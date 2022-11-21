60歲男歌手撞樣Anson Lo？ 曾受情傷吞百粒藥尋短見

今年60歲的張立基早前接受「香港演藝人協會」的訪問，大談自己被指與MIRROR人氣成員盧瀚霆（Anson Lo）撞樣一事，又大方分享自己情路坎坷的過去，不但曾經因受情傷而吞百粒藥自殺至於，又遇上過愛情騙子，一度陷入抑鬱症十幾年！