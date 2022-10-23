季前賽 | 張繼聰做另類教練入型入格 當年無辜受牽連遭無綫封殺！
季前賽 | 張繼聰時隔五年終於再擔正
時隔五年再次擔任電視劇男主角的張繼聰，在ViuTV新劇《季前賽》化身成為籃球隊教練「喪波」一角，張繼聰在接受傳媒訪問時表示非常開心，在拍攝《季前賽》的時候已經有不錯的預感，令觀眾們都更加期待《季前賽》的播出。
張繼聰做另類教練入型入格
張繼聰於ViuTV新劇《季前賽》將會拋開以往於無綫劇集中輕佻的形象，扮演一名熱血的籃球教練。張繼聰在接受訪問時透露，今次「喪波」的角色有點「癲癲地」，將會帶領姜濤，郭嘉駿、梁業、呂爵安和邱士縉等人挑戰全港各區街場。
當年張繼聰突然被無綫封殺
時隔五年再拍電視劇的張繼聰，對上一套劇集已經是2017年的《誇世代》。當時張繼聰長在上位，但卻因為無辜被牽入無綫和蕭定一公司的官司，而被無綫封殺。
2014年無綫作為佘詩曼的經理人，與蕭定一公司簽約，安排佘詩曼拍電影《十月初五的月光》。但有傳當時張智霖唔滿意劇本要改，搞到電影要逾期完成。無綫向蕭定一公司追回補水薪金，指佘詩曼應收過百萬的額外薪酬，但對方只付一半，所以無綫用法律解決而且下令封殺蕭定一旗下藝人，包括張繼聰，所以當年連《萬千星輝賀台慶》都未見有張繼聰的參與！張繼聰最初回應傳媒，指自己對封殺傳聞未有所聞，更表示會繼續參加當時剛出街的《誇世代》宣傳活動，又話：「我都好享受拍TVB劇！」
張繼聰：好多謝TVB嘅栽培
回應完傳媒之後，張繼聰當晚就在Facebook上載53秒短片，親自交代被封殺一事：「大家好！今日出咗單新聞之後，好多謝大家嘅支持，咁可能嚟緊有一段時間唔可以再喺將軍澳出現…有啲說話都想喺度交代。首先喺過去嘅日子好多謝TVB嘅栽培，畀咗好多機會我，好多謝珍姐(曾勵珍)。入面好多台前幕後嘅兄弟姊妹，好多謝你哋，俾咗好多美好回憶我。」
雖然因為封殺行動，而令張繼聰冇得出席當時《誇世代》嘅宣傳活動，不過佢都依然叫一班觀眾繼續支持：「至於現在呢……希望大家可以繼續支持《誇世代》啦，我都好enjoy睇每一集嘅。喺生活裏面，我覺得最緊要係隨遇而安，我會繼續努力㗎！Thank You。」
陳豪幫口：阿聰真是一個好藝人
當時歐陽震華、陳豪、李佳芯、吳業坤、麥明詩等演員出席電視劇《誇世代》的校園宣傳活動，張繼聰因遭無綫封殺被禁出席活動，一眾演員都替阿聰感到可惜，陳豪明言：「因為阿聰真是一個好藝人，希望這一場公司之間的誤會可以盡快解決。」歐陽震華直指阿聰很陰功及無辜，對佢未能再參與宣傳感到很可惜。
盤點張繼聰被封殺前當紅劇集角色
張繼聰憑《老表，你好嘢！》一劇成功入屋，隨後亦有不少經典角色誕生，深得觀眾們喜愛。我們一起回顧下張繼聰被封殺歷年最入型入格劇集角色吧！
2013年《老表，你好嘢！》：飾演宋為潮
《老表》系列捧紅多個演員，其中要數最有話題的人物，一定非張繼聰莫屬。當年張繼聰形象麻麻，一直被外界指他為「廢柴老公」。在該劇，張繼聰時不時爆出抵死對白，例如：「佢老公正廢柴嚟！」、「我要成為軟飯王」等，豁出去自抽自己食軟飯形象。除此之外，出名身形壯實的他更在劇中表現以胸肌玩「震波」，令他的人氣一時無兩。
2016年《幕後玩家》：飾演游天恆（Tim少）
《老表》播出後，張繼聰獲無綫力捧，在2016年出演話題多多的《幕後玩家》。張繼聰在劇中飾演轉數又快又幽默的Tim少，張繼聰在劇中句句金句，加上表情演技夠抵死，不少觀眾都大讚張繼聰演活Tim少一角。其中「你當人乾柴烈火，人當你乾炒牛河」、「做嘢退一步海闊天空，愛情退一步人去樓空」等金句都非常深入民心。
2017年《誇世代》：飾演尚可望
張繼聰在無綫最後一套劇便是與陳豪、歐陽振華所合作的《誇世代》。當年《誇世代》一劇題材新穎，台詞又夠抵死，令該劇的口碑都不錯。張繼聰在劇中飾演軀殼互調的60歲阿伯，貫徹張繼聰一直以來的搞笑風格，多句爛gag金句令不少觀眾都看得拍掌大笑！
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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