張栢芝被爆內地出活動妝髮費用竟貴劉嘉玲5倍

由於內地女星鄭爽早前被爆收取天價片酬，日薪超過208萬人民幣（約257萬港元），令近日內地明星使費都備受網民關注，張栢芝日前就被爆料她日前在出席一個時尚活動時，所報化妝及髮型費用比同場的劉嘉玲貴足5倍！

文：東方新地｜圖：張柏芝、劉嘉玲、張天愛微博圖片