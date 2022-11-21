60歲男歌手撞樣Anson Lo？ 曾受情傷吞百粒藥尋短見
張立基被指與Anson Lo撞樣
唱跳歌手出身的張立基，被外界指他與MIRROR人氣成員盧瀚霆（Anson Lo）撞樣。張立基表示有人曾經將自己的舊照和Anson Lo的近照發給自己，話兩人長得好似，他自己則覺得不相似，所以當時沒有理會。直到之後Anson Lo《大叔的愛》播完，蕭定一就搵張立基拍廣告扮Anson Lo，張立基都大方表示不介意扮Anson Lo拍廣告，認為一切都只係一個「Talking point」。
曾受情傷吞百粒藥尋短見
張立基在接受「香港演藝人協會」訪問的時候，亦有大談自己情路坎坷的過去。張立基指自己當年曾經為情所困，一度睇唔開，試過自殺：「當時我差唔多食咗100粒藥，50粒安眠藥，其他50粒係乜我唔知。昏迷咗三日三夜。」他亦表示當時家人並不關心自己，而且在自己最不開心的時候全部搬離自己，令他一下子受到多重打擊。
遇上愛情騙子 被騙200萬
一直渴望在另一半身上得到愛的張立基，所以令他多次泥足深陷。多年前，張立基曾經試過遇上過感情騙子，被對方騙走200萬：「我覺得好受傷，但是我覺得我冇錯，我只係投入咗，不過我遇人不淑，識咗個咁嘅壞人。」他表示現在回頭看一路而來，自己的確失去了很多，包括事業、家庭、金錢，自己亦被抑鬱症糾纏了十幾年，直至從內地回流香港，先真正睇化呢件事。
張立基食《大叔的愛》熱潮扮Anson Lo
《大叔的愛》一度掀起全城熱話，主角黃德斌、呂爵安Edan、Anson Lo當時人氣急升，工作接唔停手，《大叔的愛》女角簡慕華亦接下不少廣告，笑言是她入行以來拍得最多廣告，更指近來工作檔期已滿﹗去年，簡慕華同鬼妹徐㴓喬齊齊以劇中角色拍廣告，拍攝場景更是《大叔的愛》酒吧﹗不過廣告男主角唔係黃德斌、呂爵安Edan、Anson Lo，竟然是張立基﹗
廣告《大叔的舞》簡慕華和徐㴓喬化身Francesca同梓芊在酒吧閒聊時，簡慕華話：「唉﹗依家啲男人鍾意晒啲男人﹗你叫啲女人點算吖？」鏡頭一轉，頭戴黑色cap帽、灰長褸，造型激似Anson Lo造型的張立基出現，梓芊指住佢話：「你好似我哋一位朋友﹗」
張立基抬起頭話：「最近好多人講緊我同一個人好似，係咪呢個呀？」隨即場播放MIRROR的《IGNITED》並跳起舞來，張立基話：「睇埋我隻拿手舞啦﹗」接住跳其經典快歌《Electric Girl》舞步。
張立基話：「你呢位朋友係當紅的偶像，我就係以前嘅未來偶像﹗」簡慕華問：「你唔會好似佢哋咁鍾意男人㗎呵？」張立基搞笑地答：「雖然我叫張立基啫，但我唔係﹗」
廣告同港版《大叔的愛》一樣有彩蛋，大玩女友/男友視覺，張立基對鏡頭問想要？然後將零食遞向鏡頭，又話：「哎呀﹗食到嘴仔烏糟晒，嚟﹗我幫你抺抺佢﹗」最後更送上心心，超頂癮﹗
簡慕華讚：張立基exactly係Anson Lo
張立基表示有看過《大叔的愛》：「覺得好睇，我覺得都係好突破嘅劇集，演員又做得好。」簡慕華第一次跟張立基合作，當日她開工乍見對方，也覺得對方某些角度似 Anson Lo（盧瀚霆），她跟張立基笑說：「你 exactly 係 Anson 啦。」更指張立基好 cutie，梓芊則稱好想睇張立基跳舞，但張立基指MIRROR 跳舞比他好，因為他們很年輕，簡慕華又打趣說：「我想有機會睇battle。」張立基即回應：「battle 我會好辛苦，但如果有機會，都想同佢哋合作。」
張立基：希望Anson Lo粉絲唔好介意
今次廣告大玩張立基同Anson Lo撞樣呢條橋加埋《大叔的愛》原素﹗在網上引起熱議，張立基稱：「接呢個廣告要扮 Anson Lo，希望 Anson Lo 嘅fans唔好介意，純粹做 gimmick 性嘅嘢。我有上 YouTube 睇 MIRROR 同 Anson Lo 嘅舞，Anson 跳得好好，以我專業人去睇，佢跳舞好成熟，希望佢更努力，希望 MIRROR 帶到新潮流俾香港，因為最近香港樂壇比較靜，青黃不接，MIRROR 可以突圍而出，希望佢哋珍惜機會，為香港樂壇唱跳方面更進一步。」
網民：好想打鑊佢
網民：廣告跟得幾貼，有心思
入行36年《Electric Girl》成代表作
張立基1986年參加香港亞洲電視第一屆未來偶像爭霸戰獲冠軍後加入娛樂圈，以跳唱歌入加入樂壇，憑 《Electric Girl》 音樂錄像與草蜢的《蜘蛛女之吻》一起獲得1990年最佳音樂錄影帶演出獎。1991年到台灣發展，第一張大碟就得到三白金銷量，同年獲得新城電台勁爆家族音樂大賞「勁爆大躍進男歌星獎」。近來被網民指他年輕時與Anson Lo撞樣，連佢自己都覺得似。 張立基認後生時同Anson Lo撞樣。廣告一出，有不少網民到張立基（Norman Cheung）facebook留言，張立基都逐一回覆﹗
網民：Anson Lo張立基可來一場跳舞battle﹗
有網民指Anson Lo跳舞勁，好似當年有舞王之稱的歌手張立基，而張立基近日亦在社交網貼出網上圖片，指有網民指二人撞樣，仲問大家有乜意見？網民留言指Anson Lo樣子及舞姿都好似張立基當紅之時，笑指二人可以來一場跳舞battle﹗
防止自殺求助熱線
生命熱線：2382 0000
撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
社會福利署：2343 2255
明愛向晴軒 向晴熱線：18288
香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線 6218 1084
生命熱線：青少年生命專線 2382 0777
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略