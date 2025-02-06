張繼聰親自落場反擊鬧爆影評專頁開地圖炮 版主認衰入場補撐《祥賭必贏》
影評專頁睇完0.7套賀歲片後狂踩：真係差同尷尬
「港唔斷戲」日前發文表示：「今年嘅香港賀歲片，票房差係合理……我自己只係睇咗三套入面嘅0.7套，純粹諗住應下節，但最後都要睇到我中途離場，真係差同尷尬到睇唔晒……新年流流都要人發火，唔尊重觀眾，觀眾最後都係會離棄你。」這篇帖文引起網民熱議，不少網民鬧爆版主不應以偏概全，只係睇了0.7套賀歲片，就發文踩晒全部正在上映的3套香港賀歲片《祥賭必贏》、《臨時決鬥》和《麻雀女王追男仔》，亦有網民要求版主公開他看過的是哪一套港產賀歲片。
張繼聰反擊指影評人似導遊
而張繼聰除了留言表示「今次係我最後一次睇你嘅page」 外，又上載影片進一步解釋事件，他指演員與影評人關係非常重要：「我哋以前喺演藝學院讀書嘅時候，都有需要去受訓練點成為一個評論員，即係其中一個課題就係我哋要睇好多戲啊，要寫報告啊，學下點點樣去睇一套戲啊。我覺得影評嘅重要性就好似一個導遊咁，有啲朋友未接觸到部電影嘅本身，或者接觸到個電影嘅一啲宣傳嘅第一浸，我哋係需要一啲影評人去導讀，或者睇完一套戲之後去介紹下佢從咩角度切入去欣賞一套電影。」
張繼聰拒認小器：我點會唔接受批評
張繼聰強調自己不是小器，也不是在情緒勒索，他指每個人都有不同的個人喜好，但他希望影評人可以對電影作出客觀分析，他說︰「如果一次地圖炮，好似令到有好多憤怒觀眾會留下一啲比較負面嘅睇法，好似全部戲都唔值得睇……點解會引申到去大家有呢個情緒，都係有前因後果嘅。呢一刻，呢一代仲努力緊嘅電影人都要繼續做落嚟，如果你真係支持我哋香港電影，我覺得唔淨係讚或者彈。」他又否認自己不接受批評，他認為自己過去也曾接受過各種合理、無理的批評：「我諗都超乎常人啦，我點會唔接受批評。」
「港唔斷戲」認「地圖炮」補睇《祥賭必贏》
在張繼聰回應之後，「港唔斷戲」專頁分享了一張《祥賭必贏》的戲飛照，並留言表示：「失言係自己問題，真係地圖炮咗其他我未睇嘅電影，但電影好唔好就係另一回事，讚鬧都係睇返作品嘅質素，入場！ #祥賭必贏」有網民不滿版主「跪低」認衰，去睇一套自己一早表示無興趣的電影，亦有網民指出版主現在才睇《祥賭必贏》，即是之前他狂踩「真係差同尷尬」的0.7套港產賀歲片，是另外兩套《臨時決鬥》和《麻雀女王追男仔》其中之一，其中獲最多人猜測的是由王晶和葉念琛執導的《麻雀女王追男仔》。