45歲張栢芝收工衝超市掃貨 師奶Look曝光 為兒子煮飯做到手掌起繭
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45歲張栢芝近年進駐內地發展，吸金湊仔兩不誤，早前親自送大仔謝振軒到澳洲讀書後，專注照顧兩個細仔謝振南和張禮承。日前她在社交平台分享收工後的日常，竟然即刻化身師奶衝去超市掃貨，焦急趕回家煮飯給兒子，更曬出手掌因長期煮食而起繭的畫面。這位昔日女神為了兒子甘願做到雙手長繭，母愛偉大程度令人動容。
張栢芝收工秒變師奶超市掃貨
張栢芝在社交網站分享片段，她笑說「大家估吓我喺邊？我一收工屋企都未返就嚟買嘢，喺超級市場！」畫面中見到她身處超級市場，相當焦急的模樣，完全沒有大明星的架子。其後張栢芝曬出一箱戰利品，原來當晚她要趕回家煎牛扒給兒子食，可見她對兒子的用心程度。
張栢芝親手煎牛扒驕傲炫耀廚藝
張栢芝又曬出牛扒成品，驕傲地大讚「呢塊肉煎得好，因為佢嘅厚度都好！」除了牛扒外，她也沒有「啖啖肉」，貼心地煮了五顏六色蔬菜和薯仔給兒子，營養搭配相當均衡。從她分享的照片可見，這頓晚餐賣相十足，完全不輸餐廳水準，足見張栢芝的廚藝了得。
長期煮食致手掌起繭仍甘之如飴
最令人心疼的是，張栢芝更曬出手掌心長繭的照片，可見她長期親自下廚為兒子煮食，雙手已經磨出厚厚的繭。這位昔日的絕美女神，如今為了兒子甘願做到雙手粗糙，完全體現了母愛的偉大。張栢芝表示為了兒子當然一切也值得，這份無私的母愛令人動容。
網民大讚張栢芝好媽媽骨相依然絕美
網民看到張栢芝的分享後紛紛留言大讚，有人說「真係好媽媽，親力親為照顧仔仔」、「手掌起繭都要煮飯畀仔仔，好偉大」、「張栢芝真係廿四孝媽媽」。同時也有網民激讚她即使沒有精心打扮，骨相依然絕美，45歲的她狀態依然很好，少女感十足。
圖片來源：小紅書、微博@張栢芝、TVB、微博@香港電影網資料或影片來源：原文刊於新假期