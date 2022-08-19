42歲張栢芝牀上慘叫「唔好呀」 原來被「囡囡」咬？

42歲張栢芝多年來母兼父職好偉大，一手湊大三個寶貝仔Lucas、Quintus、Marcus，早前屋企仲多咗個新成員，係可愛到爆嘅芝娃娃狗女。不過「囡囡」太愛媽咪，呢日肉緊到咬張栢芝耳仔搞到佢慘叫：「唔好呀！好痛呀！」