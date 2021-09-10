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童你一起長大了｜昔日女神張沅薇48歲歸位孖譚玉瑛、黎芷珊敍舊 與音樂人王雙駿離婚後獨力照顧兩子

東方新地 - 娛聞

離開娛樂圈多年的張沅薇（Amy姐姐）曾與譚玉瑛、朱茵同期主持《閃電傳真機》，將會在下月啟播的《童你一起長大了》歸位，跟兒童節目台柱譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶一起話當年﹗現年48歲的張沅薇外貌竟與當年竟然變化不大，眼大大的她如凍齡一樣，連聲線都保持當年的娃娃聲。

文：東方新地｜圖：無綫娛樂新聞台截圖

張沅薇（Amy）接受無綫娛樂台訪問時，笑指與舊拍檔見面：「回憶返晒嚟，好似朋友親人咁，好warm。」指過去深刻回憶太多不能盡錄，但最記得同主持們到古裝街照相，Amy話：「嗰時兒童節目主持冇機會去古裝街㗎嘛，咁我同麥包（麥長青）阿譚（譚玉瑛）一齊去古裝街影相，本來心情好興奮，但原來鏡頭見唔到嘅地方係好烏糟嘅，仲好多蜘蛛網，嚇親好驚﹗」

張沅薇無論髮型、外貌連嬌嗲聲線，都同以變化不大﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
張沅薇無論髮型、外貌連嬌嗲聲線，都同以前變化不大﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

張沅薇為王雙駿誕子後息影

張沅薇指當年結婚生咗小朋友，轉埋行，跟舊拍檔完全沒有連繫，直至數年前出席《閃電傳真機》飯局，張沅薇話：「嗰次台前幕後、小演員全部都有出嚟，好多人出席，之後有出過幾次飯局，所以聯絡番。」主持問她會否重出幕前，她笑言：「要做番主持？主持就應該冇乜機會，做路人甲乙啦﹗」坦言如有機會不抗拒「因為成隊人拍攝真係好開心」。

張沅薇離開娛樂圈多年，最近為《童你一起長大了 》任嘉賓。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
張沅薇離開娛樂圈多年，最近為《童你一起長大了 》任嘉賓。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

張沅薇Amy姐姐 = 90年代回憶

張沅薇90年代入行，做過模特兒，及後加入無綫，曾主持《閃電傳真機》，及拍攝劇集包括《愛生事家庭》、《刑事偵緝檔案11》、《新同居關係》等。及後與音樂人王雙駿結婚，並於1999年誕下大仔後，便淡出娛樂圈，離開娛樂圈後，張沅薇做過牆紙客戶服務推廣、秘書、酒樓知客及公關等，與王雙駿離婚後，張沅薇現獨力照顧兩子。

19年《閃電傳真機》踏入30周年，張沅薇曾與一班台前幕後工作人員敍舊，並合照留念。（圖片來源：黃芳雯facebook）
19年《閃電傳真機》踏入30周年，張沅薇曾與一班台前幕後工作人員敍舊，並合照留念。（圖片來源：黃芳雯facebook）
之前麥長青為內地節目《熟悉的味道》主持時，向製作組提供了當年主持《閃電傳真機》的舊照，左起黃智賢、張沅薇、麥長青、朱茵、譚玉瑛和駱俊文 。（圖片來源：《熟悉的味道》截圖）
之前麥長青為內地節目《熟悉的味道》主持時，向製作組提供了當年主持《閃電傳真機》的舊照，左起黃智賢、張沅薇、麥長青、朱茵、譚玉瑛和駱俊文 。（圖片來源：《熟悉的味道》截圖）

張沅薇失婚獨力照顧兩子

馮家俊日前貼出第一屆「十大兒歌金曲頒獎典禮」舊照，當年兒童節目主持張沅薇（後排右二）亦在當中。（圖片來源：馮家俊facebook）
馮家俊日前貼出第一屆「十大兒歌金曲頒獎典禮」舊照，當年兒童節目主持張沅薇（後排右二）亦在當中。（圖片來源：馮家俊facebook）
童你一起長大了｜昔日女神張沅薇歸位孖譚玉瑛、黎芷珊敍舊 與音樂人王雙駿離婚後獨力照顧兩子
《童你一起長大了》日前進行錄影時，譚玉瑛、黎芷珊和蓋世寶重現當年主持兒童節目中的經典造型﹗（圖片來源：無綫娛樂台新聞台截圖）
童你一起長大了｜昔日女神張沅薇歸位孖譚玉瑛、黎芷珊敍舊 與音樂人王雙駿離婚後獨力照顧兩子
黎芷珊笑指雖然已是三十多年前的事，但只扮起當年的造型會立即「上身」，譚玉瑛又爆蓋世寶主持兒童節目的年資比前輩黎芷珊多一倍。（圖片來源：無綫娛樂台新聞台截圖

張沅薇拍劇情節成人向！《刑事偵輯檔案II》與「姐夫」張兆輝發生關係

除了作為純品的兒童節目主持，張沅薇也曾拍劇，1995年的《刑事偵緝檔案II》講述大勇(陶大宇飾)查案時重遇初戀情人Ivy (鄭秀文飾) ，同時捲入姊妹仇殺案，張沅薇飾演一臉無辜的少女，與姐夫通奸之餘，仲害死劇中女主角蘇玉華，角色好有發揮！

刑事偵緝檔案II
雖然係兒童節目主持出身，但一去到拍劇，就有床上肉搏同埋殺人場面！（圖片來源：刑事偵緝檔案II）

檔案十：姊妹仇殺張沅薇車死蘇玉華

案情：周詠欣(張沅薇飾)因為姐姐許詠琳(馮曉文飾)不肯收留以致被繼父強姦，懷恨在心。到香港後，又發現姐夫王志滔(張兆輝飾)和Ivy葉子晴(鄭秀文飾)的奸情。王志滔後又和周詠欣發生關係，並由欣策劃決定殺死許詠琳奪遺產：王志滔殺死妻子後乘地鐵來警局，並謊稱是自己開車來的，因為自己開車比較慢，這樣就有不在案發現場的時間證據。

張沅薇飾演的周詠欣又殺死王志滔進一步奪遺產。由於容金枝（蘇玉華飾）在地鐵站撞到過王志滔，周詠欣怕她認出王志滔，所以又開車撞死金枝滅口

刑事偵緝檔案II
周詠欣因為姐姐許詠琳不肯收留以致被繼父強姦，懷恨在心，故決定殺死許詠琳奪遺產。
刑事偵緝檔案II
周詠欣本已對家姐懷恨在心，加上被家姐處處掣肘，故對她更恨之入骨。

《刑事偵緝檔案II》第33集 Ivy被拘留48小時

王志滔製造假象，擾亂警方追查的視線，但大勇(陶大宇飾)已對他生疑，得知王志滔有外遇，欲邀王志滔 (張兆輝飾) 返警署協助調查，豈料王志滔無故中毒身亡。警方沒有足夠證據起訴王志滔情婦Ivy (鄭秀文飾)，肖鳳 (林漪琪飾) 下令拘留她48小時，希望利用這段時間找出真相。

刑事偵緝檔案II
警方沒有足夠證據起訴王志滔情婦Ivy，肖鳳下令拘留她48小時。
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Ivy向大勇坦言搭上志滔的經過。
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Ivy父親入獄後，身邊朋友均離她而去，只有王志滔真正關心她，才令她義無反顧地愛上他。
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一次Ivy在街上差點暈倒，獲許詠琳細心照顧，Ivy突然醒覺要離開這有婦之夫王志滔。

為查真相兄弟反目

義仔以為大勇偏幫Ivy，跟他爭執。Ivy向大勇坦言搭上志滔的經過。大勇偶然發現周詠欣 (張沅薇飾) 戴著王志滔所送的鑽戒，懷疑周詠欣跟王志滔有不尋常關係，認為周詠欣才是王志滔真正的第三者，而且，當周詠欣棄置許詠琳 (馮曉文飾) 的衣服時竟是把它撕破不堪，有點反常。大勇更查出周詠欣有一部與Ivy相同型號的房車，警方布下天羅地網等待周詠欣露出破綻。

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義仔以為大勇偏幫Ivy，跟他爭執。
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大勇發現周詠欣戴著王志滔所送的鑽戒，懷疑周詠欣跟王志滔有不尋常關係。
刑事偵緝檔案II
警方終查出藏車之停車場的地點，遂派大勇、義仔趕至，經過一輪追車混戰，終截停該車，司機正是周詠欣。

詠欣承認殺姐及姐夫

警方終查出藏車之停車場的地點，遂派大勇、義仔 (梁榮忠飾) 趕至，誰知哪車剛駛走。經過一輪追車混戰，警方把哪車迫進倔頭巷，司機正是周詠欣，大勇、義仔隨即將她拘捕，周詠欣承認殺死家姐及姐夫二人，她透露自幼與家姐分別被人收養，其在美國的養父對她態度愈見惡劣，詠欣屢次寫信叫家姐詠琳接她回港，但家姐並未有理會，後來詠欣更慘遭養父強姦，為此對姐姐懷恨在心，遂策劃殺死她兼奪其遺產。

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周詠欣因為姐姐許詠琳不肯收留以致被繼父強姦，懷恨在心。
刑事偵緝檔案II
周詠欣發現姐夫王志滔和Ivy的奸情，藉此進一步接近姐夫。
刑事偵緝檔案II
王志滔後和周詠欣發生關係，並由欣策劃決定殺死許詠琳奪遺產。
刑事偵緝檔案II
王志滔折返寓所親手將妻子掐死。

金枝無辜慘死

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由於容金枝在地鐵站撞到過王志滔，周詠欣怕她認出王志滔，所以又開車撞死金枝滅口！
刑事偵緝檔案II
周詠欣承認親自駕車把金枝撞死。

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