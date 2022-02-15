49歲張沅薇化身廚神KOL 為復出試水溫：兩個仔大，我可以去追夢﹗

張沅薇曾於90年代主持兒童節目《閃電傳真機》，被稱為Amy姐姐，在節目中演出可愛的「吱吱鼠」而躍升女神，但隨後她為照顧兩名兒子息影，早前她擔任《童你一起長大了》嘉賓，相隔多年再度亮相熒幕，令大家都好驚喜﹗