張繼聰帶仔健身被指教壞細路 反擊「育兒管理隊」厚多士 原來父子同操逾4年

43歲的張繼聰（Louis） 與謝安琪育有一對子女，大仔張瞻（James）15歲，細女張靖（Karina）6歲，一家四口經常放閃，不過隨住大仔踏入青春期，開始著重私癮，所以張瞻近年已甚少在社交網po私事人，惟日前阿爸張繼聰把他的健身照公開，即惹來網民直斥「教壞細路」，張繼聰即出文反擊「育兒管理隊」的指控唔成立。