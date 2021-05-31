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張栢芝被爆內地出活動妝髮費用竟貴劉嘉玲5倍

東方新地 - 娛聞

由於內地女星鄭爽早前被爆收取天價片酬，日薪超過208萬人民幣（約257萬港元），令近日內地明星使費都備受網民關注，張栢芝日前就被爆料她日前在出席一個時尚活動時，所報化妝及髮型費用比同場的劉嘉玲貴足5倍！

文：東方新地｜圖：張柏芝、劉嘉玲、張天愛微博圖片

張栢芝 等16位藝人 妝髮總費用達44萬

內地時尚達人蘇芒早前發表「一日伙食費650元是不夠」的言論，更有行內人爆料指有藝人要每餐餐費人民幣1,000元（約1,240港元），令網民嘩然，日前劉嘉玲、張栢芝及張天愛等共16位藝人一同出席時尚活動，各人在活動後都有各自晒出自己的靚相，但之後有網友爆出這些明星在出席活動前的詳細要求以及各項費用，包括妝髮成本、交通成本、餐費成本等，共計44.5萬人民幣（約55萬港元）。

張栢芝被爆內地出活動妝髮費用竟貴劉嘉玲5倍
劉嘉玲、張栢芝及張天愛等共16位藝人日前一同出席時尚活動，事後卻被爆出各種使費資料。（圖片來源：微博圖片）
張栢芝被爆內地出活動妝髮費用竟貴劉嘉玲5倍
當晚出席活動的16位藝人除了劉嘉玲、張栢芝及張天愛外，還有袁姍姍、童瑤、王霏霏、海青等。

其中需要用餐的藝人，餐費都統一為2,000元人民幣（約2,500港元），需要報銷交通費的藝人，交通成本亦統一為10,000元人民幣（約12,400港元），只有妝髮（化妝及髮型）費用在各藝人間差異較大。

張栢芝被爆內地出活動妝髮費用竟貴劉嘉玲5倍
根據該名網友爆料指，張栢芝和張天愛的使費最高，單是妝髮已索價高達5萬元人民幣（約6.2萬港元）。（圖片來源：微博圖片）
張柏芝等藝人出席一次數小時的時尚活動，被爆餐費都統一為2,000元人民幣（約2,500港元）。
張栢芝等藝人出席一次數小時的時尚活動，被爆餐費都統一為2,000元人民幣（約2,500港元）。

其中妝髮費最貴的是張栢芝和內地女星張天愛，兩人在化妝及髮型上的使費都高達5萬元人民幣（約6.2萬港元），令人意外的是劉嘉玲的妝髮費用只需1萬元人民幣（約12,400港元），是張栢芝的五分之一。

張栢芝被爆內地出活動妝髮費用竟貴劉嘉玲5倍
張栢芝當晚穿著一襲橙紅色禮服參加時尚活動，妝髮走高雅簡約風。
張栢芝被爆內地出活動妝髮費用竟貴劉嘉玲5倍
因演出網劇《太子妃升職記》而走紅的內地女星張天愛，索要的妝髮費用與張栢芝同價。

16位藝人的妝髮費用期計高達35.5萬人民幣（約44萬港元），令不少網民嘩然，紛紛驚訝表示：「是否太奢侈？」、「在頭上設藝術品嗎？」、「娛樂圈的錢，真的不算是錢！」、「我去梳兩把出來的造型，跟你弄出來的有何分別？」

張栢芝被爆內地出活動妝髮費用竟貴劉嘉玲5倍
嘉玲姐的妝髮費用只需1萬元人民幣（約12,400港元），在藝人中屬低價，而且嘉玲姐並無向主辦方索要交通費和餐費。

此外近日更有聲稱是從事幕後工作的網民爆料，指有藝人開工會自帶只有兩個人的私人造型團隊，但卻向主辦方索要高達一天1至3萬元人民幣（約1.2至3.7萬港元）的妝髮費用。

張栢芝被爆內地出活動妝髮費用竟貴劉嘉玲5倍
另外有網民爆料指有藝人開工會自帶只有兩個人的私人造型團隊，並索價高達一天1至3萬元人民幣（約1.2至3.7萬港元）。

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