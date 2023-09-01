張曦雯寶馬山3千萬豪宅內部曝光 與混血男友愈愛愈高調

TVB女神張曦雯趁超強颱風蘇拉吹襲香港，和大家一樣留在家中休息就在社交網分享了一輯上月的生活照，當中除了與宋熙年、徐菁遙（前名：徐淑敏）等好友聚會外，她亦分享了在家中宴客的照片，其位於北角半山的三千萬豪宅內部亦曝光！