張柏芝激罕曬3兒子近照 低調現身撐仔仔排球比賽 6歲細仔溫馨出鏡畫面曝光

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謝霆鋒演唱會圓滿結束後依舊話題不斷，當中最多網民關注嘅，一定莫過於其18歲長子謝振軒（Lucas）與15歲次子謝振南（Quintus）靚仔現身支持爸爸嘅畫面。近期張柏芝更一改低調作風，在短片中罕有公開三個兒子的近照，除咗有Lucas與Quintus型爆打波嘅照片外，更有6歲細仔Marcus攬實張柏芝睇夜景嘅照片，溫馨指數爆燈！

張柏芝低調現身力撐Quintus

張柏芝與謝霆鋒嘅愛子謝振軒（Lucas），以及謝振南（Quintus）除咗學業成績了得之餘，原來仲係運動健將！張柏芝早前就被捕獲低調現身支持Quintus嘅排球比賽，片中Quintus跳起殺球時架勢十足，連喺觀眾席嘅張柏芝都忍唔住拍手大讚仔仔！

張柏芝 謝霆鋒 謝振南（Quintus）係運動健將，更係學校嘅排球隊隊長！（圖片來源：小紅書圖片）
謝振南（Quintus）係運動健將，更係學校嘅排球隊隊長！（圖片來源：小紅書圖片）
張柏芝 謝霆鋒 謝振南就連飲水時嘅片段都獲網民大讚勁靚仔！（圖片來源：小紅書圖片）
謝振南就連飲水時嘅片段都獲網民大讚勁靚仔！（圖片來源：小紅書圖片）
張柏芝 謝霆鋒 謝振南跳起殺球時架勢十足！（圖片來源：小紅書圖片）
謝振南跳起殺球時架勢十足！（圖片來源：小紅書圖片）
張柏芝 謝霆鋒 （圖片來源：小紅書圖片）
（圖片來源：小紅書圖片）
張柏芝 謝霆鋒 連喺觀眾席嘅張柏芝都忍唔住拍手大讚仔仔！（圖片來源：小紅書圖片）
連喺觀眾席嘅張柏芝都忍唔住拍手大讚仔仔！（圖片來源：小紅書圖片）

而18歲嘅大仔Lucas就熱衷於籃球同排球，網上亦流傳唔少Lucas打波時嘅英姿，身形高大嘅佢更時時笑住在場上與對手比拼，靚仔模樣經常獲網民大讚拍得住爸爸謝霆鋒。

張柏芝 謝霆鋒 18歲大仔Lucas同運動健將，網上亦流傳唔少Lucas打波時嘅英姿。（圖片來源：小紅書圖片）
18歲大仔Lucas同運動健將，網上亦流傳唔少Lucas打波時嘅英姿。（圖片來源：小紅書圖片）
張柏芝 謝霆鋒 Lucas更獲網民（圖片來源：小紅書圖片）
Lucas更獲網民（圖片來源：小紅書圖片）

張柏芝6歲細仔Marcus攬到實出鏡

在張柏芝的短片中，6歲細仔Marcus亦有出鏡，雖然未有曝光佢嘅正面，但母子倆一同欣賞上海夜景的畫面就已經sweet到不得了。張柏芝抱著Marcus，靜靜感受城市夜色，母子間的親密互動令人動容，更引來唔少網友留言大讚溫馨到爆！

張柏芝 謝霆鋒 在張柏芝的短片中，6歲細子Marcus亦有出鏡，不過就未有以正面示人。（圖片來源：微博圖片）
在張柏芝的短片中，6歲細子Marcus亦有出鏡，不過就未有以正面示人。（圖片來源：微博圖片）

張柏芝趁母親節分享大仔Lucas成長史 感嘆：媽媽永遠都在！

張柏芝將於本月24日慶祝她的45歲生日，近日她就趁著母親節，在社交平台發布了一段短片，回顧其大仔Lucas（謝振軒）的成長史，同時亦分享了其做媽媽的心路歷程。

張柏芝母親節特別分享

在小紅書上，張柏芝發布了一段題為「祝全天下母親 母親節快樂❤️」的影片，影片中，她在髮型師的協助下整理頭髮，同時分享了作為三個孩子母親的心路歷程。

「Lucas是18年前出生的，所以我應該是當了媽媽6000多天！」張柏芝在影片中提到，她的母親經常對她說：「哇，沒想到妳都40多了！」讓她感受到時間的飛逝，但她形容這種快速流逝的時間是「那種快是快樂的」。

張柏芝 謝霆鋒 張柏芝拍片分享她做媽媽十多年的心路歷程。（圖片來源：小紅書@張柏芝）
張柏芝拍片分享她做媽媽十多年的心路歷程。（圖片來源：小紅書@張柏芝）
張柏芝 謝霆鋒 對於大仔Lucas即將踏入18歲十分感慨。（圖片來源：微博）
對於大仔Lucas即將踏入18歲十分感慨。（圖片來源：微博）

張柏芝挑戰與孩子一同成長

張柏芝認為，與孩子們保持精神上的同步是非常困難的：「就是跟他們一起成長，去解決問題面對問題，他們學習新的東西，其實我已經走過了那條路，但是我要重新再走一次，這樣是一個挑戰，但是我覺得我蠻享受在其中。」

張柏芝 謝霆鋒 張柏芝在影片中分享了不少兒子的童年照，包括BB時期的相片。（圖片來源：小紅書@張柏芝）
張柏芝在影片中分享了不少兒子的童年照，包括BB時期的相片。（圖片來源：小紅書@張柏芝）
張柏芝 謝霆鋒 小時候的Lucas已同霆鋒十足餅印一樣。（圖片來源：小紅書@張柏芝）
小時候的Lucas已同霆鋒十足餅印一樣。（圖片來源：小紅書@張柏芝）
張柏芝 謝霆鋒 兒子眨眼已長大。（圖片來源：小紅書@張柏芝）
兒子眨眼已長大。（圖片來源：小紅書@張柏芝）
張柏芝 謝霆鋒 看來喜歡黏著媽媽。（圖片來源：小紅書@張柏芝）
看來喜歡黏著媽媽。（圖片來源：小紅書@張柏芝）

兒子成長珍貴時刻

短片中展示了Lucas從嬰兒時期到逐漸長大的過程，張柏芝感慨地說，時間對每個人都非常寶貴，尤其是對孩子來說，因為他們在很短的時間內就長大了，她說：「很快過一年就抱不動了！」影片中還展示了她與兒子們的溫馨互動，小小的Lucas和他的弟弟都喜歡黏著媽媽，聽到要去買雪糕就開心地笑了起來，展現出孩子們純真的一面。

張柏芝 謝霆鋒 影片中Lucas和Quintus聽到要去買雪糕就開心地笑了起來。（圖片來源：小紅書@張柏芝）
影片中Lucas和Quintus聽到要去買雪糕就開心地笑了起來。（圖片來源：小紅書@張柏芝）
張柏芝 謝霆鋒 場面溫馨又搞笑。（圖片來源：小紅書@張柏芝）
場面溫馨又搞笑。（圖片來源：小紅書@張柏芝）

對抗外界流言母愛力量

作為一位公眾人物，張柏芝的生活總是受到外界的關注，儘管外界有許多流言蜚語，張柏芝表示，成為母親後她獲得了一種特殊的能力：「就是聽不見世界上的噪音，只會聽到心裡面的聲音，我不需要活成誰眼中的正確，只要我的孩子知道，不管他們甚麼時候回頭，媽媽永遠都在。」孩子也大聲向她表達了愛意：「Mommy I love you so much！」

張柏芝 謝霆鋒 影片中仲有長大後的Lucas和Quintus。（圖片來源：小紅書@張柏芝）
影片中仲有長大後的Lucas和Quintus。（圖片來源：小紅書@張柏芝）
張柏芝 謝霆鋒 張柏芝6歲大的三仔Marcus亦有出鏡。（圖片來源：小紅書@張柏芝）
張柏芝6歲大的三仔Marcus亦有出鏡。（圖片來源：小紅書@張柏芝）

張柏芝分享育兒點滴 大仔Lucas考車牌暖心原因感動全網

本月踏入45歲嘅張柏芝，自同謝霆鋒離婚後長駐內地發展，2018年11月誕下第三胎後，正式成為三孩之母。早前，佢嘅兩個兒子Lucas同Quintus驚喜現身謝霆鋒演唱會，超高顏值即刻成為全城熱話。近日，張柏芝更喺社交平台大爆，今年8月即將滿18歲嘅大仔Lucas正準備考車牌，而佢學車嘅原因更令張柏芝感動不已，直呼：「好甜！」

Lucas、Quintus兄弟情深冧爆張柏芝

張柏芝平時愛喺社交平台分享生活點滴，日前佢一邊化妝一邊同粉絲聊起同兒子嘅趣事，透露大仔Lucas即將考車牌。佢喺片中話，18歲嘅Lucas已經到咗可以學車嘅年紀，有一日Lucas突然問佢：「如果他考到車牌，她敢不敢坐他駕駛的車。」張栢芝毫不猶豫表示絕對敢坐，對Lucas充滿信心。跟住佢好奇問Lucas點解想考車牌，Lucas竟然回應：「是因為想接細佬放學。」呢個同細佬有關嘅暖心原因，令張柏芝感動萬分，直言：「我心裡就覺得好甜哦！」佢仲同Lucas開玩笑話：「那如果你順帶方便的話，就來兜一兜我啦。」

張柏芝 謝霆鋒 張柏芝分享大仔Lucas想考車牌的原因。（圖片來源：小紅書@張柏芝）
張柏芝分享大仔Lucas想考車牌的原因。（圖片來源：小紅書@張柏芝）
張柏芝 謝霆鋒 Lucas和Quintus早前同嫲嫲拉姑去睇阿爸謝霆鋒演唱會，首次正面曝光他們的超高顏值，迅即引起網民熱議。（圖片來源：大會提供）
Lucas和Quintus早前同嫲嫲拉姑去睇阿爸謝霆鋒演唱會，首次正面曝光他們的超高顏值，迅即引起網民熱議。（圖片來源：大會提供）
張柏芝 謝霆鋒 張柏芝同兒子感情一向深厚。（圖片來源：微博@張柏芝）
張柏芝同兒子感情一向深厚。（圖片來源：微博@張柏芝）

張柏芝曾日日揸車送囝囝返學

其實張柏芝都好畀心機湊仔，兩年多前曾直播朝早五點幾起身開車，朝朝清晨都由大埔康樂園送兩個仔返位於石門嘅國際學校。

張柏芝 謝霆鋒 張柏芝曾分享日日揸車接送囝囝日常。（圖片來源：IG@cecilia_pakchi_cheung）
張柏芝曾分享日日揸車接送囝囝日常。（圖片來源：IG@cecilia_pakchi_cheung）

網民大讚Lucas懂事 張栢芝育兒獲肯定

Lucas嘅貼心舉動唔單止冧到張柏芝，仲喺網上引來唔少網民讚賞。有人留言話：「她把孩子帶的很好，很陽光又接地氣，也不叛逆」，亦有網友稱讚：「兒子又帥又優秀」，對張柏芝嘅育兒方式大表認同。Lucas同細佬Quintus嘅深厚兄弟情，加上佢哋陽光帥氣嘅形象，令網民對呢對星二代嘅未來充滿期待。

張柏芝 謝霆鋒 張柏芝2018年11月誕下第三胎後，正式成為三孩之母。（圖片來源：微博@張柏芝）
張柏芝2018年11月誕下第三胎後，正式成為三孩之母。（圖片來源：微博@張柏芝）
張柏芝 謝霆鋒 Lucas和Quintus都係學霸，早前Lucas更有傳考入了劍橋大學物理系。（圖片來源：微博@張柏芝）
Lucas和Quintus都係學霸，早前Lucas更有傳考入了劍橋大學物理系。（圖片來源：微博@張柏芝）
張柏芝 謝霆鋒 網民都大讚張柏芝育兒有方，成功教育兒子成才。（圖片來源：大會提供）
網民都大讚張柏芝育兒有方，成功教育兒子成才。（圖片來源：大會提供）

罕談感情觀 張柏芝重心轉向家庭事業

日前，張柏芝難得開腔談及感情狀況，坦言：「愛情只有一個事情才可以傷害到自己，就是不甘心，自己過不了自己，才會給自己痛苦。」佢認為，對現階段嘅自己而言，愛情並非不重要，但時間分配已有所不同，「現在我對待愛情，我覺得不是不需要，也不是不重要，是沒時間。」如今，佢將重心放在家庭同事業上，專注照顧三個仔女同發展內地市場，展現獨立女性嘅堅韌同智慧。

張柏芝 謝霆鋒 張柏芝難得開腔談及感情狀況，指自己不會死纏難打。（圖片來源：小紅書@張柏芝）
張柏芝難得開腔談及感情狀況，指自己不會死纏難打。（圖片來源：小紅書@張柏芝）
張柏芝 謝霆鋒 又指自己現階段沒時間專注愛情。（圖片來源：微博@張柏芝）
又指自己現階段沒時間專注愛情。（圖片來源：微博@張柏芝）

撰文：東方新地圖片來源：微博圖片、小紅書圖片資料或影片來源：原文刊於新假期

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