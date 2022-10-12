張繼聰確診新冠肺炎宣布取消演唱會 家人要按指示自我隔離

張繼聰今日（10月12日）宣布因確診新冠肺炎，而要取消原訂於10月15日（星期六）在麥花臣場館舉行的「張繼聰《Welcome to route 37》演唱會」，張繼聰表示他現時病徵輕微，有少少發燒，已通報有關當局，家人亦按照相關的指示自我隔離。