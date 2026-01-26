61歲張曼玉回港追BLACKPINK低調包到冚 離婚23年近年化身迷妹追星族

61歲影后張曼玉竟然從歐洲專程飛回香港，只為追看韓國女團BLACKPINK在啟德體育園的演唱會！這位國際級影后不但低調包到冚現身會場，更被網民發現原來是BLINK一員，令人驚喜的追星舉動瞬間成為熱話。張曼玉近年長居歐洲過著田園生活，身家早已破億，在法國更擁有私人田地，但為了追星依然甘心飛回香港，足見其對音樂的熱愛程度。

張曼玉戴帽口罩低調追星被認出

BLACKPINK自1月24日起一連三晚在啟德體育園主場館舉行第3次世界巡迴演唱會《DEADLINE》，吸引眾多香港藝人入場支持，包括港姐冠軍翁嘉穗、陳凱琳、身家700億的甘比，以及TVB藝人陳瀅、陳曉華、陳楨怡和JW王灝兒等。然而最令人意外的，莫過於張曼玉的低調現身。她戴上鴨舌帽及黑色口罩，穿上毛毛背心外套，在場館內與友人同行，儘管包得密不透風，但其又高又瘦的身材和出眾氣質依然難以掩飾，被眼尖的網民認出並拍下照片分享。

影后緊貼潮流去年也追Coldplay

張曼玉默默坐下準備觀看演出的模樣，證實了她確實是BLINK一員，對BLACKPINK的音樂情有獨鍾。事實上，這並非張曼玉首次追星，去年她亦曾現身香港觀看英國搖滾樂隊Coldplay的演唱會，顯示年過60的她依然緊貼潮流，對不同類型的音樂都保持開放態度。相比其他藝人在社交媒體大肆宣傳自己的追星經歷，張曼玉選擇低調行事，反而更顯其真摯的音樂愛好者身份。

張曼玉歐洲田園生活身家破億

張曼玉長居歐洲淡出幕前多年，近年為香港旅遊發展局宣傳香港而開設小紅書帳號，經常分享漫遊歐洲的田園生活點滴。據報道指出，她靠多年累積的片酬，加上早年在香港購下的物業投資，身家早已破億。早前她更自爆在法國喜獲私人田地，親手打造專屬花園，過著悠閒自在的生活。儘管生活富足安逸，但張曼玉對音樂的熱愛從未減退，經常為了追星而飛回香港觀看演唱會。

感情路坎坷至今仍是單身

感情方面，張曼玉的經歷可謂波折重重。她曾與韓國髮型師Mark Kim、導演爾冬陞、馬來西亞地產商人宋學祺拍拖，其中與宋學祺的關係更傳出她投資千萬積蓄至對方公司，最終血本無歸的慘痛經歷。其後張曼玉嫁給法國導演Olivier Assayas，但這段婚姻在2002年以離婚收場。如今61歲的張曼玉依然孑然一身，但她似乎已找到屬於自己的生活節奏，在歐洲享受田園生活之餘，也會為了喜愛的音樂而回港追星。

網民讚賞影后真性情追星態度

張曼玉低調追星的舉動在網上引發熱烈討論，不少網民都讚賞她的真性情。有網民留言表示「張曼玉真係好可愛，61歲都咁有活力去追星」，也有人認為「影后都係BLINK真係好驚喜，證明音樂無分年齡界限」。更有粉絲感嘆「張曼玉從歐洲飛返嚟睇BLACKPINK，呢種對音樂嘅熱愛真係令人敬佩」，紛紛為這位國際影后的追星精神點讚。

張曼玉18歲選港姐入行

張曼玉入行前是一名商場售貨員，在18歲時參選港姐，奪得1983年港姐亞軍及「最上鏡小姐」，之後開始了她的演藝人生，但由於美麗的外表，在演戲上曾被批評係花瓶。

當年亦舒曾形容：「最愛張曼玉，模樣好，白皙得離奇，一頭好頭髮，小小眼睛，厚腫小嘴巴，體格無瑕可擊，笑起來如純潔兔寶寶，無論穿什麽戴什麽古怪東西，仍然可愛活潑，據說皮膚吹彈得破，沒話說。」

攞「最佳女主角」最多次演員

直至1988年張曼玉憑演出王家衛的《旺角卡門》首獲提名金像獎影后，實力開始被大眾肯定。1989年，張曼玉憑關錦鵬的《三個女人的故事》成為金馬最佳女主角，首嚐影后滋味。1990年，她再憑《不脫襪的人》獲得首個金像獎最佳女主角獎。

在金像獎的9次提名中，張曼玉曾有5次封后，包括《不脫襪的人》、《阮玲玉》、《甜蜜蜜》、《宋家皇朝》和《花樣年華》，成為獲得最多次金像「最佳女主角」獎的演員。2004年，她更憑《錯過又如何》成為香港影壇第一位康城影后。張曼玉從影期間獲獎無數，在圈中發展絕對將同屆港姐冠軍楊雪儀比下去。

梁朝偉、張曼玉：影迷一度最睇好螢幕情侶

梁朝偉和張曼玉早在1983年首次合作拍攝《新紮師兄》開始傳绯聞，並先後合作過七部電影，感情關係撲朔迷離。許多網民都認為二人才是最合襯的螢幕情侶，甚至有網民指「梁朝偉最愛的不是劉嘉玲，而是張曼玉」。他們在2000年所合拍的《花樣年華》最獲影迷喜歡，不少影迷都為兩人未能於現實中成為情侶而感到可惜。

90年 張曼玉祝福到

90年張曼玉曾登上某電視周刊嘅封面，相中曼玉超大頭喺大紅色背景揸福到揮春，個樣好精靈，擺喺報攤極度吸睛。

張曼玉拍過無數經典電影

張曼玉多年來拍過無數經典電影，更曾五奪金像獎最佳女主角，肯定是香港最出色女演員之一！

張曼玉久違現身幕前 獲網民大讚：優雅地老去

張曼玉近年生活十分低調，鮮有公開露面，只係間中在內地綜藝節目出現，或現身朋友聚會，2023年她復出拍廣告，令網民大感驚喜，紛紛大讚她：「由當選港姐到現在，都是那麽率性自然，氣質美人。天生一副好骨架，穿甚麼衣服都好看，入型入格，遠勝一批濃妝大胸女星」、「她的美是由內而外散發的氣質，與由外而內而展現的態度」、「張曼玉身上的從容感好迷人，撫慰了我的時間焦慮」、「天然氣質，優雅老去」、「欣賞她做返自己」、「有自己味道的美」、「仍然好有氣質，型格」等等。

