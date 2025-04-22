張繼聰論表演者外表重要性：我直頭係冇輪廓！ 重溫初出道孖箍牙謝安琪同台「食神Look」
張繼聰分享：個樣生出嚟，係冇得揀
張繼聰在文章中分享自己對「表演者外表重要性」的睇法：「偶然睇到，有人話做表演者外表真係好重要。我17歲入演藝學院讀書，立志成為一個表演者。『個樣唔掂，就冇運行』，我可以話同呢個命題，搏鬥咗幾十年。企喺好多靚仔隔離，咁我直頭係冇輪廓啦。個樣生出嚟，係冇得揀，更加唔好怨，因為阿爸阿媽養大你好辛苦。不過實力，係可以透過磨練，一點一滴累積返嚟。」
張繼聰續說：「如果外表係天份，咁有好多嘢又唔需要天份喎。勤力，準時，不斷重複練習，虛心，健康嘅心態；唔好下下斤斤計較，唔嘥時間諗無謂嘢，唔怕失敗，唔怕人哋講咩，點都企返起身再砌過，呢啲全部都唔使天份你肯做就得。不過老老實實，做得齊以上呢啲嘢，其實都可能係天份嘅一種。」
相信「宇宙有無限咁多種靚同成功」
張繼聰表示希望通過自己的人生來做一個實驗，他說：「人一世物一世，我就係想用自己嘅人生實驗一下，我嘅諗法『呢個宇宙，根本就係有無限咁多種靚同埋成功』，我就係想活出一套勵志片。做最好嘅自己，其他嘢，WFC。有緣睇到嘅你，加油。如果咁啱，你都係想成為一個表演者，Just enjoy your journey and trust it.」
張繼聰初出道「個樣比較前衛」
張繼聰這篇文章引來ERROR成員肥仔（梁業）留言表示：「我明你㗎！」不過張繼聰就搞笑反駁：「你根本又靚仔唱歌又好跳舞又勁，行開啦，唔好扮晒嘢黐埋嚟我哋唔靚仔呢一邊！」亦有網民留言話由張繼聰出道開始，已覺得他好靚仔，對此張繼聰就自嘲：「我個樣比較前衛，要過幾廿年個標準先到我呢款！」
重溫張繼初出道「食神Look」！孖箍牙謝安琪同台惹熱議
有網友曾分享謝安琪與張繼聰在2005年出道的舊照，引起不少網友的熱烈討論及回憶！二人在2005年同期加入樂壇，兩年後奉子成婚，照片中除了「箍牙謝安琪」成為熱話，當年初出道的張繼聰戴上「食神眼鏡」亦受談論，有網友笑說難怪星爺會搵阿聰合作！
張繼聰與謝安琪均畢業於恩主教書院，不過比張繼聰大三歲的謝安琪其實係「師姐」，二人入行後才相識，更於2007年奉子成婚，照片中二人樣子與今日大不同，張繼聰戴上「食神眼鏡」凝望謝安琪的側拍，亦今網友掀起無限回憶。
張繼聰「食神Look」奪 叱咤生力軍男歌手銅獎
有人提到當年初出道的張繼聰原來好喜歡配戴太陽眼鏡，由出騷到大碟MV造型，都別樹一格，當年張繼聰與王浩信同樣是男歌手「新人王」，呢個「食神Look」加上實力唱作，殺出重圍奪得「叱咤生力軍男歌手銅獎」。
謝安琪箍牙樣成再熱話
至於28歲出道的謝安琪，在舊照中的箍牙樣，亦引起網友熱烈討論：「其實十幾歲啲小朋友都應該箍牙，唔洗等到咁大個至搞，外觀係靚好」、「我唔覺得佢有整 箍完牙會變好正常」，更有好記性網友回憶「Kay初出道箍牙期間曾只出歌不出樣」；「其實果個年代d人都知佢唔係女神，依家久唔久就有d人/有記者吹捧話佢女神，至慘係連佢自己都信，以為自己真係女神」。
張繼聰曾經「玩命」出賣老婆舊相
其實除了網友分享的舊照，張繼聰也曾分享二人初出道的合照。2022年張繼聰趁結婚15周年的水晶婚，在IG引用法國文學家Andre’Maurois語錄「A happy marriage is a Long conversation which always seems Too Short （幸福的婚姻是一場漫長的對話，但對話總是太短）」向老婆表達愛意。
事隔十多年喜變 「老夫少妻」
張繼聰還對老婆說︰「結婚咁耐，你都keep到，都係咁靚。我就keep唔到…… 」並上載一張兩人年輕時的陳年合照，及一張自己的爆肌近照。不過相中所見當年的阿Kay圓面、矇豬眼、豬膽鼻，與現在對比相距甚遠。但未知照片是否張繼聰刻意挑選，來回應老婆日前在他的生日留言：「聰，你知唔知我最鍾意你乜嘢？就係你肥。Happy Birthday 」而阿Kay的舊照一出，即引來網友熱議，紛紛留言：「出賣老婆系列」、「又可以畀機會老婆鬧」、「用意有可疑」等，連好友游學修亦笑問張繼聰：「算唔算反話？」而謝安琪則回覆說︰「喂！咪喺度挑撥離間喎﹗」
謝安琪承認初出道箍牙樣「好爆裂」
謝安琪初出道時，冇同公司講就去箍牙，據她自己受訪時講「大家都好震驚」，這個階段她自己都頗抗拒影相，前年歌手Heyo在社交網開心分享與謝安琪05年初出道時的舊照，真係夠朋友。
謝安琪極速回應：今時今日睇返反而覺得珍貴
由於Heyo有Hashtag謝安琪，當事人亦好快留言回應，非常大方說：
「我而家其實好鍾意箍牙時期嗰陣影啲相，因為當年覺得好難影得好睇好怕影相，今時今日睇返反而覺得珍貴。」
舊照片中的Heyo無論身形與樣貌都與現在判若兩人，而箍住鋼牙的謝安琪就笑對鏡頭，二人都好青春。雖謝謝安琪唔介意，但陳奐仁Hanjin就留言：「你post張舊相會唔會激死佢呀 @kaytse」
謝安琪暢談當年出道「任性箍牙」
謝安琪在訪問中講盡事業家庭事，無所不談，對於當年28歲入行時個箍牙樣，謝安琪自認好爆裂：
「我出道時好爆裂咁箍住牙，好多人都問點解，好應該係箍完整好先出道。其實當時我已簽公司，冇同公司講去箍牙，大家都好震驚。我一直好想箍牙，但父母叫我唔好搞咁多嘢，我刷牙刷得好仔細，所以牙齒好白好靚，但有兩隻牙疊埋咗，我好想整好佢。結果第一次拍廣告，賺咗少少錢，我就即係走去箍，仲要係鋼箍，好肉酸。」