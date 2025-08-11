60歲張曼玉破天荒進駐內地社交平台 $79平價T恤惹網民熱議
60歲影后張曼玉多年來低調隱居，近日破天荒開設內地社交網帳號，短短數日便吸引70萬粉絲關注，首支視頻不但展現青春活力，身上的T恤更惹來網民熱議！
張曼玉穿$79平價T恤惹熱議
張曼玉在首段視頻中，身穿UNIQLO與鬼才設計師Anya Hindmarch聯乘的平民T恤，簡約的造型卻引來網民爆買同款，原價百餘元，如今只需79元即可入手。網民不僅分析她的衣着，還發現她在片中展示多款名牌手袋及配件，甚至認真研究如何像她一樣搭配頸鏈，稱要跟隨女神的時尚腳步。
網民大讚狀態大勇：佢著先有咁嘅效果
首支片發布後，網民一致高度評價：「皮膚真好」、「簡單衣着好青春」、「carry到像她咁型」、「高瘦平著乜都model feel」、「人生目標要老得像她」，有粉絲更表示「人哋係張曼玉」，令話題持續發酵。她的保養與氣場，成為羨慕及模仿的對象。
張曼玉被爆買名牌問折扣
除了時尚話題外，網民亦熱議她屢次被偶遇於品牌店消費。有趣的是，有人爆料她曾要求店員為其提供額外折扣，遭婉拒後便離開，引起路人對巨星消費模式嘖嘖稱奇。網民意見兩極，有網民認為「有時唔係窮，有錢先貪小便宜」，也有網民認為明星身份理應獲得優惠，亦有網民擔心影后的財政狀況。
圖片來源：小紅書@張曼玉資料或影片來源：原文刊於新假期