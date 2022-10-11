張栢芝自爆離婚後多優秀男人追 以「三個字」稱呼謝霆鋒

張栢芝近年除了專注湊仔，更轉移陣地返內地發展，自從參加內地節目《乘風破浪的姐姐》後人氣急升，工作接踵而來，她曾在真人騷《讓生活好看2》發表離婚後的感言，自爆吸引不少優秀的追求者，當提到前夫謝霆鋒，張栢芝更以「三個字」來稱呼他。