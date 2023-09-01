張曦雯寶馬山3千萬豪宅內部曝光 與混血男友愈愛愈高調

TVB女神張曦雯趁超強颱風蘇拉吹襲香港，和大家一樣留在家中休息就在社交網分享了一輯上月的生活照，當中除了與宋熙年、徐菁遙（前名：徐淑敏）等好友聚會外，她亦分享了在家中宴客的照片，其位於北角半山的三千萬豪宅內部亦曝光！
張曦雯半山3千萬豪宅內部曝光
張曦雯的豪宅主要以米白色調配木色布置，簡約高雅，充滿時尚氣息，還掛了一些畫作，非常有品味和藝術氣息。而室內透光度極高，女神張曦雯都經常在屋內玩自拍照，完全不需要加濾鏡。而且窗外望出去景觀極開揚，看到都感到心曠神怡。張曦雯與同居的美日混血兒男友Mark Brunyez亦不時親自下廚煮各式各樣的菜式宴客。飯廳看上去非常闊落，大概可容納至少20人。
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張曦雯與男友Mark愈愛愈高調
張曦雯與同居的美日混血兒男友Mark Brunyez感情非常穩定，男友Mark比張曦雯大6歲，曾在美國國際級投資大行任職程式交易部副總裁，近年在香港做環保生意，二人近年亦愈愛愈高調，看來好事近。
據知Mark和Kelly已經拍拖6年，是美日混血兒，曾在美國國際級投資大行任職程式交易部副總裁，近年在香港做環保生意。身材健碩的他擁有44吋胸肌，熱愛水上運動，深受女生歡迎，加上甚有紳士風度，又對女友言聽計從，有傳在二人交往一年後，Kelly表示不希望他身邊有太多女生，Mark繼而在個人社交媒體unfollow認識的女生，以表示對女友的專一，更絕跡夜店蒲場。
張曦雯與男友共賦同居 曾到美國見家長
Kelly早已進駐男友北角半山的豪宅築愛巢，更帶男友返美國見家長，大爆被親友催婚。Kelly又公開大讚男友細心及非常遷就她，故二人甚少吵架，同居亦沒有太大的意見分歧，相處sweet到爆！從Kelly的IG照片中，可見他們居於寶馬山海天峰豪宅內一個約值3,000萬的單位，相當富貴。她家的大廳十分寬敞，廳中的大電視目測起碼有60吋，她郁來郁去玩VR都不怕撞到。作為「鞋癡」的她更有個大鞋櫃，層數更達10層之高，放置過百對鞋。Kelly更曾透露早已在美國買了間Apartment收租，非常富貴。
張曦雯孖男友外遊放閃 大騷fit爆身形蜜桃臀勁吸睛
張曦雯月前（6/29）在社交網派福利，穿上一件頭泳衣在風景怡人的海邊，大騷真空玉背，仲見到翹挺的蜜桃臀，非常誘人！張曦雯又與男友豪嘆海膽，相當寫意。短短一日已經喪吸逾30萬like，網民紛紛表示：「好身材」、「女神呀！」、「白滑影后」！
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