張曦雯

張曦雯著超貼身短裙被捕獲 零濾鏡展現健康美 超Fit身形竟引網民爭議

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現年34歲的張曦雯（Kelly）是2012年華姐冠軍，擁有1米75的model身形，日前她與馬貫東為新劇《臥底嬌娃》拍外景，被網民野生捕獲並拍片，令她零濾鏡的身形曝光，引起網民熱議！

張曦雯 著超貼身短裙被捕獲

張曦雯近年劇接劇拍不停，繼「強人」系列後，她最近又忙於拍攝新劇《臥底嬌娃》，在日前開工拍外景時，更被網民野生捕獲，令零贅肉的修長身形曝光，獲網民留言讚她「無敵瘦」，更有網民封她為「最美TVB女藝人」、「主要是高，TVB這麼高的少有」、「見過真人，又高又瘦模特身材」等。

張曦雯 張曦雯日前開工時被網民野生捕獲。（圖片來源：小紅書截圖）
張曦雯日前開工時被網民野生捕獲。（圖片來源：小紅書截圖）
張曦雯 著超貼身短裙的張曦雯展現出超Fit曲線。（圖片來源：小紅書截圖）
著超貼身短裙的張曦雯展現出超Fit曲線。（圖片來源：小紅書截圖）

唔係「無敵瘦」？網民勁讚擁健美身形

片中張曦雯穿著一件超貼身短裙，盡顯玲瓏浮凸身形，引來不少網民都大讚她Fit到漏，但亦有網民反駁指她不算「無敵瘦」，而是一種健康美：「不算瘦了，腿很明顯有鍛鍊痕迹，算是健康身材了，很美好」、「其實我也覺得不算瘦，更多的是一種健康又好看的身材」、「這骨架＋這身材，也是絕了」等。

張曦雯 網民對於張曦雯是否「無敵瘦」有爭議。（圖片來源：小紅書截圖）
網民對於張曦雯是否「無敵瘦」有爭議。（圖片來源：小紅書截圖）
張曦雯 不少網民讚張曦雯雖然不算瘦，但身材十分健美。（圖片來源：）
不少網民讚張曦雯雖然不算瘦，但身材十分健美。（圖片來源：）

又出動私伙衫演出？

睇翻張曦雯IG，她以往也曾著過一件款式相近的貼身長裙，早前她有份主演的《企業強人》播出，她就透露為演好女強人角色，出動了多達3個紅白藍膠袋的私伙衫上陣，今次拍《臥底嬌娃》，張曦雯飾演「女版福爾摩斯」，唔通又係著私伙衫演出？

張曦雯 張曦雯早前曾著過一件款式相近的貼身長裙出席活動。（圖片來源：IG@kelllycheung）
張曦雯早前曾著過一件款式相近的貼身長裙出席活動。（圖片來源：IG@kelllycheung）
張曦雯 同樣超貼身加露肩。（圖片來源：IG@kelllycheung）
同樣超貼身加露肩。（圖片來源：IG@kelllycheung）
張曦雯 仲有大露背。（圖片來源：IG@kelllycheung）
仲有大露背。（圖片來源：IG@kelllycheung）

天然呆表情獲大讚可愛

除了開工照，另外還有一名網民捕捉到張曦雯收工後的便服Look，相中張曦雯穿著一件白色T恤配黑色西褲，看上去年輕了不少，獲網民留言大讚她「高顏值」、「漂亮」，亦有網民指她一路行一路拎著手機，表情給人「天然呆」的感覺，十分可愛。

張曦雯 收工後的張曦雯換上便服Look。（圖片來源：小紅書截圖）
收工後的張曦雯換上便服Look。（圖片來源：小紅書截圖）

即睇張曦雯更多靚相：

張曦雯 （圖片來源：IG@kelllycheung）
（圖片來源：IG@kelllycheung）
張曦雯 （圖片來源：IG@kelllycheung）
（圖片來源：IG@kelllycheung）
張曦雯 （圖片來源：IG@kelllycheung）
（圖片來源：IG@kelllycheung）
張曦雯 （圖片來源：IG@kelllycheung）
（圖片來源：IG@kelllycheung）
張曦雯 （圖片來源：IG@kelllycheung）
（圖片來源：IG@kelllycheung）
張曦雯 （圖片來源：IG@kelllycheung）
（圖片來源：IG@kelllycheung）

撰文：東方新地圖片來源：IG@kelllycheung、小紅書截圖

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