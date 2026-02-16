張栢芝情人節公開與「男伴」甜蜜拍拖片 連收兩份驚喜禮物網民睇到喊

45歲張栢芝情人節在社交平台公開與18歲大仔謝振軒（Lucas）的甜蜜拍拖片段，母子二人在澳洲悉尼十指緊扣逛街，Lucas更貼心送上玫瑰花和粉色毛絨玩偶，畫面溫馨到令網民直呼「睇到喊」。不過柏芝在片中自爆被兒子嫌棄太嘈，要她在街上細聲說話，但這個小插曲反而令母子互動更顯真實可愛，網民紛紛大讚柏芝是「最好的媽媽」。

Lucas送玫瑰花哄媽咪開心到飛起

張栢芝在社交平台以「陪伴，就是最簡單的幸福」為題分享情人節片段，影片開首貼出與Lucas小時候的合照，並標註「Feb. 13, 2026 Australia」及寫上「和Lucas的又一年情人節」。片中可見張栢芝興奮地轉動Lucas送的玫瑰花，更把它當作魔法棒般可愛地向兒子說：「我變變變，我諗到我畫油畫俾佢嘅靈感，我打算俾你一個印象派畫作。I have inspiration already」。而身旁的Lucas用Man爆聲線回應：「你試下」，張栢芝則堅定回覆：「咩試下，我會做架。」母子對話充滿溫情，令人感受到濃濃的親情。

18歲仔仔嫌媽咪太嘈要求細聲啲

兩人隨後在澳洲街頭拖手漫步，栢芝一臉開心幸福，但又不禁向鏡頭「詐型」說：「佢唔俾我喺街咁嘈架，細聲啲！情人節我應該送一個Headphones俾佢，成日都話我嘈，明明去自己細聲之嘛，我都聽唔到佢講嘢。」這番話令網民會心微笑，原來即使Lucas已經18歲成年，但在街上依然會像普通青少年一樣嫌棄媽媽太高調。不過從兩人全程十指緊扣的畫面可見，Lucas其實非常享受與媽媽的相處時光，只是用這種「嫌棄」方式表達對媽媽的關愛。

粉色毛絨玩偶成第二份驚喜禮物

隨後Lucas再送上第二份禮物，是一個粉紅色的毛絨玩偶，栢芝收到後驚喜萬分，激動說：「我的天吶，太有意思了吧！」可見這位45歲的影后在兒子面前完全展現出少女般的純真一面。兩母子其後到餐廳用餐，期間柏芝搞笑地想將玫瑰花插在頭髮上，雖然最終失敗，但她卻玩得非常開心，舉動宛如戀愛中的少女般甜蜜。栢芝又展示了送給兒子的回禮「Movie Gift Card」電影禮券，希望與兒子一起去看電影，並將頭挨在兒子膊頭上，畫面sweet到爆燈。

網民大讚栢芝是最好媽媽感動到喊

這段溫馨的母子情人節片段上載後立即引起網民熱烈回應，大家紛紛被感動留言：「我都想哭……你是好媽媽」、「其實你是最好的媽媽」、「一路走來真的佩服你喜歡你」、「媽媽和兒子一起是最幸福的」、「看出來了是真喜歡大兒子送的花，都使勁戴頭上哈哈太可愛了」。不少網民都被栢芝與Lucas的真摯互動所感動，認為這種母子關係非常難得和珍貴。張栢芝離婚後一直專注照顧三個兒子，事事都以兒子為重，這次Lucas遠赴澳洲升學，她更是人肉速遞飛到當地為兒子佈置新居和照顧起居飲食，充分展現了「24孝媽咪」的本色。

張柏芝 謝振軒 （圖片來源：小紅書）
張柏芝 謝振軒 （圖片來源：小紅書）
張柏芝 謝振軒 （圖片來源：小紅書）
張柏芝 謝振軒 （圖片來源：小紅書）
張柏芝 謝振軒 （圖片來源：小紅書）
張柏芝 謝振軒 （圖片來源：小紅書）
張柏芝 謝振軒 （圖片來源：小紅書）
張柏芝 謝振軒 （圖片來源：小紅書）
張柏芝 謝振軒 對於大仔Lucas即將踏入18歲十分感慨。（圖片來源：微博）
張柏芝 謝振軒 最近張栢芝分享飛往澳洲陪Lucas讀書的點滴（圖片來源：張栢芝IG）
張柏芝 謝振軒 張栢芝2018年11月誕下第三胎後，正式成為三孩之母。（圖片來源：微博@張栢芝）
張柏芝 謝振軒 Lucas和Quintus都係學霸，早前Lucas更有傳考入了劍橋大學物理系。（圖片來源：微博@張栢
張柏芝 謝振軒 張栢芝同兒子感情一向深厚。（圖片來源：微博@張栢芝）
