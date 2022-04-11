34歲張秀文傳有喜2個月年底生虎B 封胸停工養尊處優 高人指點一擊即中
張秀文閃婚後再閃孕
34歲的張秀文被封「34D咪神」，多年來憑性感上位，不過自從去年底與拍拖一年的金融才俊王大權（Billy）閃婚後，即修心養性一改形象，為入門做乖新抱決定封胸，有消息指張秀文與老公已造人成功，閃婚後再閃孕，雙喜臨門。
張秀文停工多月未公開露面
婚後的張秀文明顯刻意減產，未有接拍全何劇集，深居簡出多月，只於農曆新年期間曾現身無綫節目《新春開運王》及玄學大師李居明主持的電台節目。張秀文連社交網都未有更新，收埋自己原來是為王家開枝散葉密密造人，有指她現時已懷孕2個月，預產期為今年底。
張秀文表明志在必得
兩個月前張秀文在《新春開運王》擔任嘉賓時，連番多謝玄學家李居明，因為去年她仍單身時，李居明已指點迷津如何增強桃花運，結果同年已搵到男友兼結埋婚，今次張秀文就表明要在虎年造「虎B」，仲話志在必得想一次就中，李居明叮囑她要在寅時（即凌晨3點至5點）造人，張秀文非常雀躍，揚言Set定鬧鐘叫老公起身「開工」，她說：「本身同老公都希望有新生命加入我哋個家庭，男女皆可，最好一次過生兩個啦！」
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張秀文回應講多謝恭喜
看來張秀文真係好聽話仲好勤力，有指因為是初孕未夠3個月，所以張秀文萬事小心，加上疫情關係唔敢出街，留家好好養胎，就連身邊朋友都未必知她將為人母，而張秀文回應傳媒時亦有所保留，雖然口講未有喜，但就多謝記者恭喜，仲話大家心急過佢，生B要順其自然，至於停工多月，張秀文就表示未有適合的工作。驚BB小器，大家都明嘅！
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