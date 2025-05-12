張柏芝趁母親節分享大仔Lucas成長史 感嘆：媽媽永遠都在！
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張柏芝將於本月24日慶祝她的45歲生日，近日她就趁著母親節，在社交平台發布了一段短片，回顧其大仔Lucas（謝振軒）的成長史，同時亦分享了其做媽媽的心路歷程。
張柏芝母親節特別分享
在小紅書上，張柏芝發布了一段題為「祝全天下母親 母親節快樂❤️」的影片，影片中，她在髮型師的協助下整理頭髮，同時分享了作為三個孩子母親的心路歷程。
「Lucas是18年前出生的，所以我應該是當了媽媽6000多天！」張柏芝在影片中提到，她的母親經常對她說：「哇，沒想到妳都40多了！」讓她感受到時間的飛逝，但她形容這種快速流逝的時間是「那種快是快樂的」。
張柏芝挑戰與孩子一同成長
張柏芝認為，與孩子們保持精神上的同步是非常困難的：「就是跟他們一起成長，去解決問題面對問題，他們學習新的東西，其實我已經走過了那條路，但是我要重新再走一次，這樣是一個挑戰，但是我覺得我蠻享受在其中。」
兒子成長珍貴時刻
短片中展示了Lucas從嬰兒時期到逐漸長大的過程，張柏芝感慨地說，時間對每個人都非常寶貴，尤其是對孩子來說，因為他們在很短的時間內就長大了，她說：「很快過一年就抱不動了！」影片中還展示了她與兒子們的溫馨互動，小小的Lucas和他的弟弟都喜歡黏著媽媽，聽到要去買雪糕就開心地笑了起來，展現出孩子們純真的一面。
對抗外界流言母愛力量
作為一位公眾人物，張柏芝的生活總是受到外界的關注，儘管外界有許多流言蜚語，張柏芝表示，成為母親後她獲得了一種特殊的能力：「就是聽不見世界上的噪音，只會聽到心裡面的聲音，我不需要活成誰眼中的正確，只要我的孩子知道，不管他們甚麼時候回頭，媽媽永遠都在。」孩子也大聲向她表達了愛意：「Mommy I love you so much！」
撰文：東方新地圖片來源：小紅書@張柏芝資料或影片來源：原文刊於新假期