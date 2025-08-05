張潤衡斥節目組八仙嶺大火報道斷章取義 TVB高層發聲明代方東昇回應
李嘉嘉七年轉4份工曾任報章記者 變TVB「昇女郎」 遭張潤衡點名指控引熱議
張潤衡首度開腔 強烈否認山火指控
張潤衡在Facebook上發表長文，情緒激動地回應外界質疑。他強調自己並非山火的始作俑者，並表示多年來一直背負著不公平的指控。這是他首次如此公開地回應有關八仙嶺山火的爭議，顯示事件對他造成的心理壓力已到達臨界點。他在文中多次強調自己的清白，並希望公眾能夠了解真相，不要再被誤導。
揭露TVB節目組施壓過程 聲稱被迫答應訪問
張潤衡更在文中詳細描述了TVB節目組聯絡他的過程。他透露，節目組的李嘉嘉最初致電給他時，他已經明確拒絕接受訪問。然而，在對方多次游說下，表示只是「要約我傾幾句」，他才無奈答應。張潤衡強調，他從未主動公開談論過山火事件，也從未答應過任何正式訪問，今次純粹是在對方的要求下才勉強配合。
怒斥節目斷章取義 指情緒性剪接誤導觀眾
張潤衡對節目的製作手法表示極度不滿，直指觀眾在節目中看到的片段「全部都係情緒性㗎啦，令你哋情緒偏向一邊」。他認為自己的言論被嚴重斷章取義，節目組刻意選取某些片段來營造特定的情緒效果，誤導觀眾對事件的判斷。
TVB正式回應堅持專業製作 拒絕進一步回應
面對張潤衡的公開指控，TVB今日透過助理總經理黃德慧作出官方回應：「本台一向秉持真實報道為原則，節目亦按專業守則嚴謹製作。」不過，TVB對於張潤衡的具體指控，則表示「對於個別言論，本台不作進一步回應」，顯示雙方在這個問題上仍存在分歧，未有進一步的對話空間。
網民建議張潤衡報《東張》
對於張潤衡的回應，有不少網民建議他報《東張西望》，留言指出：「我相信方東昇團隊做嘢會留底嘅，人哋係專業記者嚟㗎！」
也有部份觀眾質疑張潤衡參與節目本身的動機，認為可能一開始他以為節目溫情為主，期望分享自己的經歷，卻事與願違。其中有評論指：「我懷疑佢原本係以為個節目好似《尋人記》咁好溫情講下自己當年點辛苦走過康復之路而家生活又點所以應約，點知去到傾個節目將會問乜點拍先發現係「尋真相」，所以縮沙。」更有網民直言：「TVB不要回應垃圾! 應直接出律師信」。