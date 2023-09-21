59歲張曼玉相隔20年自導自演同一品牌新廣告 被網民提出一個要求

1984年首播的經典劇集《新紮師兄》，近日正於無綫深夜時段重播，女主角張曼玉現在已貴為國際影后，日前（9月20日）是她的59歲生日，久未露面的她罕有地再次現身幕前，為護膚品牌自導自演一輯新廣告，原來早在2003年，她已為同一品牌拍過一輯廣告！