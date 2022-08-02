張秀文34歲久休大半年復工 自爆同老公夾唔到時間造人
34歲張秀文自爆同老公夾唔到時間造人
34歲張秀文去年底與有米老公王大權結婚後，休養生息一段時間日前出席TVB活動，現身綜藝節目《答得快 好世界》進行拜神儀式及錄影。年初拍攝《新春開運王》時，張秀文講明想今年造虎B，又獲李居明師傅指點凌晨3點至5點「開工」最易成事，不過佢自爆同老公夾唔到時間！笑稱老公好早瞓起唔到身，但唔忍心叫醒老公，表示如果有一日佢凌晨3至4點突然好清醒咁即係時機到。
張秀文準備好做媽媽 話老公大細路
張秀文雖然同老公未夾到時間造人，不過佢就話自己準備好做媽媽，比老公更有佢話自己有照顧開狗狗，所以份人好有責任感。不過老公仲係好大細路，雖然佢對自己好有責任感，但係對小朋友就要睇定啲。
張秀文養尊處優做人妻 為留住老公個胃考藍帶
張秀文婚後久休大半年，日前現身TVB新節目《答得快 好世界》進行拜神儀式、錄影兼擔任主持，她表示這次是自去年12月結婚後首個工作，她透露自己忙住做人妻，被問是否煮一日三餐所以好忙碌？她笑言每次想下廚老公都叫唔好：「都唔知係錫住我定係驚咗我。」她又表示可能老公對佢冇信心，有時間會去考藍帶，要令他刮目相看。
張秀文怕奶奶亂諗嘢：我有睇住老公㗎！
張秀文好醒目，她怕奶奶見到各式報道會以為她冇照顧老公，再三強調自己有睇住老公日常起居，佢仲話老公有得飲水，有得瞓覺，仲會較好熱水畀老公沖涼o添！不過因為浴缸唔夠大所以就冇一齊浸。
張秀文閃婚後傳閃孕 老公背景猛料
34歲的張秀文被封「34D咪神」，多年來憑性感上位，不過自從去年底與拍拖一年的金融才俊王大權（Billy）閃婚後，即修心養性一改形象，為入門做乖新抱決定封胸，有消息指張秀文與老公已造人成功，閃婚後再閃孕，雙喜臨門。有指王大權年薪達過千萬，而且是「皮草太子爺」王大業的堂弟，家景非常富裕！
張秀文志在必得要造虎B
今年衫張秀文在《新春開運王》擔任嘉賓時，連番多謝玄學家李居明，因為去年她仍單身時，李居明已指點迷津如何增強桃花運，結果同年已搵到男友兼結埋婚，今次張秀文就表明要在虎年造「虎B」，仲話志在必得想一次就中，李居明叮囑她要在寅時（即凌晨3點至5點）造人，張秀文非常雀躍，揚言Set定鬧鐘叫老公起身「開工」，她說：「本身同老公都希望有新生命加入我哋個家庭，男女皆可，最好一次過生兩個啦！」
重溫張秀文靚相：
常見問題
張秀文婚後久休大半年有咩發展?
張秀文日前現身TVB新節目錄影，並透露自己有意去考……詳見：張秀文自爆同老公夾唔到
老公王大權家景背景富裕？
王大權是「皮草太子爺」王大業的堂弟，家景非常富裕，更與江嘉敏男友兼電競公司高層Anthony合作做生意，據知年賺過千萬。詳見：公開千萬闊少老公家世