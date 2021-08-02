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張立基食《大叔的愛》熱潮扮Anson Lo 孖簡慕華、徐㴓喬拍廣告《大叔的舞》

東方新地 - 娛聞

《大叔的愛》熱潮未滅，簡慕華同徐㴓喬（Asha）以劇中角色Francesca同梓芊拍攝廣告，當中驚喜搵來被指後生時同Anson Lo（盧瀚霆）撞樣的59歲張立基，廣告中扮Anson Lo跳舞，網民指張立基是「老版Anson Lo」，而張立基表示廣告有噱頭又健康，所以才接拍，希望「神徒」唔好太抗拒佢扮「教主」Anson Lo。

撰文：東方新地｜圖片來源：hmvod截圖、張立基facebook、[email protected]

《大叔的愛》掀起全城熱話，主角黃德斌、呂爵安Edan、Anson Lo人氣再度急升，工作接唔停手，《大叔的愛》女角簡慕華亦接下不少廣告，笑言是她入行以來拍得最多廣告，更指近來工作檔期已滿﹗近日簡慕華同鬼妹徐㴓喬齊齊以劇中角色拍廣告，拍攝場景更是《大叔的愛》酒吧﹗不過廣告男主角唔係黃德斌、呂爵安Edan、Anson Lo，竟然是張立基﹗

《大叔的愛》熱潮未褪，簡慕華和徐㴓喬以劇中角色孖住拍廣告，連背景都是《大叔的愛》的酒吧﹗（圖片來源：）
《大叔的愛》熱潮未褪，簡慕華和徐㴓喬以劇中角色孖住拍廣告，連背景都是《大叔的愛》的酒吧﹗（圖片來源：）

廣告《大叔的舞》簡慕華和徐㴓喬化身Francesca同梓芊在酒吧閒聊時，簡慕華話：「唉﹗依家啲男人鍾意晒啲男人﹗你叫啲女人點算吖？」鏡頭一轉，頭戴黑色cap帽、灰長褸，造型激似Anson Lo造型的張立基出現，梓芊指住佢話：「你好似我哋一位朋友﹗」

張立基食《大叔的愛》熱潮扮Anson Lo 孖埋簡慕華、徐㴓喬拍廣告《大叔的舞》
張立期頭戴黑色cap帽、黑Tee外穿灰色長外套，呢個look激似Anson Lo到大型生日廣告燈箱打卡時的造型﹗（圖片來源：Hmvod廣告截圖）
張立基食《大叔的愛》熱潮扮Anson Lo 孖埋簡慕華、徐㴓喬拍廣告《大叔的舞》
抬起頭原來係59歲的張立基﹗（圖片來源：Hmvod廣告截圖）
（圖片來源：「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」圖片）
（圖片來源：「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」圖片）

張立基抬起頭話：「最近好多人講緊我同一個人好似，係咪呢個呀？」隨即場播放MIRROR的《IGNITED》並跳起舞來，張立基話：「睇埋我隻拿手舞啦﹗」接住跳其經典快歌《Electric Girl》舞步。

張立基食《大叔的愛》熱潮扮Anson Lo 孖埋簡慕華、徐㴓喬拍廣告《大叔的舞》
張立基脫下「大叔的帽」後跳起MIRROR的《IGNITED》舞步﹗（圖片來源：hmvod廣告截圖）
張立基食《大叔的愛》熱潮扮Anson Lo 孖埋簡慕華、徐㴓喬拍廣告《大叔的舞》
（圖片來源：hmvod廣告截圖）

張立基話：「你呢位朋友係當紅的偶像，我就係以前嘅未來偶像﹗」簡慕華問：「你唔會好似佢哋咁鍾意男人㗎呵？」張立基搞笑地答：「雖然我叫張立基啫，但我唔係﹗」

張立基食《大叔的愛》熱潮扮Anson Lo 孖埋簡慕華、徐㴓喬拍廣告《大叔的舞》
簡慕華睇得好投入﹗（圖片來源：hmvod廣告截圖）
張立基食《大叔的愛》熱潮扮Anson Lo 孖埋簡慕華、徐㴓喬拍廣告《大叔的舞》
（圖片來源：hmvod廣告截圖）

廣告同港版《大叔的愛》一樣有彩蛋，大玩女友/男友視覺，張立基對鏡頭問想要？然後將零食遞向鏡頭，又話：「哎呀﹗食到嘴仔烏糟晒，嚟﹗我幫你抺抺佢﹗」最後更送上心心，超頂癮﹗

張立基食《大叔的愛》熱潮扮Anson Lo 孖埋簡慕華、徐㴓喬拍廣告《大叔的舞》
廣告有彩蛋，大玩女友/男友視角，好頂癮﹗（圖片來源：hmvod廣告截圖）
張立基食《大叔的愛》熱潮扮Anson Lo 孖埋簡慕華、徐㴓喬拍廣告《大叔的舞》
送上心心﹗（圖片來源：hmvod廣告截圖）

簡慕華讚：張立基exactly係Anson Lo

張立基表示有看過《大叔的愛》：「覺得好睇，我覺得都係好突破嘅劇集，演員又做得好。」簡慕華第一次跟張立基合作，當日她開工乍見對方，也覺得對方某些角度似 Anson Lo（盧瀚霆），她跟張立基笑說：「你 exactly 係 Anson 啦。」更指張立基好 cutie，梓芊則稱好想睇張立基跳舞，但張立基指MIRROR 跳舞比他好，因為他們很年輕，簡慕華又打趣說：「我想有機會睇battle。」張立基即回應：「battle 我會好辛苦，但如果有機會，都想同佢哋合作。」

張立基食《大叔的愛》熱潮扮Anson Lo 孖埋簡慕華、徐㴓喬拍廣告《大叔的舞》
除了張立基騷舞技，梓芊都在廣告內跳Donki舞，相當可愛﹗（圖片來源：hmvod廣告截圖）
張立基食《大叔的愛》熱潮扮Anson Lo 孖埋簡慕華、徐㴓喬拍廣告《大叔的舞》
（圖片來源：hmvod廣告截圖）

張立基：希望Anson Lo粉絲唔好介意

今次廣告大玩張立基同Anson Lo撞樣呢條橋加埋《大叔的愛》原素﹗在網上引起熱議，張立基稱：「接呢個廣告要扮 Anson Lo，希望 Anson Lo 嘅fans唔好介意，純粹做 gimmick 性嘅嘢。我有上 YouTube 睇 MIRROR 同 Anson Lo 嘅舞，Anson 跳得好好，以我專業人去睇，佢跳舞好成熟，希望佢更努力，希望 MIRROR 帶到新潮流俾香港，因為最近香港樂壇比較靜，青黃不接，MIRROR 可以突圍而出，希望佢哋珍惜機會，為香港樂壇唱跳方面更進一步。」

網民：好想打鑊佢

張立基食《大叔的愛》熱潮扮Anson Lo 孖埋簡慕華、徐㴓喬拍廣告《大叔的舞》

網民：廣告跟得幾貼，有心思

張立基食《大叔的愛》熱潮扮Anson Lo 孖埋簡慕華、徐㴓喬拍廣告《大叔的舞》

簡慕華、張立基同梓芊齊齊畀心心，合作愉快﹗（圖片來源：hmvod官方圖片）
簡慕華、張立基同梓芊齊齊畀心心，合作愉快﹗（圖片來源：hmvod官方圖片）

網民：我以為加藤鷹

張立基食《大叔的愛》熱潮扮Anson Lo 孖埋簡慕華、徐㴓喬拍廣告《大叔的舞》

張立基1986年參加香港亞洲電視第一屆未來偶像爭霸戰獲冠軍後加入娛樂圈，以跳唱歌入加入樂壇，憑 《Electric Girl》 音樂錄像與草蜢的《蜘蛛女之吻》一起獲得1990年最佳音樂錄影帶演出獎。1991年到台灣發展，第一張大碟就得到三白金銷量，同年獲得新城電台勁爆家族音樂大賞「勁爆大躍進男歌星獎」。近來被網民指他年輕時與Anson Lo撞樣，連佢自己都覺得似。 張立基認後生時同Anson Lo撞樣。廣告一出，有不少網民到張立基（Norman Cheung）facebook留言，張立基都逐一回覆﹗

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Anson Lo（盧瀚霆）因為《大叔的愛》令他再度人氣急升，一舉一動都成為熱話。最近有網民將Anson Lo同馮素波照片拼埋，被指撞樣以為失散母子﹗同時網民為Anson Lo搵出多個失散親人，撞樣撞到澎澎聲，更得到Anson Lo「教徒」認證指好似樣﹗網民留言：「兩母子無誤」、「係咪失散母子？」、「《大叔的愛》開續集可以叫馮素波客串嗎？」無綫可以開套《大媽的愛》對撼喎﹗」除了馮素波，網民又幫Anson Lo「尋親」，搵落一堆親戚﹗

Anson Lo撞樣張立基

有網民指Anson Lo跳舞勁，好似當年有舞王之稱的歌手張立基，而張立基近日亦在社交網貼出網上圖片，指有網民指二人撞樣，仲問大家有乜意見？網民留言指Anson Lo樣子及舞姿都好似張立基當紅之時，笑指二人可以來一場跳舞battle﹗

（圖片來源：張立基facebook）
（圖片來源：張立基facebook）
（圖片來源：盧瀚霆IG、張立基facebook）
（圖片來源：盧瀚霆IG、張立基facebook）
（圖片來源：盧瀚霆IG、張立基facebook）
（圖片來源：盧瀚霆IG、張立基facebook）

Anson Lo撞樣馮素波

Anson Lo同馮素波相片拼埋，五官及神態都好相似，難怪被指是失散母子﹗

（圖片來源：網上圖片）
（圖片來源：網上圖片）
教主Anson Lo的媽媽其實唔似馮素波﹗（圖片來源：盧瀚霆IG）
教主Anson Lo的媽媽其實唔似馮素波﹗（圖片來源：盧瀚霆IG）

Anson Lo被指撞樣馮素波後，一眾網民再發起為Anson Lo「尋親」，為他找來一堆失散親人﹗

Anson Lo撞樣《造星3》陳葦璇

網民指《全民3》亞軍陳葦璇撞樣，加上25歲的陳葦璇近來多以短髮齊癊look示人，跟26歲教主被指似孖生兄妹。而陳葦璇被問到同教主撞樣時，她表示也有同感﹗加上二人都是跳得之人，形象相近﹗

Anson Lo撞樣馮素波 網民：無綫可以開套《大媽的愛》對撼喎﹗盤點娛樂圈19對撞樣藝人 網民：睇到好L亂啊！

（圖片來源：盧瀚霆、陳葦璇IG）

Anson Lo撞樣余宜發

有網民指Anson Lo同資深電台節目主持余宜發似失散父子，雖然二人大欖都扯唔埋，不過當照片撞埋又的確幾似樣﹗更有網民指余宜發同Anson Lo的爸爸最似樣﹗

（圖片來源：余宜發、盧瀚霆IG）
（圖片來源：余宜發、盧瀚霆IG）
Anson Lo同真父親合照﹗（圖片來源：盧瀚霆IG）
Anson Lo同真父親合照﹗（圖片來源：盧瀚霆IG）

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