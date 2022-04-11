34歲張秀文傳有喜2個月年底生虎B 封胸停工養尊處優 高人指點一擊即中

今年娛樂圈繼續多喜事，繼鍾嘉欣宣布陀第三胎後，去年底閃嫁千萬的金融才俊王大權（Billy）的張秀文新婚4個月亦傳出喜訊，有指張秀文今年初亮相《新春開運王》時表明心急生B，而且志在必得想一擊即中，玄學大師李居明教路要在吉時造人，而張秀文傳已成功懷胎2個月，不過怕BB小器未能公開承認！