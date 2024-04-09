張栢芝停工數月傳為Lucas？16歲大仔疑戀上46歲教練 發展到同居
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早前張栢芝停工長達幾個月，網上一度傳出她秘密懷上第四胎，需要停工安胎，不過近日有消息指她停工其實是另有內情，原因竟然關她和謝霆鋒所生的大仔Lucas事！內地社交媒體近日瘋傳一則關於Lucas的緋聞，指他與一位46歲的滑雪教練不僅發展母子戀，還共赴同居。
張栢芝與謝霆鋒育兩子
張栢芝與前夫謝霆鋒育有兩名兒子，16歲的謝振軒（Lucas）和14歲的謝振南（Quintus）。張栢芝經常在社交媒體上分享與兒子們的合照，母子感情非常好。Lucas雖然與母親同住，但他與爸爸謝霆鋒的關係也不錯，去年夏天父子倆還一同前往澳洲滑雪，享受獨有的親子時光。
16歲Lucas與46歲女教練關係密切
近日有媒體報道指，現年16歲Lucas與一位46歲滑雪女教練關係密切，有指二人甚至已在同居階段。傳聞曝光後，很多網民都大感震震驚，原因是Lucas年紀輕輕，與女教練的年齡差距近30年。
至於緋聞的起因，外界猜測指可能與Lucas之前與父親在澳洲滑雪有關，當時有照片顯示他與一名身穿藍色衛衣的女子一起出現在街頭，而爸爸謝霆鋒並未同行。
有指媽媽張栢芝「激到入院」
有指媽媽張栢芝對兒子這段戀情非常不滿，甚至因而「激到入醫院」，故已停工達三個月之久。事實上，張栢芝在社交媒體上的更新頻率近數月也明顯減少。本年二月，曾有報道指43歲的她秘密懷有第四胎，正停工休養，所以甚少更新社交網。
網民直指與遺傳有關
事件傳開後，引起很多網民關注，有人認為「不意外」，原因是43歲爸爸謝霆鋒與54歲友王菲是「姊弟戀」，這可能對Lucas有所影響，令他也傾向於喜歡年長女性，直指他：「跟阿爸一樣」、「似爸爸」、「有爺爺遺傳又有爸爸遺傳」、「身教很重要」、「老豆基因強大」等。不過，也有部分網民指出，這些緋聞僅由一名內地博主傳出，缺乏實質證據，因此對此傳言抱有懷疑態度。
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撰文：東方新地（部份內容轉載自SundayKiss）圖片來源：IG@cecilia_pakchi_cheung、網上圖片、微博@张柏芝、新傳媒資料庫資料或影片來源：原文刊於SundayKiss