張栢芝停工數月傳為Lucas？16歲大仔疑戀上46歲教練 發展到同居

早前張栢芝停工長達幾個月，網上一度傳出她秘密懷上第四胎，需要停工安胎，不過近日有消息指她停工其實是另有內情，原因竟然關她和謝霆鋒所生的大仔Lucas事！內地社交媒體近日瘋傳一則關於Lucas的緋聞，指他與一位46歲的滑雪教練不僅發展母子戀，還共赴同居。