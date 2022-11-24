張曼玉58歲進駐抖音po床照 網民求女神唔好做呢件事毀形象

58歲的張曼玉近年深居簡出，甚少作公開露面，日前她竟在無預警下進駐抖音，一連上載了兩段08年所拍的視頻，分享她在倫敦及巴黎的生活，還有性感床照及拍攝硬照的花絮，女神一出吸引超過5,500萬人去她的抖音，好誇張，一代女神吸引力仍在，更有網民留言叫張曼玉唔好加入帶貨行列，繼續保持女神冷傲低調的作風。