張栢芝情人節公開與「男伴」甜蜜拍拖片 連收兩份驚喜禮物網民睇到喊

45歲張栢芝情人節在社交平台公開與18歲大仔謝振軒（Lucas）的甜蜜拍拖片段，母子二人在澳洲悉尼十指緊扣逛街，Lucas更貼心送上玫瑰花和粉色毛絨玩偶，畫面溫馨到令網民直呼「睇到喊」。不過柏芝在片中自爆被兒子嫌棄太嘈，要她在街上細聲說話，但這個小插曲反而令母子互動更顯真實可愛，網民紛紛大讚柏芝是「最好的媽媽」。