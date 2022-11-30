張繼聰開Show在即 埋怨圈中好友想嚟支持但又唔買飛：太多人要飛
張繼聰表示演唱會雖然押後舉行，反而令自己有更多時間去準備，笑言希望大家會覺得門票超值，目前張繼聽的狀態非常淡定：「唔緊張啊，因為上次嘅少少意外，反而多咗時間去練歌，同埋聽返之前綵排嘅聲帶，檢討吓點樣可以唱得好啲，加上我呢啲限量型嘅歌手，真係唔知幾時會再搞騷，所以令每張門票更顯珍貴。依家係好享受一啲都唔緊張，臨上台就唔知。」
張繼聰同時透露有很多圈中朋友都想嚟支持，令到自己成身飛債：「圈中朋友都係攞飛比較多，不過都係支持！因為我歌影視都有涉足，太多人要飛，搞到主辦方要用『五餅二魚』方式搵門票比我。各式各樣嘅男神、女神都會嚟捧場，因為我想焦點落喺我自己身上唔想同人分享，所以會用鐵鏈鎖住佢哋唔俾佢哋上台。」
太太謝安琪與孩子會捧場支持，但亞聰怕囡囡會忍不住眼瞓：「其實囡囡未睇過我做騷，希望佢會享受，因為小朋友鍾唔鍾意好直接，我怕佢扭眼瞓就弊喇。不過如果佢睇得興奮撐足全場，第二日都要準時起身返學，唔想影響佢嘅學業！」他亦表示今次個唱不會騷肌肉，揚言叫樂迷留意歌衫：「有一條百幾年嘅古董銀器，仲猛過啲百幾萬首飾啦！我想大家入場好似萬聖節咁，著古裝、著唐裝都唔怕。而剛剛我有另一架70年電單車巳辦妥晒手續，呢次都會展出比大家欣賞，大家睇好喇唔好用手掂！」
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV包攬世界盃賽事播放，即睇緊湊嘅賽程表，仲有熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看劇集&角色介紹
2022到2023上半年度演唱會多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
本地歌手/組合包括：ERROR日前終於宣布12月中開show，門票於11月24日公開發售，按此看購票詳情；許廷鏗成立個人公司後開首個個人音樂會，門票將分為三個階段進行，於11月24日進行優先購票，按此看詳情；仲有闊別三年終於回歸嘅Clockenflap，將於2023年3月於中環海濱舉行，即睇場地及售票詳情；另外，疫情逐漸緩和，不少外國歌手/組合亦陸續宣布來港開Show與一眾粉絲久別重逢，包括：女團MAMAMOO舉行世界巡迴，香港站定於2023年1月7日，即睇票價及搶飛攻略；出道25周年的愛爾蘭男子天團Westlife都來香港開Show，仲要定於情人節2月14日亞博館Arena舉行，將於11月28日優先購票，按此看售票詳情