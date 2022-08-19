42歲張栢芝牀上慘叫「唔好呀」 原來被「囡囡」咬？
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42歲張栢芝多年來母兼父職好偉大，一手湊大三個寶貝仔Lucas、Quintus、Marcus，早前屋企仲多咗個新成員，係可愛到爆嘅芝娃娃狗女。不過「囡囡」太愛媽咪，呢日肉緊到咬張栢芝耳仔搞到佢慘叫：「唔好呀！好痛呀！」
張栢芝「囡囡」肉緊咬媽咪耳仔 慘叫：唔好呀
張栢芝家中有三個寶貝仔，前排仲養多咗隻芝娃娃「囡囡」，噚日（18日）張栢芝喺Instagram分享「母女」日常短片，平時乖巧嘅芝娃娃狗女突然好熱情。片段中可見，「囡囡」係咁咬張栢芝隻手撩佢玩，仲突然咬埋張栢芝耳仔，搞到瞓喺牀上面嘅張栢芝連環慘叫：「唔好呀，唔好呀，好痛呀。」 好彩「囡囡」只係輕輕力咬，栢芝應該冇受傷嘅。
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好彩「囡囡」只係輕輕力哎，張栢芝應該冇受傷嘅。
同場加映：42歲張栢芝細仔生父疑曝光 神秘男同大仔Lucas勁親密
張栢芝與謝霆鋒結束婚姻關係後，獨自湊大兩個寶貝仔Lucas、Quintus，2018年再秘密誕下細仔Marcus，但栢芝從沒透露Marcus爸爸真正身份，至近日Marcus生父疑似曝光。
張栢芝細仔Marcus生父疑曝光
張栢芝近日帶兩個寶貝仔行街街享受天倫樂，shopping之餘仲睇戲直落。其中一張合照除咗見到Lucas、Quintus，仲有一個神秘男人身影入鏡，大囝Lucus幾乎同佢身貼身，睇嚟關係非常親密，張栢芝更key咗紥玫瑰花上神秘男子塊面度，似乎係刻意隱暪神秘男容貌。對於神秘男子身份，網民作出唔少揣測，覺得呢個神秘男有機會係Marcus生父或栢芝新男友，不過點講都好，最細機會係路人甲乙丙行過攝鏡囉。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_pakchi_cheung、微博＠張柏芝資料或影片來源：[email protected]_pakchi_cheung
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