張曼玉

59歲張曼玉相隔20年自導自演同一品牌新廣告 被網民提出一個要求

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1984年首播的經典劇集《新紮師兄》，近日正於無綫深夜時段重播，女主角張曼玉現在已貴為國際影后，日前（9月20日）是她的59歲生日，久未露面的她罕有地再次現身幕前，為護膚品牌自導自演一輯新廣告，原來早在2003年，她已為同一品牌拍過一輯廣告！

張曼玉 1984年製作的《新紮師兄》是無綫電視17週年台慶劇，在翡翠台首播時曾引起巨大轟動，劇集每集平均收視點高達50點，亦令當時投考香港警隊的人數大增。
1984年製作的《新紮師兄》是無綫電視17週年台慶劇，在翡翠台首播時曾引起巨大轟動，劇集每集平均收視點高達50點，亦令當時投考香港警隊的人數大增。（圖片來源：《新紮師兄》劇照）
新紮師兄 劇情 穎之與張偉杰本來是鄰居，後來成為其女友，最後二人因性格不合，難捨難離，此劇也展開了梁朝偉和張曼玉的銀幕情侶關係。
張曼玉飾演的謝穎之與梁朝偉飾演的張偉杰本來是鄰居，後來成為其女友，最後二人因性格不合，難捨難離，此劇也展開了梁朝偉和張曼玉的銀幕情侶關係。（圖片來源：《新紮師兄》劇照）

張曼玉久違現身幕前 獲網民大讚：優雅地老去

張曼玉近年生活十分低調，鮮有公開露面，只係間中在內地綜藝節目出現，或現身朋友聚會，所以今次她復出拍廣告，令網民大感驚喜，紛紛大讚她：「由當選港姐到現在，都是那麽率性自然，氣質美人。天生一副好骨架，穿甚麼衣服都好看，入型入格，遠勝一批濃妝大胸女星」、「她的美是由內而外散發的氣質，與由外而內而展現的態度」、「張曼玉身上的從容感好迷人，撫慰了我的時間焦慮」、「天然氣質，優雅老去」、「欣賞她做返自己」、「有自己味道的美」、「仍然好有氣質，型格」等等。

張曼玉 廣告片開頭出現「好久不見」4個大字，然後見到張曼玉坐在一間咖啡店中。
廣告片開頭出現「好久不見」4個大字，然後見到張曼玉坐在一間咖啡店中。（圖片來源：廣告影片截圖）
張曼玉 正在執筆寫信。
正在執筆寫信。（圖片來源：廣告影片截圖）
張曼玉 網民都大讚張曼玉59歲依然有型有款。
網民都大讚張曼玉59歲依然有型有款。（圖片來源：廣告影片截圖）
張曼玉 片中張曼玉換上不同的休閒服裝。
片中張曼玉換上不同的休閒服裝。（圖片來源：廣告影片截圖）
張曼玉 身著白色外套的張曼玉去到公園自在地玩樂。
身著白色外套的張曼玉去到公園自在地玩樂。（圖片來源：廣告影片截圖）

張曼玉盡情享受「me time」

張曼玉今次自編自導自演的3分半鐘短片中，紀錄了她自在的生活，包括踩單車、在倫敦街頭散步、在草地上野餐和放狗等，盡情享受「me time」，並讀出對影迷的告白信：「嗯，親愛的，你最近好嗎？很久沒有和你聊天了。很想你。」又大談自己的人生哲學：「Life is not a race，每個人都可以用他的方式，寫出他自己的劇本，不需要害怕別人怎麼看。」即睇「來自張曼玉的一封信」全文：

嗯，親愛的，你最近好嗎？很久沒有和你聊天了，很想你。
我這邊一切都很好，日子過得挺充實的。

記得上一次見面，我們玩得很開心，還談了很多關於 Self Care（愛自己），
我有繼續努力做好這個的，你呢？

以前的我每天都忙，所以沒有注意到「愛自己」，還好現在也不太晚，
每一個人的路也不一樣，只有他自己才知道，哪一個timing是最好的。

現在一有空，就會給自己很多「me time」，
和朋友一起也好，自己一個人在吸收周圍也好，都愈來愈感受到「活在當下」的意思。

現在也知道，好的 Self Care（愛自己）是需要時間來培養的，要從內到外都照顧得好，
也有可能我真正了解自己了，很清楚自己喜歡甚麼，不喜歡甚麼，
明白了之後，反而生活就變得更輕鬆，只需要很簡單的東西就會開心。

很相信，Life is Not a Race（生命不是一場比賽），
每一個人都可以用他的方式，去寫出他自己的劇本，不需要害怕別人怎麼看。

嗯，你知道嗎？我每一次想到你，心裡都會特別的感恩，
因為一直有你，陪我分享這些東西，
我們一起來，Become Our Own Greatest Version（成為最棒的自己）吧。

好啦，下一次再 update（更新）你更多的事情，
你也要記住，每一天都要好好的、真心的愛自己哦！

張曼玉 這段短片沒有劇本，全權讓張曼玉自己拍攝和剪輯。
這段短片沒有劇本，全權讓張曼玉自己拍攝和剪輯。（圖片來源：廣告影片截圖）
張曼玉 在片中她大談自己的生活哲學。
在片中她大談自己的生活哲學。（圖片來源：廣告影片截圖）
張曼玉 仲話下次會再同大家update自己的最新狀況。
仲話下次會再同大家update自己的最新狀況。（圖片來源：廣告影片截圖）
張曼玉 指她優雅地老去。
網民大讚張曼玉的美是由內而外散發的氣質。（圖片來源：廣告影片截圖）

網民齊要求再配廣東話版

原來張曼玉獲廣告商長年支持，早在2003年就為這個品牌拍攝一輯廣告影片，今次相隔20年，已處於半退休狀態的張曼玉再出山為同一品牌拍廣告，更深得廣告商信任，未有加入任何劇本，全權讓她自己拍攝和剪輯影片。不過網民就對張曼玉今次拍的廣告片提出一個要求，就是希望她能親自再配上廣東話旁白：「拍得好靚，就係啲普通話太難聽，太生硬」、「如果有廣東話版就好」、「要英文、普通話、粵語各一個版本」、「用番廣東話親切d」、「仍然係咁型，如果可以有英文或者廣東話版就仲正」、「D國語都好重香港口音，講番廣東話仲好」、「如果佢講廣東話，把聲會好聽D，無咁生硬！」等等。

張曼玉 2003年張曼玉亦曾為同一護膚品牌拍廣告。
2003年張曼玉亦曾為同一護膚品牌拍廣告。（圖片來源：廣告影片截圖）
張曼玉 張曼玉笑言好開心可以再和這個品牌合作。
張曼玉笑言好開心可以再和這個品牌合作。（圖片來源：廣告影片截圖）
張曼玉 20年前的張曼玉39歲。
20年前的張曼玉39歲，但感覺仍然好青春。（圖片來源：廣告影片截圖）
張曼玉 網民都大讚廣告商好厲害：「居然又把曼神請到了！」
網民都大讚廣告商好厲害：「居然又把曼神請到了！」（圖片來源：廣告影片截圖）

即睇張曼玉最新廣告片：

張曼玉18歲選港姐入行

張曼玉入行前是一名商場售貨員，在18歲時參選港姐，奪得1983年港姐亞軍及「最上鏡小姐」，之後開始了她的演藝人生，但由於美麗的外表，在演戲上曾被批評係花瓶。

當年亦舒曾形容：「最愛張曼玉，模樣好，白皙得離奇，一頭好頭髮，小小眼睛，厚腫小嘴巴，體格無瑕可擊，笑起來如純潔兔寶寶，無論穿什麽戴什麽古怪東西，仍然可愛活潑，據說皮膚吹彈得破，沒話說。」

張曼玉 香港小姐 曼玉於83年獲港姐亞軍及「最上鏡小姐」，開始佢嘅演藝人生
張曼玉於83年獲港姐亞軍及「最上鏡小姐」，開始佢嘅演藝人生。（圖片來源：新傳媒資料庫）
張曼玉 當年張曼玉只得18歲。
當年張曼玉只得18歲。（圖片來源：TVB）
1990年度《香港小姐競選》: 張曼玉、楊雪儀與李月芙
張曼玉當年只奪港姐亞軍，當年的冠軍是楊雪儀，她於86年與周潤發合作《夢中人》獲得87年香港電影金像獎最佳女配角提名，不過很快就息影，成就不及張曼玉。（圖片來源：新傳媒資料庫）
走樣 女神 老 李綺虹 張曼玉 邱淑貞 那些年樣貌青澀既張曼玉真係令人懷念。
那些年樣貌青澀既張曼玉真係令人懷念。（圖片來源：《流金歲月》截圖）

攞「最佳女主角」最多次的演員

直至1988年張曼玉憑演出王家衛的《旺角卡門》首獲提名金像獎影后，實力開始被大眾肯定。1989年，張曼玉憑關錦鵬的《三個女人的故事》成為金馬最佳女主角，首嚐影后滋味。1990年，她再憑《不脫襪的人》獲得首個金像獎最佳女主角獎。

在金像獎的9次提名中，張曼玉曾有5次封后，包括《不脫襪的人》、《阮玲玉》、《甜蜜蜜》、《宋家皇朝》和《花樣年華》，成為獲得最多次金像「最佳女主角」獎的演員。2004年，她更憑《錯過又如何》成為香港影壇第一位康城影后。張曼玉從影期間獲獎無數，在圈中發展絕對將同屆港姐冠軍楊雪儀比下去。

張曼玉 香港小姐 曼玉曾被批評為花瓶，憑努力最終演技獲得肯定
張曼玉曾被批評為花瓶，演技最終憑努力獲得肯定。（圖片來源：《不脫襪的人》劇照）
張曼玉 香港小姐 曼玉憑《不脫襪的人》獲頒金像獎影后
張曼玉憑《不脫襪的人》獲頒金像獎影后（圖片來源：新傳媒資料庫）

梁朝偉、張曼玉：影迷一度最睇好的螢幕情侶

梁朝偉和張曼玉早在1983年首次合作拍攝《新紮師兄》開始傳绯聞，並先後合作過七部電影，感情關係撲朔迷離。許多網民都認為二人才是最合襯的螢幕情侶，甚至有網民指「梁朝偉最愛的不是劉嘉玲，而是張曼玉」。他們在2000年所合拍的《花樣年華》最獲影迷喜歡，不少影迷都為兩人未能於現實中成為情侶而感到可惜。

螢幕情侶 張曼玉和梁朝偉在《新紮師兄》中飾演情侶。
張曼玉和梁朝偉在《新紮師兄》中飾演情侶。（圖片來源：《新紮師兄》劇照）
張曼玉 螢幕情侶 二人在《花樣年華》中的演出深受影迷歡迎。
二人在《花樣年華》中的演出深受影迷歡迎。（圖片來源：《花樣年華》劇照）
張曼玉 螢幕情侶 不少影迷都為二人未能在現實中成為情侶感到可惜。
不少影迷都為二人未能在現實中成為情侶感到可惜。（圖片來源：《花樣年華》劇照）

90年 張曼玉祝福到

90年張曼玉曾登上某電視周刊嘅封面，相中曼玉超大頭喺大紅色背景揸福到揮春，個樣好精靈，擺喺報攤極度吸睛。

張曼玉 重溫40年來29張紅星經典賀年相 群星熱鬧賀新歲！
張曼玉（圖片來源：新傳媒資料庫）

張曼玉拍過無數經典電影

張曼玉多年來拍過無數經典電影，更曾五奪金像獎最佳女主角，肯定是香港最出色女演員之一！

張曼玉 《家有囍事》中的荷里玉。
《家有囍事》中的何里玉。（圖片來源：《家有囍事》劇照）
張曼玉為甚麼選擇不婚？11段愛情 從愛得卑微到享受單身
（圖片來源：《家有囍事》劇照）
張曼玉為甚麼選擇不婚？11段愛情 從愛得卑微到享受單身
（圖片來源：《家有囍事》劇照）
張曼玉為甚麼選擇不婚？11段愛情 從愛得卑微到享受單身
（圖片來源：《家有囍事》劇照）
張曼玉 亞軍
《花樣年華》中的蘇麗珍。（圖片來源：《花樣年華》劇照）
張曼玉為甚麼選擇不婚？11段愛情 從愛得卑微到享受單身
（圖片來源：《花樣年華》劇照）
張曼玉為甚麼選擇不婚？11段愛情 從愛得卑微到享受單身
（圖片來源：《花樣年華》劇照）
張曼玉為甚麼選擇不婚？11段愛情 從愛得卑微到享受單身
《阮玲玉》中的阮玲玉。（圖片來源：《阮玲玉》劇照）
張曼玉為甚麼選擇不婚？11段愛情 從愛得卑微到享受單身
（圖片來源： 《阮玲玉》劇照）
張曼玉為甚麼選擇不婚？11段愛情 從愛得卑微到享受單身
（圖片來源： 《阮玲玉》劇照）

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撰文：東方新地圖片來源：廣告影片截圖、《新紮師兄》劇照、新傳媒資料庫、《流金歲月》截圖、《不脫襪的人》劇照、《花樣年華》劇照、《家有囍事》劇照、 《阮玲玉》劇照

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