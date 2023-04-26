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張繼聰帶仔健身被指教壞細路 反擊「育兒管理隊」厚多士 原來父子同操逾4年

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43歲的張繼聰（Louis） 與謝安琪育有一對子女，大仔張瞻（James）15歲，細女張靖（Karina）6歲，一家四口經常放閃，不過隨住大仔踏入青春期，開始著重私癮，所以張瞻近年已甚少在社交網po私事人，惟日前阿爸張繼聰把他的健身照公開，即惹來網民直斥「教壞細路」，張繼聰即出文反擊「育兒管理隊」的指控唔成立。

張繼聰 早前張繼聰一家四口幸運放閃，為謝安琪慶祝生日，15歲的大仔張瞻已暴風式成長，6歲張靖就非常可愛。
早前張繼聰一家四口幸運放閃，為謝安琪慶祝生日，15歲的大仔張瞻已暴風式成長，6歲張靖就非常可愛。（圖片來源：[email protected]

張繼聰公開兒子健身照惹抨擊

張繼聰是出名的好老公與慈父，不用開工一定湊仔女，不時在其社交網上載親子短片及相，15歲大仔張瞻James轉眼變成青少年，暴風成長引起不少網民討論，日前張繼聰又晒出一張兒子赤裸上半身的背面照，見他站在健身設備前似是準備做Gym，而張繼聰寫上：「終於肯跟老豆做下Gym，出嚟威點可以冇架生？啱唔啱先？第日大隻咗去..….記得帶埋我去見識下」，單看背影，不料網民驟眼睇以為是張繼聰在騷肌派福利，亦有網民直斥張繼聰「教壞細路」。

張繼聰 張繼聰上載了兒子準備練背肌的照片，引發軒然大波。
張繼聰上載了兒子準備練背肌的照片，引發軒然大波。（圖片來源：[email protected]
張繼聰 張繼聰笑言囝囝練大隻可以帶佢出去威。
張繼聰笑言囝囝練大隻可以帶佢出去威。（圖片來源：[email protected]
張繼聰 有網民直指張繼聰教壞細路。
有網民直指張繼聰教壞細路。（圖片來源：[email protected]

張繼聰高EQ反擊 封網民做「育兒管理隊」

對於網民的批評，張繼聰以長文回應夠晒誠意：「每次有關於小朋友嘅post，都一定會有『育兒管理隊』嘅朋友留言，多謝大家關心，作為父親，佢哋係我嘅小朋友，我一定緊張過你。Anyways，做健身係有唔同程度嘅訓練同質量，會唔會影響小朋友發育，網上有無數嘅資料，可以自己睇睇。而年輕人做適量嘅重量訓練，確保姿勢正確，係絕對有助成長。」

張繼聰 張繼聰對網民的批評作出回應。
張繼聰對網民的批評作出回應。（圖片來源：[email protected]
張繼聰 張繼聰理據十足，其實佢文筆都唔錯。
張繼聰理據十足，其實佢文筆都唔錯。（圖片來源：[email protected]

9成網民力撐張繼聰

張繼聰的回應獲得大量網民支持，大家都認為父子一齊健身冇問題，況且張瞻都已經15歲，再過2個月就踏入16歲，真係好快就成年。有網民留言表示：「好快就會fit過老豆，啲女俾阿仔溝晒」，張繼聰即戴頭盔話自己已經退出江湖，好搞笑！亦有網民話見證過早年謝賢同霆鋒都是父子檔健身，冇問題喎！其實翻查《東方新地》的報導，張瞻11歲時已被影過跟張繼聰去健身室，兩父子仲一齊對鏡騷過肌，真係NO BIG DEAL囉！

張繼聰 張繼聰鬼馬回應。
張繼聰鬼馬回應。（圖片來源：[email protected]
張繼聰 網民一齊反擊「育兒管理隊」。
網民一齊反擊「育兒管理隊」。（圖片來源：[email protected]

張繼聰培養兒子做足球小將

張氏一對寶貝仔女為屋企增添唔少歡樂，女兒張靖未夠兩歲已經好有音樂感，能歌善舞表演慾強， 張瞻更遺傳咗爸爸超強運動基因，自小愛踢足球，4歲已在車路士足球學校學波，更決心要踢贏父親。為谷仔入香港足球隊，張繼聰同老婆謝安琪輪住陪仔上堂練波，之前更出動埋爺爺陪孫仔去上海特訓， 又到西班牙作技術交流，練得一身肌肉的張繼聰，更於4年前已帶同兒子去做Gym狂操，實行瞓身力谷愛兒變小球王！

張繼聰 張瞻受父親影響愛上踢足球，除咗有阿爸張繼聰落場教路，阿媽謝安琪亦經常會陪同兒子返足球學校上堂，自從女兒出世後，阿 Kay 更會抱埋囡囡全家出動 撐兒子練波，趁機家庭樂。
張瞻受父親影響愛上踢足球，除咗有阿爸張繼聰落場教路，阿媽謝安琪亦經常會陪同兒子返足球學校上堂，自從女兒出世後，阿 Kay 更會抱埋囡囡全家出動 撐兒子練波，趁機家庭樂。（圖片來源：東方新地資料庫）
張繼聰 4歲開始在車路士足球學校學波的張瞻，是校內精英隊負責踢前鋒及 側翼進攻位置，球技有板有眼！
4歲開始在車路士足球學校學波的張瞻，是校內精英隊負責踢前鋒及 側翼進攻位置，球技有板有眼！（圖片來源：東方新地資料庫）
張繼聰 張瞻曾接受訪問坦承有信心將來球技可超越爸爸。
張瞻曾接受訪問坦承有信心將來球技可超越爸爸。（圖片來源：東方新地資料庫）

張瞻立志入港隊

小小年紀張瞻已經志氣宏大，公開受訪時自信表示，有信心將來球技能超越爸爸，更想加入港足。「爸爸差啲入港隊，不過中途去咗打籃球，我再踢落去就會贏到佢！」張繼聰 亦全力支持兒子實現夢想。據知情者透露：「James知道爸爸曾經係足球青年軍，一路都好羨慕爸爸，仲以爸爸做目標，好細個已經話想將來入到港隊，阿聰自己都咁鍾意踢波，當然好鼓勵個仔做自己鍾意嘅嘢，知道個仔迷車路士，喺阿仔4歲嘅時候，已經安排佢入車 路士足球學校，畀佢接受專業訓練，James本身都好有天份，踢咗幾年，依家技術已經超晒班，喺球隊負責踢前鋒及側翼進攻位置，係校內精英隊。」

張繼聰 張繼聰多年來都爭取時間湊仔，這日父子出動去做gym，張繼聰在旺角朗豪坊停車場泊低車後，全程拖實兒子行，確實係緊張好爸。
張繼聰多年來都爭取時間湊仔，這日父子出動去做gym，張繼聰在旺角朗豪坊停車場泊低車後，全程拖實兒子行，確實係緊張好爸。（圖片來源：東方新地資料庫）
張繼聰 當年只有11歲張瞻開始長高，但身形仍然偏瘦，睇嚟阿聰真 係好想操 fit 個仔，張瞻對健身亦大有興趣，不時捉住爸爸教路，然後兩父子分開練習。
當年只有11歲張瞻開始長高，但身形仍然偏瘦，睇嚟阿聰真 係好想操 fit 個仔，張瞻對健身亦大有興趣，不時捉住爸爸教路，然後兩父子分開練習。（圖片來源：東方新地資料庫）
張繼聰 當年拍《誇世代》教埋陳豪keepfit的張繼聰，每星期 keep住做gym狂操，一身肌肉絕對得來不易。
當年拍《誇世代》教埋陳豪keepfit的張繼聰，每星期 keep住做gym狂操，一身肌肉絕對得來不易。（圖片來源：東方新地資料庫）
張繼聰 近年積極健身的張繼聰，練得一身肌肉，不時公開晒料，兒子張瞻亦視爸爸為偶像，曾跟住爆肌有樣學樣！
近年積極健身的張繼聰，練得一身肌肉，不時公開晒料，兒子張瞻亦視爸爸為偶像，曾跟住爆肌有樣學樣！（圖片來源：東方新地資料庫）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]、東方新地資料庫

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