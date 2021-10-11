34歲張秀文秘撻金融才俊王大權 洗底等入豪門 阿Bob成金牌媒人公

無綫咪神張秀文唔聲唔聲，原來已經再墮愛海，之前與前經理人仇耀斌拍拖多年都未能開花結果，34歲的張秀文今次透過阿Bob(林盛斌)介紹認識有家底的金融才俊王大權(Billy)，早前更被傳媒影到做跟得女友陪入馬場，有指張秀文刻意洗底減少性感演出，為入豪門鋪路。

撰文：東方新地 圖片：張秀文IG、王大權FB