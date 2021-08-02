張立基食《大叔的愛》熱潮扮Anson Lo 孖簡慕華、徐㴓喬拍廣告《大叔的舞》

《大叔的愛》熱潮未滅，簡慕華同徐㴓喬（Asha）以劇中角色Francesca同梓芊拍攝廣告，當中驚喜搵來被指後生時同Anson Lo（盧瀚霆）撞樣的59歲張立基，廣告中扮Anson Lo跳舞，網民指張立基是「老版Anson Lo」，而張立基表示廣告有噱頭又健康，所以才接拍，希望「神徒」唔好太抗拒佢扮「教主」Anson Lo。

撰文：東方新地｜圖片來源：hmvod截圖、張立基facebook、[email protected]