張潤衡斥節目組八仙嶺大火報道斷章取義　TVB高層發聲明代方東昇回應

1996年八仙嶺山火慘劇至今仍是港人心中的痛，近日TVB節目《真相．猜．情．尋》重新報道此事件，豈料竟惹來軒然大波。生還者之一張潤衡近日在社交平台上罕有地公開發聲，正面迎擊網民的留言指控，並強烈否認自己是山火的始作俑者，更直指電視台的製作手法有問題。