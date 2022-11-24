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張曼玉58歲進駐抖音po床照 網民求女神唔好做呢件事毀形象

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58歲的張曼玉近年深居簡出，甚少作公開露面，日前她竟在無預警下進駐抖音，一連上載了兩段08年所拍的視頻，分享她在倫敦及巴黎的生活，還有性感床照及拍攝硬照的花絮，女神一出吸引超過5,500萬人去她的抖音，好誇張，一代女神吸引力仍在，更有網民留言叫張曼玉唔好加入帶貨行列，繼續保持女神冷傲低調的作風。

張曼玉 張曼玉逵駐抖音第一擊，當中更有工作時的床照。
張曼玉進駐抖音第一擊，當中更有工作時的床照。（圖片來源：抖音@張曼玉）
張曼玉 張曼玉表示早前清理電腦時發現這些昔日回憶，令她非常感慨。
張曼玉表示早前清理電腦時發現這些昔日回憶，令她非常感慨。（圖片來源：抖音@張曼玉）

張曼玉新手玩抖音

58歲的張曼玉拍過不少受歡迎的經典電影，息影已十年的她，大部分時間都身處歐洲過著悠閒的生活，因為曝光率甚低，外界都很關心她的近況，近日張曼玉突然在抖音開帳號，直言會不定期更新，與網民分享她的生活。

張曼玉 張曼玉公開的片段中，其中一個造型甚有《花樣年華》feel。
張曼玉公開的片段中，其中一個造型甚有《花樣年華》feel。（圖片來源：抖音@張曼玉）
張曼玉 張曼玉一舉手一投足都帶著巨星風釆。
張曼玉一舉手一投足都帶著巨星風釆。（圖片來源：抖音@張曼玉）
張曼玉 看得出當時的張曼玉狀態非常好。
看得出當時的張曼玉狀態非常好。（圖片來源：抖音@張曼玉）

張曼玉：回望舊片段特別感動

張曼玉之所以玩抖音，全因她早前清理電腦中的舊檔案時，發現昔日的工作片段與花絮，她感到時間過得很快，更在抖音留言表示：「雖然看到video裏的自己覺得有一點兒陌生，那些背景和我現在經歷的也很不一樣，可是，真沒想過這樣就十幾年啦…videos的內容有些飄忽，有我當時工作的，私人生活的，也有很多不一樣的情景，我看了感覺內心有一種喜悅，也特別感動。」

張曼玉
（圖片來源：抖音@張曼玉）
張曼玉
（圖片來源：抖音@張曼玉）

張曼玉私生活片段首度公開

原來張曼玉上載的兩條視頻是2008年拍攝的，片中的張曼玉狀態很好，無論是在巴黎的私生活片段或在倫敦拍攝硬照時的花絮，張曼玉一舉手一投足都散發巨星風釆。張曼玉的工作片段有多個造型都是走懷舊路線，還有不少性感床照，全部畫面都非常有型格。

至於在巴黎的生活片段更突顯出她貼地的一面，有踩單車穿梭大街小巷，還有悠閒餵白鴿。網民對張曼玉現身抖音感到非常雀躍， 大家都留言封她做永遠的女神，讚她獨有的氣質世間難求，更有網民求張曼玉唔好現時非常流行的直播帶貨，不想她的女神形象崩壞。

張曼玉 張曼玉在巴黎悠閒踩單車。
張曼玉在巴黎悠閒踩單車。（圖片來源：抖音@張曼玉）
張曼玉 當年的她笑得好開心。
當年的她笑得好開心。（圖片來源：抖音@張曼玉）
張曼玉 張曼玉留言表示現在的處境與當年已不一樣。
張曼玉留言表示現在的處境與當年已不一樣。（圖片來源：抖音@張曼玉）
張曼玉 張曼玉讓大家看到她貼地的一面。
張曼玉讓大家看到她貼地的一面。（圖片來源：抖音@張曼玉）
張曼玉 不少70後網民留言表示喜歡張曼玉。
不少70後網民留言表示喜歡張曼玉。（圖片來源：抖音@張曼玉）
張曼玉
（圖片來源：抖音@張曼玉）

相關文章：張曼玉憑演技成為國際級影后

張曼玉喺18歲時參選港姐，贏咗1983年港姐亞軍及「最上鏡小姐」，之後開始咗佢嘅演藝人生。由於美麗嘅外表，喺演戲上曾被批評係花瓶。

直至1988年憑演出王家衛嘅《旺角卡門》首獲提名金像獎影后，實力開始被大眾肯定。翌年就憑關錦鵬嘅《三個女人的故事》成為金馬最佳女主角，首嚐影后滋味。1990年再憑《不脫襪的人》獲得佢首個金像獎最佳女主角獎，張曼玉更加係香港影壇嘅第一位柏林影后。張曼玉演出嘅經典作多不勝數，包括《阮玲玉》同《花樣年華》等等，從影期間獲獎無數，喺圈中發展絕對將同屆港姐冠軍楊雪儀比下去。

張曼玉 香港小姐 曼玉於83年獲港姐亞軍及「最上鏡小姐」，開始佢嘅演藝人生
張曼玉於83年獲港姐亞軍及「最上鏡小姐」，開始佢嘅演藝人生（圖片來源：新傳媒資料庫）
張曼玉 香港小姐 曼玉曾被批評為花瓶，憑努力最終演技獲得肯定
張曼玉曾被批評為花瓶，演技最終憑努力獲得肯定。（圖片來源：《不脫襪的人》劇照）
張曼玉 香港小姐 曼玉憑《不脫襪的人》獲頒金像獎影后
張曼玉憑《不脫襪的人》獲頒金像獎影后（圖片來源：新傳媒資料庫）
1990年度《香港小姐競選》: 張曼玉、楊雪儀與李月芙
張曼玉當年只奪港姐亞軍，當年的冠軍是楊雪儀，她於86年與周潤發合作《夢中人》獲得87年香港電影金像獎最佳女配角提名，不過很快就息影，成就不及張曼玉。（圖片來源：新傳媒資料庫）

張曼玉拍過無數經典電影

張曼玉多年來拍過無數經典電影，更曾五奪金像獎最佳女主角，肯定是香港最出色女演員之一！

張曼玉 《家有囍事》中的荷里玉。
《家有囍事》中的荷里玉。（圖片來源：新傳媒資料庫）
張曼玉 亞軍
（圖片來源：新傳媒資料庫）
張曼玉 亞軍
（圖片來源：新傳媒資料庫）

張曼玉雖已年屆58，近年都較少公開露面，不過依然風韻猶存~

張曼玉 亞軍
（圖片來源：新傳媒資料庫）
張曼玉 亞軍
（圖片來源：新傳媒資料庫）

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撰文：東方新地圖片來源：抖音@張曼玉

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