張栢芝情人節公開與「男伴」甜蜜拍拖片 連收兩份驚喜禮物網民睇到喊
Lucas送玫瑰花哄媽咪開心到飛起
張栢芝在社交平台以「陪伴，就是最簡單的幸福」為題分享情人節片段，影片開首貼出與Lucas小時候的合照，並標註「Feb. 13, 2026 Australia」及寫上「和Lucas的又一年情人節」。片中可見張栢芝興奮地轉動Lucas送的玫瑰花，更把它當作魔法棒般可愛地向兒子說：「我變變變，我諗到我畫油畫俾佢嘅靈感，我打算俾你一個印象派畫作。I have inspiration already」。而身旁的Lucas用Man爆聲線回應：「你試下」，張栢芝則堅定回覆：「咩試下，我會做架。」母子對話充滿溫情，令人感受到濃濃的親情。
18歲仔仔嫌媽咪太嘈要求細聲啲
兩人隨後在澳洲街頭拖手漫步，栢芝一臉開心幸福，但又不禁向鏡頭「詐型」說：「佢唔俾我喺街咁嘈架，細聲啲！情人節我應該送一個Headphones俾佢，成日都話我嘈，明明去自己細聲之嘛，我都聽唔到佢講嘢。」這番話令網民會心微笑，原來即使Lucas已經18歲成年，但在街上依然會像普通青少年一樣嫌棄媽媽太高調。不過從兩人全程十指緊扣的畫面可見，Lucas其實非常享受與媽媽的相處時光，只是用這種「嫌棄」方式表達對媽媽的關愛。
粉色毛絨玩偶成第二份驚喜禮物
隨後Lucas再送上第二份禮物，是一個粉紅色的毛絨玩偶，栢芝收到後驚喜萬分，激動說：「我的天吶，太有意思了吧！」可見這位45歲的影后在兒子面前完全展現出少女般的純真一面。兩母子其後到餐廳用餐，期間柏芝搞笑地想將玫瑰花插在頭髮上，雖然最終失敗，但她卻玩得非常開心，舉動宛如戀愛中的少女般甜蜜。栢芝又展示了送給兒子的回禮「Movie Gift Card」電影禮券，希望與兒子一起去看電影，並將頭挨在兒子膊頭上，畫面sweet到爆燈。
網民大讚栢芝是最好媽媽感動到喊
這段溫馨的母子情人節片段上載後立即引起網民熱烈回應，大家紛紛被感動留言：「我都想哭……你是好媽媽」、「其實你是最好的媽媽」、「一路走來真的佩服你喜歡你」、「媽媽和兒子一起是最幸福的」、「看出來了是真喜歡大兒子送的花，都使勁戴頭上哈哈太可愛了」。不少網民都被栢芝與Lucas的真摯互動所感動，認為這種母子關係非常難得和珍貴。張栢芝離婚後一直專注照顧三個兒子，事事都以兒子為重，這次Lucas遠赴澳洲升學，她更是人肉速遞飛到當地為兒子佈置新居和照顧起居飲食，充分展現了「24孝媽咪」的本色。