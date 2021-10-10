童你一起長大了｜昔日女神張沅薇48歲歸位 離婚後獨力照顧兒子

離開娛樂圈多年的張沅薇（Amy姐姐）曾與譚玉瑛、朱茵同期主持《閃電傳真機》，將會在下月啟播的《童你一起長大了》歸位，跟兒童節目台柱譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶一起話當年﹗現年48歲的張沅薇外貌竟與當年竟然變化不大，眼大大的她如凍齡一樣，連聲線都保持當年的娃娃聲。

文：東方新地｜圖：無綫娛樂新聞台截圖