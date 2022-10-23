季前賽 | 張繼聰做另類教練入型入格 當年無辜受牽連遭無綫封殺！

張繼聰憑《老表，你好嘢！》一劇成功入屋，當年無綫劇集一套接一套，深受觀眾喜愛。不過繼《跨世代》之後，張繼聰就因為無綫與蕭定一公司鬧官司，被無辜連累遭無綫封殺。時隔五年，張繼聰終於再度擔正ViuTV新劇《季前賽》，令網民都紛紛表示非常期待。