59歲張曼玉相隔20年自導自演同一品牌新廣告 被網民提出一個要求
張曼玉久違現身幕前 獲網民大讚：優雅地老去
張曼玉近年生活十分低調，鮮有公開露面，只係間中在內地綜藝節目出現，或現身朋友聚會，所以今次她復出拍廣告，令網民大感驚喜，紛紛大讚她：「由當選港姐到現在，都是那麽率性自然，氣質美人。天生一副好骨架，穿甚麼衣服都好看，入型入格，遠勝一批濃妝大胸女星」、「她的美是由內而外散發的氣質，與由外而內而展現的態度」、「張曼玉身上的從容感好迷人，撫慰了我的時間焦慮」、「天然氣質，優雅老去」、「欣賞她做返自己」、「有自己味道的美」、「仍然好有氣質，型格」等等。
張曼玉盡情享受「me time」
張曼玉今次自編自導自演的3分半鐘短片中，紀錄了她自在的生活，包括踩單車、在倫敦街頭散步、在草地上野餐和放狗等，盡情享受「me time」，並讀出對影迷的告白信：「嗯，親愛的，你最近好嗎？很久沒有和你聊天了。很想你。」又大談自己的人生哲學：「Life is not a race，每個人都可以用他的方式，寫出他自己的劇本，不需要害怕別人怎麼看。」即睇「來自張曼玉的一封信」全文：
嗯，親愛的，你最近好嗎？很久沒有和你聊天了，很想你。
我這邊一切都很好，日子過得挺充實的。
記得上一次見面，我們玩得很開心，還談了很多關於 Self Care（愛自己），
我有繼續努力做好這個的，你呢？
以前的我每天都忙，所以沒有注意到「愛自己」，還好現在也不太晚，
每一個人的路也不一樣，只有他自己才知道，哪一個timing是最好的。
現在一有空，就會給自己很多「me time」，
和朋友一起也好，自己一個人在吸收周圍也好，都愈來愈感受到「活在當下」的意思。
現在也知道，好的 Self Care（愛自己）是需要時間來培養的，要從內到外都照顧得好，
也有可能我真正了解自己了，很清楚自己喜歡甚麼，不喜歡甚麼，
明白了之後，反而生活就變得更輕鬆，只需要很簡單的東西就會開心。
很相信，Life is Not a Race（生命不是一場比賽），
每一個人都可以用他的方式，去寫出他自己的劇本，不需要害怕別人怎麼看。
嗯，你知道嗎？我每一次想到你，心裡都會特別的感恩，
因為一直有你，陪我分享這些東西，
我們一起來，Become Our Own Greatest Version（成為最棒的自己）吧。
好啦，下一次再 update（更新）你更多的事情，
你也要記住，每一天都要好好的、真心的愛自己哦！
網民齊要求再配廣東話版
原來張曼玉獲廣告商長年支持，早在2003年就為這個品牌拍攝一輯廣告影片，今次相隔20年，已處於半退休狀態的張曼玉再出山為同一品牌拍廣告，更深得廣告商信任，未有加入任何劇本，全權讓她自己拍攝和剪輯影片。不過網民就對張曼玉今次拍的廣告片提出一個要求，就是希望她能親自再配上廣東話旁白：「拍得好靚，就係啲普通話太難聽，太生硬」、「如果有廣東話版就好」、「要英文、普通話、粵語各一個版本」、「用番廣東話親切d」、「仍然係咁型，如果可以有英文或者廣東話版就仲正」、「D國語都好重香港口音，講番廣東話仲好」、「如果佢講廣東話，把聲會好聽D，無咁生硬！」等等。
即睇張曼玉最新廣告片：
張曼玉18歲選港姐入行
張曼玉入行前是一名商場售貨員，在18歲時參選港姐，奪得1983年港姐亞軍及「最上鏡小姐」，之後開始了她的演藝人生，但由於美麗的外表，在演戲上曾被批評係花瓶。
當年亦舒曾形容：「最愛張曼玉，模樣好，白皙得離奇，一頭好頭髮，小小眼睛，厚腫小嘴巴，體格無瑕可擊，笑起來如純潔兔寶寶，無論穿什麽戴什麽古怪東西，仍然可愛活潑，據說皮膚吹彈得破，沒話說。」
攞「最佳女主角」最多次的演員
直至1988年張曼玉憑演出王家衛的《旺角卡門》首獲提名金像獎影后，實力開始被大眾肯定。1989年，張曼玉憑關錦鵬的《三個女人的故事》成為金馬最佳女主角，首嚐影后滋味。1990年，她再憑《不脫襪的人》獲得首個金像獎最佳女主角獎。
在金像獎的9次提名中，張曼玉曾有5次封后，包括《不脫襪的人》、《阮玲玉》、《甜蜜蜜》、《宋家皇朝》和《花樣年華》，成為獲得最多次金像「最佳女主角」獎的演員。2004年，她更憑《錯過又如何》成為香港影壇第一位康城影后。張曼玉從影期間獲獎無數，在圈中發展絕對將同屆港姐冠軍楊雪儀比下去。
梁朝偉、張曼玉：影迷一度最睇好的螢幕情侶
梁朝偉和張曼玉早在1983年首次合作拍攝《新紮師兄》開始傳绯聞，並先後合作過七部電影，感情關係撲朔迷離。許多網民都認為二人才是最合襯的螢幕情侶，甚至有網民指「梁朝偉最愛的不是劉嘉玲，而是張曼玉」。他們在2000年所合拍的《花樣年華》最獲影迷喜歡，不少影迷都為兩人未能於現實中成為情侶而感到可惜。
90年 張曼玉祝福到
90年張曼玉曾登上某電視周刊嘅封面，相中曼玉超大頭喺大紅色背景揸福到揮春，個樣好精靈，擺喺報攤極度吸睛。
張曼玉拍過無數經典電影
張曼玉多年來拍過無數經典電影，更曾五奪金像獎最佳女主角，肯定是香港最出色女演員之一！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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