張栢芝法庭激辯票房失利拒做「爛片女王」 反問控方大律師：傳媒你親戚嚟？
張栢芝法庭激辯票房問題
庭審過程中，控方大律師提及張栢芝某部電影拍攝完成後票房失利，試圖質疑其商業價值。張栢芝聞言即時反駁，語帶激動地反問「咩叫拍完之後票房失利？我唔理解，原因係咩？咩叫唔好？唔好嘅定義係咩？」當大律師解釋是基於傳媒報道時，張栢芝更加激動地質疑「傳媒大眾話唔好我就要話唔好？我阿媽覺得好好喎，傳媒你親戚嚟？法庭唔係講真定假？點解要講傳媒話好唔好而唔係問我話好唔好？」這番反擊令法庭氣氛一度緊張。
276萬元酬勞爭議成焦點
控方大律師繼續就2012年5月16日簽署的兩部電影合約進行盤問，合約涉及276萬元酬勞。張栢芝堅決表示「我無收過，呢個係無爭議嘅」，並強調「我無收過276萬，無電影咁做咩收錢」。當大律師指出相關支票已兌現時，張栢芝回應「我從來唔接觸呢啲有關數字嘅嘢，你要問返Emily，呢啲係佢嘅業務，佢睇完就會畀我簽」。她多次將責任推給前助手Emily，表示自己只負責簽名，不處理財務細節。
張栢芝否認拖欠電影合約
面對控方指控她收取4,000萬元預付訂金後未完成5部電影的拍攝，張柏芝表示「唔同意」，並解釋「我一路以嚟堅持係劇本導演男主角女主角燈光服裝所有嘢都要齊備，一部電影係由好多嘢組成，缺一不可，十劃都未有一撇唔可以話我拒拍」。她強調從未收過前經理人余毓興提供的電影劇本，更指責對方「人間消失」，並非她主動斷絕聯繫。張栢芝亦提及因《女神的新衣》節目問題令她損失700萬人民幣。
簽名真偽成為爭議點
庭審中，控方大律師質疑張栢芝簽名的真實性，張栢芝解釋「我好多簽名唔一樣，電影合約娛樂圈工作一個簽名，粉絲簽名一個簽名，我啲仔嘅學校簽名又唔一樣，我同唔同嘅粉絲簽嘅名都會唔一樣，咁多簽名自己簽唔返一模一樣」。她表示由於簽名場合不同，簽名樣式自然會有差異，這是正常現象。當被問及是否曾在簽名時中途停頓，張栢芝回應如果兒子叫她會暫停簽名，但對具體細節表示不記得。
網民關注法庭表現
張栢芝在法庭上的激動表現引起網民熱議，不少人對她質問「傳媒你親戚嚟？」的反應印象深刻。有網民認為她的回應顯示出對傳媒報道的不滿，也有人質疑她在法庭上的表現是否恰當。張栢芝完成作供後向法官鞠躬致謝，步出法院時被記者問及心情是否輕鬆，她點頭回應後隨即登車離開。這宗涉及逾1,200萬元索償的案件將繼續審理，各界關注最終判決結果。
案件編號：HCA 1227/2020