張栢芝自爆離婚後多優秀男人追 以「三個字」稱呼謝霆鋒
張栢芝單親媽媽超忙碌
張栢芝與謝霆鋒離婚11年，一直帶著兩個兒子(Lucas與Quintus)生活，後來更在2018年誕下第三胎，不過小兒子的生父是誰一直是個謎。多年來張栢芝都母兼父職，甚少提及離婚後的內心感受，只專注工作湊仔兩忙，近年她開始參與內地節目，才打破禁忌罕有地提及前夫謝霆鋒。
張栢芝暗示找到優秀男人
張栢芝離婚後的感情生活一直受到關注，她曾在內地節目《讓生活好看2》中大講離婚後的感受，她說：「很多人說我們離過婚的女人，就很難找到接下來的幸福，希望大家都可以把這個標籤拿掉……我反而覺得愈來愈多優秀的男人追求我，我發現那些優秀的男人更加懂得去愛、保護我們、愛我們，讓我們可以享受一個在美好、溫暖，很貼心又真心的對待，所以大家千祈不要放棄，因為我就要一個很好的例子。」看來張栢芝的感情生活早已有著落。
回應大仔入行提及謝霆鋒
此外，張栢芝又被問到對大仔Lucas加入娛樂圈的看法，她說：「我完全不會抗拒！我當然想要我兒子是很簡單，讀書讀得好一點，然後遇到一個很單純很簡單的一個小女孩陪著他，然後就想要結婚的時候結婚，有一個非常單純的家庭，這樣子我就覺得很好。」張栢芝表示無論如何都支持Lucas入行，更無意中提及謝霆鋒：「如果我兒子真的很想要去做娛樂圈，比我或者是比他爸爸更好的話，我會百分之百支持他。」張栢芝曾說過謝霆鋒永遠都是兩個兒子的爸爸，而她這次以「他爸爸」來稱呼謝霆鋒，被網民大讚答得很得體。
Lucas轉眼間已高過媽媽
2011年和謝霆鋒結束5年婚姻後，張栢芝一人獨力養大Lucas和Quintus兩子，包括大仔謝振軒（Lucas）以及二仔謝振南（Quintus）。早前Lucas踏入15歲的生日，張栢芝帶同兩個囝囝一齊外出慶祝，食大餐慶祝之餘亦都po出與兩名仔仔的合照；近年張栢芝湊仔、工作兩兼顧，更主力在內地市場打拼，雖然工作忙碌，但她仍時常抽時間陪兒子。
母子拍埋有情侶feel
雖然張栢芝今年已邁入42歲，但衣著打扮仍然十分少女，在Lucas生日時她戴上Celine的漁夫帽以及墨鏡，全身則穿上Monotone藍色色系，十分乾淨俐落。就咁睇完全唔覺得張栢芝似42歲，有顏值保證之餘，兩人拍埋似足情侶。
Lucas仿效爸爸行搖滾風?
Lucas 15歲當日當日穿上紅色外套，十分Sharp醒，更同媽媽對紅色帆布鞋襯到絕。Lucas留上長曲髮，甚有Rock味，外型看來已有成年男子氣概，不知道是不是想學爸爸行搖滾路線呢？有網民更認為他是「仔大18變」，從眼大秀氣成長出自己的個人風格。
Lucas學拍拖與栢芝訴心事
今年5月播出的內地真人騷《讓生活好看2》張栢芝有份參與，節目上她大方分享和兒子的相處趣事，並公開兒子戀情，原來Lucas正與同班女同學拍拖。和兒子情同朋友的張栢芝沒有呷醋，更覺兒子有魅力。但她也坦言自己擔心Lucas學識拖女生手仔的方法和技巧之後，就會學「曳曳」。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
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有咩演唱會即將舉行？
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