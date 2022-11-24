張曼玉58歲進駐抖音po床照 網民求女神唔好做呢件事毀形象
張曼玉新手玩抖音
58歲的張曼玉拍過不少受歡迎的經典電影，息影已十年的她，大部分時間都身處歐洲過著悠閒的生活，因為曝光率甚低，外界都很關心她的近況，近日張曼玉突然在抖音開帳號，直言會不定期更新，與網民分享她的生活。
張曼玉：回望舊片段特別感動
張曼玉之所以玩抖音，全因她早前清理電腦中的舊檔案時，發現昔日的工作片段與花絮，她感到時間過得很快，更在抖音留言表示：「雖然看到video裏的自己覺得有一點兒陌生，那些背景和我現在經歷的也很不一樣，可是，真沒想過這樣就十幾年啦…videos的內容有些飄忽，有我當時工作的，私人生活的，也有很多不一樣的情景，我看了感覺內心有一種喜悅，也特別感動。」
張曼玉私生活片段首度公開
原來張曼玉上載的兩條視頻是2008年拍攝的，片中的張曼玉狀態很好，無論是在巴黎的私生活片段或在倫敦拍攝硬照時的花絮，張曼玉一舉手一投足都散發巨星風釆。張曼玉的工作片段有多個造型都是走懷舊路線，還有不少性感床照，全部畫面都非常有型格。
至於在巴黎的生活片段更突顯出她貼地的一面，有踩單車穿梭大街小巷，還有悠閒餵白鴿。網民對張曼玉現身抖音感到非常雀躍， 大家都留言封她做永遠的女神，讚她獨有的氣質世間難求，更有網民求張曼玉唔好現時非常流行的直播帶貨，不想她的女神形象崩壞。
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張曼玉喺18歲時參選港姐，贏咗1983年港姐亞軍及「最上鏡小姐」，之後開始咗佢嘅演藝人生。由於美麗嘅外表，喺演戲上曾被批評係花瓶。
直至1988年憑演出王家衛嘅《旺角卡門》首獲提名金像獎影后，實力開始被大眾肯定。翌年就憑關錦鵬嘅《三個女人的故事》成為金馬最佳女主角，首嚐影后滋味。1990年再憑《不脫襪的人》獲得佢首個金像獎最佳女主角獎，張曼玉更加係香港影壇嘅第一位柏林影后。張曼玉演出嘅經典作多不勝數，包括《阮玲玉》同《花樣年華》等等，從影期間獲獎無數，喺圈中發展絕對將同屆港姐冠軍楊雪儀比下去。
張曼玉拍過無數經典電影
張曼玉多年來拍過無數經典電影，更曾五奪金像獎最佳女主角，肯定是香港最出色女演員之一！
張曼玉雖已年屆58，近年都較少公開露面，不過依然風韻猶存~
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