張柏芝激罕曬3兒子近照 低調現身撐仔仔排球比賽 6歲細仔溫馨出鏡畫面曝光
張柏芝低調現身力撐Quintus
張柏芝與謝霆鋒嘅愛子謝振軒（Lucas），以及謝振南（Quintus）除咗學業成績了得之餘，原來仲係運動健將！張柏芝早前就被捕獲低調現身支持Quintus嘅排球比賽，片中Quintus跳起殺球時架勢十足，連喺觀眾席嘅張柏芝都忍唔住拍手大讚仔仔！
而18歲嘅大仔Lucas就熱衷於籃球同排球，網上亦流傳唔少Lucas打波時嘅英姿，身形高大嘅佢更時時笑住在場上與對手比拼，靚仔模樣經常獲網民大讚拍得住爸爸謝霆鋒。
張柏芝6歲細仔Marcus攬到實出鏡
在張柏芝的短片中，6歲細仔Marcus亦有出鏡，雖然未有曝光佢嘅正面，但母子倆一同欣賞上海夜景的畫面就已經sweet到不得了。張柏芝抱著Marcus，靜靜感受城市夜色，母子間的親密互動令人動容，更引來唔少網友留言大讚溫馨到爆！
張柏芝趁母親節分享大仔Lucas成長史 感嘆：媽媽永遠都在！
張柏芝將於本月24日慶祝她的45歲生日，近日她就趁著母親節，在社交平台發布了一段短片，回顧其大仔Lucas（謝振軒）的成長史，同時亦分享了其做媽媽的心路歷程。
張柏芝母親節特別分享
在小紅書上，張柏芝發布了一段題為「祝全天下母親 母親節快樂❤️」的影片，影片中，她在髮型師的協助下整理頭髮，同時分享了作為三個孩子母親的心路歷程。
「Lucas是18年前出生的，所以我應該是當了媽媽6000多天！」張柏芝在影片中提到，她的母親經常對她說：「哇，沒想到妳都40多了！」讓她感受到時間的飛逝，但她形容這種快速流逝的時間是「那種快是快樂的」。
張柏芝挑戰與孩子一同成長
張柏芝認為，與孩子們保持精神上的同步是非常困難的：「就是跟他們一起成長，去解決問題面對問題，他們學習新的東西，其實我已經走過了那條路，但是我要重新再走一次，這樣是一個挑戰，但是我覺得我蠻享受在其中。」
兒子成長珍貴時刻
短片中展示了Lucas從嬰兒時期到逐漸長大的過程，張柏芝感慨地說，時間對每個人都非常寶貴，尤其是對孩子來說，因為他們在很短的時間內就長大了，她說：「很快過一年就抱不動了！」影片中還展示了她與兒子們的溫馨互動，小小的Lucas和他的弟弟都喜歡黏著媽媽，聽到要去買雪糕就開心地笑了起來，展現出孩子們純真的一面。
對抗外界流言母愛力量
作為一位公眾人物，張柏芝的生活總是受到外界的關注，儘管外界有許多流言蜚語，張柏芝表示，成為母親後她獲得了一種特殊的能力：「就是聽不見世界上的噪音，只會聽到心裡面的聲音，我不需要活成誰眼中的正確，只要我的孩子知道，不管他們甚麼時候回頭，媽媽永遠都在。」孩子也大聲向她表達了愛意：「Mommy I love you so much！」
張柏芝分享育兒點滴 大仔Lucas考車牌暖心原因感動全網
本月踏入45歲嘅張柏芝，自同謝霆鋒離婚後長駐內地發展，2018年11月誕下第三胎後，正式成為三孩之母。早前，佢嘅兩個兒子Lucas同Quintus驚喜現身謝霆鋒演唱會，超高顏值即刻成為全城熱話。近日，張柏芝更喺社交平台大爆，今年8月即將滿18歲嘅大仔Lucas正準備考車牌，而佢學車嘅原因更令張柏芝感動不已，直呼：「好甜！」
Lucas、Quintus兄弟情深冧爆張柏芝
張柏芝平時愛喺社交平台分享生活點滴，日前佢一邊化妝一邊同粉絲聊起同兒子嘅趣事，透露大仔Lucas即將考車牌。佢喺片中話，18歲嘅Lucas已經到咗可以學車嘅年紀，有一日Lucas突然問佢：「如果他考到車牌，她敢不敢坐他駕駛的車。」張栢芝毫不猶豫表示絕對敢坐，對Lucas充滿信心。跟住佢好奇問Lucas點解想考車牌，Lucas竟然回應：「是因為想接細佬放學。」呢個同細佬有關嘅暖心原因，令張柏芝感動萬分，直言：「我心裡就覺得好甜哦！」佢仲同Lucas開玩笑話：「那如果你順帶方便的話，就來兜一兜我啦。」
張柏芝曾日日揸車送囝囝返學
其實張柏芝都好畀心機湊仔，兩年多前曾直播朝早五點幾起身開車，朝朝清晨都由大埔康樂園送兩個仔返位於石門嘅國際學校。
網民大讚Lucas懂事 張栢芝育兒獲肯定
Lucas嘅貼心舉動唔單止冧到張柏芝，仲喺網上引來唔少網民讚賞。有人留言話：「她把孩子帶的很好，很陽光又接地氣，也不叛逆」，亦有網友稱讚：「兒子又帥又優秀」，對張柏芝嘅育兒方式大表認同。Lucas同細佬Quintus嘅深厚兄弟情，加上佢哋陽光帥氣嘅形象，令網民對呢對星二代嘅未來充滿期待。
罕談感情觀 張柏芝重心轉向家庭事業
日前，張柏芝難得開腔談及感情狀況，坦言：「愛情只有一個事情才可以傷害到自己，就是不甘心，自己過不了自己，才會給自己痛苦。」佢認為，對現階段嘅自己而言，愛情並非不重要，但時間分配已有所不同，「現在我對待愛情，我覺得不是不需要，也不是不重要，是沒時間。」如今，佢將重心放在家庭同事業上，專注照顧三個仔女同發展內地市場，展現獨立女性嘅堅韌同智慧。