張繼聰開Show在即　埋怨圈中好友想嚟支持但又唔買飛：太多人要飛

早前張繼聰以歌手身份再踏上舞台，可惜在開演唱會的一星期前確診新冠肺炎，因此演唱會延期。而張繼聰的 《Welcome to route 37》演唱會，將十二月一日於麥花臣場館舉行，近日張繼聰密鑼緊鼓為個唱綵排，努力地演繹著每首歌曲。