張柏芝激罕曬3兒子近照 低調現身撐仔仔排球比賽 6歲細仔溫馨出鏡畫面曝光

謝霆鋒演唱會圓滿結束後依舊話題不斷，當中最多網民關注嘅，一定莫過於其18歲長子謝振軒（Lucas）與15歲次子謝振南（Quintus）靚仔現身支持爸爸嘅畫面。近期張柏芝更一改低調作風，在短片中罕有公開三個兒子的近照，除咗有Lucas與Quintus型爆打波嘅照片外，更有6歲細仔Marcus攬實張柏芝睇夜景嘅照片，溫馨指數爆燈！