張栢芝法庭激辯票房失利拒做「爛片女王」 反問控方大律師：傳媒你親戚嚟？

張栢芝12月9日在高等法院繼續接受盤問時，面對控方大律師質疑其電影票房表現，竟激動反擊並質問對方與傳媒的關係。這場法庭攻防戰圍繞著逾4,000萬元預支片酬糾紛展開，張栢芝堅決否認收取276萬元酬勞，更直言從未拍攝相關電影。