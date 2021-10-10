童你一起長大了｜昔日女神張沅薇48歲歸位 離婚後獨力照顧兒子
文：東方新地｜圖：無綫娛樂新聞台截圖
張沅薇（Amy）接受無綫娛樂台訪問時，笑指與舊拍檔見面：「回憶返晒嚟，好似朋友親人咁，好warm。」指過去深刻回憶太多不能盡錄，但最記得同主持們到古裝街照相，Amy話：「嗰時兒童節目主持冇機會去古裝街㗎嘛，咁我同麥包（麥長青）阿譚（譚玉瑛）一齊去古裝街影相，本來心情好興奮，但原來鏡頭見唔到嘅地方係好烏糟嘅，仲好多蜘蛛網，嚇親好驚﹗」
張沅薇為王雙駿誕子後息影
張沅薇指當年結婚生咗小朋友，轉埋行，跟舊拍檔完全沒有連繫，直至數年前出席《閃電傳真機》飯局，張沅薇話：「嗰次台前幕後、小演員全部都有出嚟，好多人出席，之後有出過幾次飯局，所以聯絡番。」主持問她會否重出幕前，她笑言：「要做番主持？主持就應該冇乜機會，做路人甲乙啦﹗」坦言如有機會不抗拒「因為成隊人拍攝真係好開心」。
張沅薇Amy姐姐 = 90年代回憶
張沅薇90年代入行，做過模特兒，及後加入無綫，曾主持《閃電傳真機》，及拍攝劇集包括《愛生事家庭》、《刑事偵緝檔案II》、《新同居關係》等。及後與音樂人王雙駿結婚，並於1999年誕下大仔後，便淡出娛樂圈，離開娛樂圈後，張沅薇做過牆紙客戶服務推廣、秘書、酒樓知客及公關等，與王雙駿離婚後，張沅薇現獨力照顧兒子。
張沅薇失婚獨力照顧兩子
張沅薇拍劇情節成人向！《刑事偵輯檔案II》與「姐夫」張兆輝發生關係
除了作為純品的兒童節目主持，張沅薇也曾拍劇，1995年的《刑事偵緝檔案II》講述大勇(陶大宇飾)查案時重遇初戀情人Ivy (鄭秀文飾) ，同時捲入姊妹仇殺案，張沅薇飾演一臉無辜的少女，與姐夫通奸之餘，仲害死劇中女主角蘇玉華，角色好有發揮！
檔案十：姊妹仇殺張沅薇車死蘇玉華
案情：周詠欣(張沅薇飾)因為姐姐許詠琳(馮曉文飾)不肯收留以致被繼父強姦，懷恨在心。到香港後，又發現姐夫王志滔(張兆輝飾)和Ivy葉子晴(鄭秀文飾)的奸情。王志滔後又和周詠欣發生關係，並由欣策劃決定殺死許詠琳奪遺產：王志滔殺死妻子後乘地鐵來警局，並謊稱是自己開車來的，因為自己開車比較慢，這樣就有不在案發現場的時間證據。
張沅薇飾演的周詠欣又殺死王志滔進一步奪遺產。由於容金枝（蘇玉華飾）在地鐵站撞到過王志滔，周詠欣怕她認出王志滔，所以又開車撞死金枝滅口！
《刑事偵緝檔案II》第33集 Ivy被拘留48小時
王志滔製造假象，擾亂警方追查的視線，但大勇(陶大宇飾)已對他生疑，得知王志滔有外遇，欲邀王志滔 (張兆輝飾) 返警署協助調查，豈料王志滔無故中毒身亡。警方沒有足夠證據起訴王志滔情婦Ivy (鄭秀文飾)，肖鳳 (林漪琪飾) 下令拘留她48小時，希望利用這段時間找出真相。
為查真相兄弟反目
義仔以為大勇偏幫Ivy，跟他爭執。Ivy向大勇坦言搭上志滔的經過。大勇偶然發現周詠欣 (張沅薇飾) 戴著王志滔所送的鑽戒，懷疑周詠欣跟王志滔有不尋常關係，認為周詠欣才是王志滔真正的第三者，而且，當周詠欣棄置許詠琳 (馮曉文飾) 的衣服時竟是把它撕破不堪，有點反常。大勇更查出周詠欣有一部與Ivy相同型號的房車，警方布下天羅地網等待周詠欣露出破綻。
詠欣承認殺姐及姐夫
警方終查出藏車之停車場的地點，遂派大勇、義仔 (梁榮忠飾) 趕至，誰知哪車剛駛走。經過一輪追車混戰，警方把哪車迫進倔頭巷，司機正是周詠欣，大勇、義仔隨即將她拘捕，周詠欣承認殺死家姐及姐夫二人，她透露自幼與家姐分別被人收養，其在美國的養父對她態度愈見惡劣，詠欣屢次寫信叫家姐詠琳接她回港，但家姐並未有理會，後來詠欣更慘遭養父強姦，為此對姐姐懷恨在心，遂策劃殺死她兼奪其遺產。
金枝無辜慘死
童你一起長大了FAQ
Q ：《童你一起長大》了共有幾多集？
A：《童你一起長大》10月3日逢星期日播放，共有六集，每集不同主題，張沅薇是第二集嘉賓。
Q ：張沅薇的丈夫是誰？
A： 張沅薇離開無綫後，與音樂製作人王雙駿交往，並於1999年誕下一子，但後來與丈夫分開，獨力照顧兒子。