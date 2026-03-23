45歲張栢芝收工衝超市掃貨 師奶Look曝光 為兒子煮飯做到手掌起繭

45歲張栢芝近年進駐內地發展，吸金湊仔兩不誤，早前親自送大仔謝振軒到澳洲讀書後，專注照顧兩個細仔謝振南和張禮承。日前她在社交平台分享收工後的日常，竟然即刻化身師奶衝去超市掃貨，焦急趕回家煮飯給兒子，更曬出手掌因長期煮食而起繭的畫面。這位昔日女神為了兒子甘願做到雙手長繭，母愛偉大程度令人動容。