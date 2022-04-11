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34歲張秀文傳有喜2個月年底生虎B 封胸停工養尊處優 高人指點一擊即中

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今年娛樂圈繼續多喜事，繼鍾嘉欣宣布陀第三胎後，去年底閃嫁千萬的金融才俊王大權（Billy）的張秀文新婚4個月亦傳出喜訊，有指張秀文今年初亮相《新春開運王》時表明心急生B，而且志在必得想一擊即中，玄學大師李居明教路要在吉時造人，而張秀文傳已成功懷胎2個月，不過怕BB小器未能公開承認！

張秀文 張秀文與金融才俊王大權拍拖一年於去年12月23日在聖德肋撒堂舉行婚禮。
張秀文與金融才俊王大權拍拖一年於去年12月23日在聖德肋撒堂舉行婚禮。（圖片來源：[email protected]

張秀文閃婚後再閃孕

34歲的張秀文被封「34D咪神」，多年來憑性感上位，不過自從去年底與拍拖一年的金融才俊王大權（Billy）閃婚後，即修心養性一改形象，為入門做乖新抱決定封胸，有消息指張秀文與老公已造人成功，閃婚後再閃孕，雙喜臨門。

張秀文 婚前的張秀文，形象非常性感。
婚前的張秀文，形象非常性感。（圖片來源：[email protected]
張秀文 張秀文拍拖時採取「3不政策」，包括不公開戀情、不在社交網晒合照、「封胸」不再性感。
張秀文拍拖時採取「3不政策」，包括不公開戀情、不在社交網晒合照、「封胸」不再性感。（圖片來源：[email protected]

張秀文停工多月未公開露面

婚後的張秀文明顯刻意減產，未有接拍全何劇集，深居簡出多月，只於農曆新年期間曾現身無綫節目《新春開運王》及玄學大師李居明主持的電台節目。張秀文連社交網都未有更新，收埋自己原來是為王家開枝散葉密密造人，有指她現時已懷孕2個月，預產期為今年底。

張秀文 20年2月，張秀文與林盛斌合作主持遊戲節目《你估我唔到》而變得熟稔，並經對方介紹下認識老公王大權，去年二人再合作主持《你又估我唁到》。
20年2月，張秀文與林盛斌合作主持遊戲節目《你估我唔到》而變得熟稔，並經對方介紹下認識老公王大權，去年二人再合作主持《你又估我唁到》。（圖片來源：[email protected]
張秀文 近年專注做主持的張秀文，今年為生B停工，已多個月未有公開露面。
近年專注做主持的張秀文，今年為生B停工，已多個月未有公開露面。（圖片來源：[email protected]

張秀文表明志在必得

兩個月前張秀文在《新春開運王》擔任嘉賓時，連番多謝玄學家李居明，因為去年她仍單身時，李居明已指點迷津如何增強桃花運，結果同年已搵到男友兼結埋婚，今次張秀文就表明要在虎年造「虎B」，仲話志在必得想一次就中，李居明叮囑她要在寅時（即凌晨3點至5點）造人，張秀文非常雀躍，揚言Set定鬧鐘叫老公起身「開工」，她說：「本身同老公都希望有新生命加入我哋個家庭，男女皆可，最好一次過生兩個啦！」

張秀文 李居明叮囑張秀文一定要在凌晨3時校定鬧鐘起身造人。
李居明叮囑張秀文一定要在凌晨3時校定鬧鐘起身造人。（圖片來源：無綫影片截圖）
張秀文 當時新婚的張秀文非常雀躍，仲話自己生仔係志在必得。
當時新婚的張秀文非常雀躍，仲話自己生仔係志在必得。（圖片來源：無綫影片截圖）
張秀文 張秀文仲話要一擊即中。
張秀文仲話要一擊即中。（圖片來源：無綫影片截圖）

去片！睇張秀文獲李居明指點迷津

張秀文回應講多謝恭喜

看來張秀文真係好聽話仲好勤力，有指因為是初孕未夠3個月，所以張秀文萬事小心，加上疫情關係唔敢出街，留家好好養胎，就連身邊朋友都未必知她將為人母，而張秀文回應傳媒時亦有所保留，雖然口講未有喜，但就多謝記者恭喜，仲話大家心急過佢，生B要順其自然，至於停工多月，張秀文就表示未有適合的工作。驚BB小器，大家都明嘅！

回顧張秀文性感圖

常見問題

張秀文成功造人靠高人指點？

早前於新春節目《新春開運王》擔任嘉賓時，連番向李居明多謝，更表明要⋯⋯詳情請看

張秀文何時開始停工專心造人？

張秀文婚後已刻意減少工作，未有接拍任何劇集，連社交網都⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、無綫影片截圖影片來源：[email protected]

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