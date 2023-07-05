張秀文 有喜

35歲張秀文傳有喜2個月 婚後刻意減產密謀造人大計

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2021年底閃嫁千萬的金融才俊王大權（Billy）的張秀文近日傳出喜訊，有指張秀文造人成功！

張秀文 有喜 張秀文與金融才俊王大權拍拖一年於2021年12月23日在聖德肋撒堂舉行婚禮。
張秀文與金融才俊王大權拍拖一年於2021年12月23日在聖德肋撒堂舉行婚禮。（圖片來源：[email protected]

傳張秀文已懷有2個月身孕

昨日（4日）有報道指靚靚人妻張秀文已經懷有2個月身孕，所以便消失於公開場合，不過怕BB小器未能公開承認！婚後的張秀文明顯刻意減產，未有接拍劇集，深居簡出多月。

張秀文 有喜 張秀文 20年2月，張秀文與林盛斌合作主持遊戲節目《你估我唔到》而變得熟稔，並經對方介紹下認識老公王大權，去年二人再合作主持《你又估我唁到》。
2020年2月，張秀文與林盛斌合作主持遊戲節目《你估我唔到》而變得熟稔，並經對方介紹下認識老公王大權，去年二人再合作主持《你又估我唁到》。（圖片來源：[email protected]

張秀文閃婚後封胸

35歲的張秀文被封「34D咪神」，多年來憑性感上位，不過自從去年底與拍拖一年的金融才俊王大權（Billy）閃婚後，即修心養性一改形象，為入門做乖新抱決定封胸。

張秀文 有喜 張秀文 婚前的張秀文，形象非常性感。
婚前的張秀文，形象非常性感。（圖片來源：[email protected]
張秀文 有喜 張秀文 張秀文拍拖時採取「3不政策」，包括不公開戀情、不在社交網晒合照、「封胸」不再性感。
張秀文拍拖時採取「3不政策」，包括不公開戀情、不在社交網晒合照、「封胸」不再性感。（圖片來源：[email protected]

張秀文表明志在必得

張秀文在《新春開運王》擔任嘉賓時，連番多謝玄學家李居明，因為去年她仍單身時，李居明已指點迷津如何增強桃花運，結果同年已搵到男友兼結埋婚，今次張秀文就表明要在虎年造「虎B」，仲話志在必得想一次就中，李居明叮囑她要在寅時（即凌晨3點至5點）造人，張秀文非常雀躍，揚言Set定鬧鐘叫老公起身「開工」，她說：「本身同老公都希望有新生命加入我哋個家庭，男女皆可，最好一次過生兩個啦！」

張秀文 有喜 張秀文 李居明叮囑張秀文一定要在凌晨3時校定鬧鐘起身造人。
李居明叮囑張秀文一定要在凌晨3時校定鬧鐘起身造人。（圖片來源：無綫影片截圖）
張秀文 有喜 張秀文 當時新婚的張秀文非常雀躍，仲話自己生仔係志在必得。
當時新婚的張秀文非常雀躍，仲話自己生仔係志在必得。（圖片來源：無綫影片截圖）
張秀文 有喜 張秀文 張秀文仲話要一擊即中。
張秀文仲話要一擊即中。（圖片來源：無綫影片截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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