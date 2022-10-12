張繼聰確診新冠肺炎宣布取消演唱會 家人要按指示自我隔離
張繼聰：希望大家保留門票
張繼聰透過演唱會主辦單位「本地舞台」公布他於10月11日檢測中確診，現正按相關防疫規定接受隔離。「本地舞台」負責人伍健雄表示：「現階段未諗延期會增加幾多開支，呢一刻淨係想盡快通知已購票受影響嘅觀眾。我哋而家同場館溝通，希望盡快攞到最新嘅檔期，有最新消息會第一時間通知大家。」
而張繼聰就透露自己的最新狀況：「現時病徵輕微，有少少發燒，已通報有關當局，家人亦按照相關的指示自我隔離。」同時他又在社交網上向已購買演唱會門票的粉絲表示：「非常抱歉！希望大家保留門票，關於改期嘅消息，會盡快通知大家！我會好好休養，補返一個精彩嘅演出俾大家！」一眾圈中好友紛紛向他送上祝福，希望他早日康復。
張繼聰專訪｜事隔7年再開騷唔預謝安琪 自揭一度放棄歌唱事業！
42歲張繼聰原訂於10月舉行《Welcome To Route 37》，事隔7年再開騷，他直言：「我真係放開咗歌開事業。」到底甚麼原因驅使他再踏演唱會台板？音樂對張繼聰而言已變成「高消費嗜好」，如果再揀一次，他會否一開始就選擇做演員？以上問題請聽他娓娓道來。
42歲張繼聰事隔7年再開騷：患難見真情
42歲張繼聰原訂於10月假麥花臣場館舉行《Welcome To Route 37》演唱會，事隔7年再踏台板故然開心，不過現時疫情反覆，會否擔心突然政策一轉又要延期？張繼聰卻非常樂觀：「絕對唔擔心，因為之前延過一次，我個人好隨遇而安。亦都係患難見真情，主辦方對我不離不棄！」話雖如此，他亦希望最艱難的時間已過，不想再有人被疫情影響生活。
昔日「唱作四小強」之一棄game？ 「我真係放開咗歌唱事業」
張繼聰、張敬軒、王菀之、方大同在《2006年度叱吒頒獎典禮》上被封為「唱作四小強」，張繼聰作為成員之一，自2005年出道活躍樂壇多年，曾拿下不少獎項。2014轉型做演員，可能部份觀眾已忘記他歌手物份，阿聰坦言：「你哋冇錯覺，我真係放開咗歌唱事業。」7年前開完演唱會後就轉型做演員，他認為人生不同階段可以有不同的發展。到兩年前因為疫情開始，多時間逗留在家，添置了新電腦學用新軟件寫歌才重拾音樂。
講明老婆謝安琪唔會上台：你直接買佢演唱會飛咪得囉
現時開演唱會觀眾都關心誰是嘉賓，老婆謝安琪會唔會有份上台，不過阿聰就講明今次冇嘉賓，佢話：「唔好咁啦，我咁多年都唔開騷，難得開騷你仲想睇第二個？」阿聰仲反問觀眾：「你想睇邊個？你講吖！你直接買佢演唱會飛咪得囉！」不過佢都有話，屋企人以及圈中好友一定會到台下支持。
唔怕佬味重嚇走少女聽眾？
張繼聰已經42歲，不時分享操肌相，又玩古著又玩電單車，佬味咁重，怕唔怕嚇走少女聽眾？阿聰笑言：「當學下嘢囉，如果少女都夠膽入嚟，梗係要多謝你啦！」他覺得音樂上能夠完完整整呈現自己的品味，有別於做演員，最後他跟大家說：「嚟吖！如果係少女追開少男嘅，慢慢你就會知道，有年紀有味道更加正，入嚟啦！」
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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