61歲張曼玉回港追BLACKPINK低調包到冚 離婚23年近年化身迷妹追星族

61歲影后張曼玉竟然從歐洲專程飛回香港，只為追看韓國女團BLACKPINK在啟德體育園的演唱會！這位國際級影后不但低調包到冚現身會場，更被網民發現原來是BLINK一員，令人驚喜的追星舉動瞬間成為熱話。張曼玉近年長居歐洲過著田園生活，身家早已破億，在法國更擁有私人田地，但為了追星依然甘心飛回香港，足見其對音樂的熱愛程度。