打乞嚏，不過沒有發燒，過兩三天後便開始失去味覺。幸好Kelly的胞弟是醫生，即時為她做檢測，結果呈陽性後弟弟立即展開家居消毒行動，徹底消毒Kelly到過的地方，並安排她在地牢自我隔離。Kelly表示隔離了4至5天後再做檢測時，結果已呈陰性，之後再做多2次檢測呈陰性便正式出關。