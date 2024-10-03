企業強人丨張曦雯五度出演「強人系列」盤點4大強人角色！
2016年《律政強人》（26歲）：嶄露頭角演技獲讚
去到2016年，張曦雯終於迎來第一次拍劇，在《律政強人》中飾演潘希文(Libby)，與一眾前輩如方中信、廖啟智及李佳芯等合作，雖然戲份唔太多亦未見太突出，不過仍獲得觀眾留意。除了因為Kelly在劇中不時晒長腿之餘，演出自然又不造作，更有着一種獨特的高貴氣質，在眾女角中算是演律師最入型入格！
2019、22年《白色強人》系列（29、32歲）：深受網民喜愛
在《白色強人》系列中張曦雯飾演嘅呂靄寧醫生，情傾演她上司的郭晉安，二人在《白色強人2》中發展成為甜蜜CP，深得網民歡迎。網民都大讚張曦雯在《白色強人》系列的角色定位超討喜：「白色強人的Yan真的是白月光啊啊，誰懂真的巨喜歡Yan 這個角色」「從小到大看tvb ，看了這麼多部電視劇，yan 是唯一一個我從開播就一直喜歡到現在的一個角色，在我心中就是我的No.1」「她和YT是我心中最愛的CP」。
2023年《破毒強人》（33歲）：短髮造型叫網民失望
在2023年播出的《破毒強人》由陳豪、胡定欣、蕭正楠等人出演，而張曦雯在劇中飾演西九龍毒品調查科行動A組高級督察丁若寧。雖然張曦雯為角色大膽剪短頭髮，成功打造強悍形象，但網民就不太捧場，紛紛留言指短髮造型非常趕客：「個短髮look好趕客下」「張曦雯越嚟越do姐化」「我覺得張曦雯做得很麻麻，造型更差！」等。
2024年《企業強人》（34歲）：多個Fit爆造型獲激讚
張曦雯在《企業強人》中再次飾演專業人士，今次就飾演主播，首集數個主播 Look 均備受好評，不但女人味爆燈，更散發著一股之前角色少見的知性及自信美，難怪網民留言大讚屈機。 除了夠晒省鏡，Kelly 的美好身段亦是焦點所在，這集無論身穿全白套裝晒逆天長腿，或是身穿超貼身皮裙，Kelly 都 Carry 得完美無瑕，令人更期待她打後在劇集的各種打扮。
不過在第六集，宋翹接受切除腦瘤手術，張曦雯的光頭Look引起熱議，Kelly曾接接傳媒表示若劇本及角色需要，都可以接受剷光頭，但不會全裸。不少網友見到呢個光頭Look即時想起電影《少林足球》趙薇的光頭打扮：「火星强人？」「個頭假到」「張偉健嚟既」「地球好危險，都係返火星啦」