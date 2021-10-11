34歲張秀文秘撻金融才俊王大權 洗底等入豪門 阿Bob成金牌媒人公
無綫咪神張秀文唔聲唔聲，原來已經再墮愛海，之前與前經理人仇耀斌拍拖多年都未能開花結果，34歲的張秀文今次透過阿Bob(林盛斌)介紹認識有家底的金融才俊王大權(Billy)，早前更被傳媒影到做跟得女友陪入馬場，有指張秀文刻意洗底減少性感演出，為入豪門鋪路。
撰文：東方新地 圖片：張秀文IG、王大權FB
張秀文大方認戀惰
張秀文被傳媒踢爆早於一年前已秘撻年薪達過千萬的金融才俊王大權，男方是「皮草太子爺」王大業的堂弟，家景非常富裕。早前張秀文更被影到陪住男友王大權入馬場，小鳥依人款出晒來，被傳媒問到戀惰，張秀文更大方認愛，不過就未有透露男友背景，可見雙方感情已穩定。
為保戀情變低調
張秀文向來拍拖都唔係睇錢行先，4年前與前經理人仇耀斌分手後，感情一直冇著落，不過今次天注定，年初與阿Bob合作拍《你估我唔到》，竟在阿Bob介紹下認識王大權，二人經過一段時間了解開始拍拖，不過張秀文就堅持低調，唔想嚇走筍盤。
唔靠父幹白手興家
早前在馬場被兩次被傳媒影到孖公仔，張秀文與王大權沒有太刻意避忌，男方外形老實，據知其父母早已退休，雖然王大權含着金鎖匙，但他卻靠自己努力，大學畢業後投身做Banker，從事金融業之餘，更染指IT界。
男方文武雙全
消息指，Billy中學就讀聖芳濟書院，並在香港大學修讀經濟金融學士課程，文武雙全，喜歡打籃球及夾Band，性格上與樂天的張秀文非常夾得來。不過張秀文要入豪門都要付出，據知自拍拖後，張秀文已刻意減少性感演出，打扮亦轉為密實，盡量顧及男友感受，亦唔想令男方家長反感。
阿Bob冇嘢講
至於金牌媒人阿Bob，今次又成功撮合一對有情人，他就唔想搞破壞，以尊重朋友私隱為由，叫大家問番張秀文。阿Bob這個「金牌媒人公」絕非浪得虛名，他曾表示10年來已成功撮合10對有情人，當中女星朱慧敏與心臟科權威陳良貴的良緣就是他一手撮合，圈中單身女星想搵到好歸宿，不妨搵阿Bob！