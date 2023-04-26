張繼聰帶仔健身被指教壞細路 反擊「育兒管理隊」厚多士 原來父子同操逾4年
張繼聰公開兒子健身照惹抨擊
張繼聰是出名的好老公與慈父，不用開工一定湊仔女，不時在其社交網上載親子短片及相，15歲大仔張瞻James轉眼變成青少年，暴風成長引起不少網民討論，日前張繼聰又晒出一張兒子赤裸上半身的背面照，見他站在健身設備前似是準備做Gym，而張繼聰寫上：「終於肯跟老豆做下Gym，出嚟威點可以冇架生？啱唔啱先？第日大隻咗去..….記得帶埋我去見識下」，單看背影，不料網民驟眼睇以為是張繼聰在騷肌派福利，亦有網民直斥張繼聰「教壞細路」。
張繼聰高EQ反擊 封網民做「育兒管理隊」
對於網民的批評，張繼聰以長文回應夠晒誠意：「每次有關於小朋友嘅post，都一定會有『育兒管理隊』嘅朋友留言，多謝大家關心，作為父親，佢哋係我嘅小朋友，我一定緊張過你。Anyways，做健身係有唔同程度嘅訓練同質量，會唔會影響小朋友發育，網上有無數嘅資料，可以自己睇睇。而年輕人做適量嘅重量訓練，確保姿勢正確，係絕對有助成長。」
9成網民力撐張繼聰
張繼聰的回應獲得大量網民支持，大家都認為父子一齊健身冇問題，況且張瞻都已經15歲，再過2個月就踏入16歲，真係好快就成年。有網民留言表示：「好快就會fit過老豆，啲女俾阿仔溝晒」，張繼聰即戴頭盔話自己已經退出江湖，好搞笑！亦有網民話見證過早年謝賢同霆鋒都是父子檔健身，冇問題喎！其實翻查《東方新地》的報導，張瞻11歲時已被影過跟張繼聰去健身室，兩父子仲一齊對鏡騷過肌，真係NO BIG DEAL囉！
張繼聰培養兒子做足球小將
張氏一對寶貝仔女為屋企增添唔少歡樂，女兒張靖未夠兩歲已經好有音樂感，能歌善舞表演慾強， 張瞻更遺傳咗爸爸超強運動基因，自小愛踢足球，4歲已在車路士足球學校學波，更決心要踢贏父親。為谷仔入香港足球隊，張繼聰同老婆謝安琪輪住陪仔上堂練波，之前更出動埋爺爺陪孫仔去上海特訓， 又到西班牙作技術交流，練得一身肌肉的張繼聰，更於4年前已帶同兒子去做Gym狂操，實行瞓身力谷愛兒變小球王！
張瞻立志入港隊
小小年紀張瞻已經志氣宏大，公開受訪時自信表示，有信心將來球技能超越爸爸，更想加入港足。「爸爸差啲入港隊，不過中途去咗打籃球，我再踢落去就會贏到佢！」張繼聰 亦全力支持兒子實現夢想。據知情者透露：「James知道爸爸曾經係足球青年軍，一路都好羨慕爸爸，仲以爸爸做目標，好細個已經話想將來入到港隊，阿聰自己都咁鍾意踢波，當然好鼓勵個仔做自己鍾意嘅嘢，知道個仔迷車路士，喺阿仔4歲嘅時候，已經安排佢入車 路士足球學校，畀佢接受專業訓練，James本身都好有天份，踢咗幾年，依家技術已經超晒班，喺球隊負責踢前鋒及側翼進攻位置，係校內精英隊。」
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