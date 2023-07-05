35歲張秀文傳有喜2個月 婚後刻意減產密謀造人大計
傳張秀文已懷有2個月身孕
昨日（4日）有報道指靚靚人妻張秀文已經懷有2個月身孕，所以便消失於公開場合，不過怕BB小器未能公開承認！婚後的張秀文明顯刻意減產，未有接拍劇集，深居簡出多月。
張秀文閃婚後封胸
35歲的張秀文被封「34D咪神」，多年來憑性感上位，不過自從去年底與拍拖一年的金融才俊王大權（Billy）閃婚後，即修心養性一改形象，為入門做乖新抱決定封胸。
張秀文表明志在必得
張秀文在《新春開運王》擔任嘉賓時，連番多謝玄學家李居明，因為去年她仍單身時，李居明已指點迷津如何增強桃花運，結果同年已搵到男友兼結埋婚，今次張秀文就表明要在虎年造「虎B」，仲話志在必得想一次就中，李居明叮囑她要在寅時（即凌晨3點至5點）造人，張秀文非常雀躍，揚言Set定鬧鐘叫老公起身「開工」，她說：「本身同老公都希望有新生命加入我哋個家庭，男女皆可，最好一次過生兩個啦！」
將來還有什麼演唱會值得留意？
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