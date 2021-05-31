張栢芝被爆內地出活動妝髮費用竟貴劉嘉玲5倍
由於內地女星鄭爽早前被爆收取天價片酬，日薪超過208萬人民幣（約257萬港元），令近日內地明星使費都備受網民關注，張栢芝日前就被爆料她日前在出席一個時尚活動時，所報化妝及髮型費用比同場的劉嘉玲貴足5倍！
文：東方新地｜圖：張柏芝、劉嘉玲、張天愛微博圖片
張栢芝 等16位藝人 妝髮總費用達44萬
內地時尚達人蘇芒早前發表「一日伙食費650元是不夠」的言論，更有行內人爆料指有藝人要每餐餐費人民幣1,000元（約1,240港元），令網民嘩然，日前劉嘉玲、張栢芝及張天愛等共16位藝人一同出席時尚活動，各人在活動後都有各自晒出自己的靚相，但之後有網友爆出這些明星在出席活動前的詳細要求以及各項費用，包括妝髮成本、交通成本、餐費成本等，共計44.5萬人民幣（約55萬港元）。
其中需要用餐的藝人，餐費都統一為2,000元人民幣（約2,500港元），需要報銷交通費的藝人，交通成本亦統一為10,000元人民幣（約12,400港元），只有妝髮（化妝及髮型）費用在各藝人間差異較大。
其中妝髮費最貴的是張栢芝和內地女星張天愛，兩人在化妝及髮型上的使費都高達5萬元人民幣（約6.2萬港元），令人意外的是劉嘉玲的妝髮費用只需1萬元人民幣（約12,400港元），是張栢芝的五分之一。
16位藝人的妝髮費用期計高達35.5萬人民幣（約44萬港元），令不少網民嘩然，紛紛驚訝表示：「是否太奢侈？」、「在頭上設藝術品嗎？」、「娛樂圈的錢，真的不算是錢！」、「我去梳兩把出來的造型，跟你弄出來的有何分別？」
此外近日更有聲稱是從事幕後工作的網民爆料，指有藝人開工會自帶只有兩個人的私人造型團隊，但卻向主辦方索要高達一天1至3萬元人民幣（約1.2至3.7萬港元）的妝髮費用。