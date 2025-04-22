張繼聰論表演者外表重要性：我直頭係冇輪廓！ 重溫初出道孖箍牙謝安琪同台「食神Look」

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張繼聰近日在社交平台上發表了一篇關於表演者外表重要性的文章，引起了廣泛的討論，他直言為了「個樣唔掂，就冇運行 」這個命題，已搏鬥了數十年，更自嘲：「企喺好多靚仔隔離，咁我直頭係冇輪廓啦！」

張繼聰分享：個樣生出嚟，係冇得揀

張繼聰在文章中分享自己對「表演者外表重要性」的睇法：「偶然睇到，有人話做表演者外表真係好重要。我17歲入演藝學院讀書，立志成為一個表演者。『個樣唔掂，就冇運行』，我可以話同呢個命題，搏鬥咗幾十年。企喺好多靚仔隔離，咁我直頭係冇輪廓啦。個樣生出嚟，係冇得揀，更加唔好怨，因為阿爸阿媽養大你好辛苦。不過實力，係可以透過磨練，一點一滴累積返嚟。」

張繼聰續說：「如果外表係天份，咁有好多嘢又唔需要天份喎。勤力，準時，不斷重複練習，虛心，健康嘅心態；唔好下下斤斤計較，唔嘥時間諗無謂嘢，唔怕失敗，唔怕人哋講咩，點都企返起身再砌過，呢啲全部都唔使天份你肯做就得。不過老老實實，做得齊以上呢啲嘢，其實都可能係天份嘅一種。」

張繼聰 現年45歲的張繼聰自嘲「企喺靚仔隔離直頭係冇輪廓」。（圖片來源：IG@louischeung2013）
現年45歲的張繼聰自嘲「企喺靚仔隔離直頭係冇輪廓」。（圖片來源：IG@louischeung2013）
張繼聰 張繼聰認為個樣係天生，但實力就可以透過磨練，一點一滴累積返嚟。（圖片來源：IG@louischeung2013）
張繼聰認為個樣係天生，但實力就可以透過磨練，一點一滴累積返嚟。（圖片來源：IG@louischeung2013）

相信「宇宙有無限咁多種靚同成功」

張繼聰表示希望通過自己的人生來做一個實驗，他說：「人一世物一世，我就係想用自己嘅人生實驗一下，我嘅諗法『呢個宇宙，根本就係有無限咁多種靚同埋成功』，我就係想活出一套勵志片。做最好嘅自己，其他嘢，WFC。有緣睇到嘅你，加油。如果咁啱，你都係想成為一個表演者，Just enjoy your journey and trust it.」

張繼聰 張繼聰近年積極操fit自己，其將於今年上映的新片《金童》中，他就飾演拳手，大騷fit爆body。（圖片來源：IG@louischeung2013）
張繼聰近年積極操fit自己，其將於今年上映的新片《金童》中，他就飾演拳手，大騷fit爆body。（圖片來源：IG@louischeung2013）
張繼聰 電影於2019年拍攝，張繼聰曾為此辛苦操肌兩年。（圖片來源：IG@louischeung2013）
電影於2019年拍攝，張繼聰曾為此辛苦操肌兩年。（圖片來源：IG@louischeung2013）

張繼聰初出道「個樣比較前衛」

張繼聰這篇文章引來ERROR成員肥仔（梁業）留言表示：「我明你㗎！」不過張繼聰就搞笑反駁：「你根本又靚仔唱歌又好跳舞又勁，行開啦，唔好扮晒嘢黐埋嚟我哋唔靚仔呢一邊！」亦有網民留言話由張繼聰出道開始，已覺得他好靚仔，對此張繼聰就自嘲：「我個樣比較前衛，要過幾廿年個標準先到我呢款！」

張繼聰 張繼聰大讚肥仔「又靚仔唱歌又好跳舞又勁」。（圖片來源：IG@louischeung2013）
張繼聰大讚肥仔「又靚仔唱歌又好跳舞又勁」。（圖片來源：IG@louischeung2013）
張繼聰 近日有網友更搵出張繼聰和謝安琪06年出席活動時的相片，令張繼聰笑cry。（圖片來源：IG@louischeung2013）
近日有網友更搵出張繼聰和謝安琪06年出席活動時的相片，令張繼聰笑cry。（圖片來源：IG@louischeung2013）

重溫張繼初出道「食神Look」！孖箍牙謝安琪同台惹熱議

有網友曾分享謝安琪與張繼聰在2005年出道的舊照，引起不少網友的熱烈討論及回憶！二人在2005年同期加入樂壇，兩年後奉子成婚，照片中除了「箍牙謝安琪」成為熱話，當年初出道的張繼聰戴上「食神眼鏡」亦受談論，有網友笑說難怪星爺會搵阿聰合作！

張繼聰與謝安琪均畢業於恩主教書院，不過比張繼聰大三歲的謝安琪其實係「師姐」，二人入行後才相識，更於2007年奉子成婚，照片中二人樣子與今日大不同，張繼聰戴上「食神眼鏡」凝望謝安琪的側拍，亦今網友掀起無限回憶。

張繼聰 網友分享18年前舊照：「當年2005年APM影，剛剛出道。 」（圖片來源：官塘老母群組@FB ）
網友分享18年前舊照：「當年2005年APM影，剛剛出道。 」（圖片來源：官塘老母群組@FB ）
張繼聰 張繼聰初出道首年的造型，跟96年星爺電影《食神》一樣同樣喜款戴茶色太陽鏡。（圖片來源：東方新地）
張繼聰初出道首年的造型，跟96年星爺電影《食神》一樣同樣喜款戴茶色太陽鏡。（圖片來源：東方新地）
張繼聰 20年過去，張繼聰依然愛戴黑超。（圖片來源：IG@louischeung2013）
20年過去，張繼聰依然愛戴黑超。（圖片來源：IG@louischeung2013）

張繼聰「食神Look」奪 叱咤生力軍男歌手銅獎

有人提到當年初出道的張繼聰原來好喜歡配戴太陽眼鏡，由出騷到大碟MV造型，都別樹一格，當年張繼聰與王浩信同樣是男歌手「新人王」，呢個「食神Look」加上實力唱作，殺出重圍奪得「叱咤生力軍男歌手銅獎」。

張繼聰 《Wild Day Out 港台歌手大激鬥》——2005年做樂壇新人是什麼一個概念？當年叱咤樂壇至尊歌曲大獎係陳奕迅嘅《夕陽無限好》，我最喜愛男女歌手分別係陳奕迅同楊千嬅，這一年姜濤只係6歲，而叱咤生力軍男歌手金銀銅分別就係側田、方大同及張繼聰⋯⋯（圖片來源：東方新地）
《Wild Day Out 港台歌手大激鬥》——2005年做樂壇新人是什麼一個概念？當年叱咤樂壇至尊歌曲大獎係陳奕迅嘅《夕陽無限好》，我最喜愛男女歌手分別係陳奕迅同楊千嬅，這一年姜濤只係6歲，而叱咤生力軍男歌手金銀銅分別就係側田、方大同及張繼聰⋯⋯（圖片來源：東方新地）
張繼聰 初出道嘅張繼聰，以白背心加食神眼鏡拍MV。（圖片來源：東方新地）
初出道嘅張繼聰，以白背心加食神眼鏡拍MV。（圖片來源：東方新地）
張繼聰 張繼聰有唔同款式嘅太陽眼鏡⋯⋯（圖片來源：東方新地）
張繼聰有唔同款式嘅太陽眼鏡⋯⋯（圖片來源：東方新地）
張繼聰 呢個MV係張繼聰自己搵朋友幫手拍攝，實驗意味都幾強。（圖片來源：MV 彈弓手 ）
呢個MV係張繼聰自己搵朋友幫手拍攝，實驗意味都幾強。（圖片來源：MV 彈弓手 ）
張繼聰 張繼聰曾獲邀與星爺合作，現身對方工作室並於IG 出Po，他自己也笑言「行梗運」。（圖片來源：IG@louischeung2013）
張繼聰曾獲邀與星爺合作，現身對方工作室並於IG 出Po，他自己也笑言「行梗運」。（圖片來源：IG@louischeung2013）
張繼聰 唱作人年代嘅張繼聰。（圖片來源：東方新地）
唱作人年代嘅張繼聰。（圖片來源：東方新地）
張繼聰 同期新人仲有葉宇澄、郭力行，以及「女生宿舍」梁靖琪（左一）。 （圖片來源：東方新地）
同期新人仲有葉宇澄、郭力行，以及「女生宿舍」梁靖琪（左一）。 （圖片來源：東方新地）

謝安琪箍牙樣成再熱話

至於28歲出道的謝安琪，在舊照中的箍牙樣，亦引起網友熱烈討論：「其實十幾歲啲小朋友都應該箍牙，唔洗等到咁大個至搞，外觀係靚好」、「我唔覺得佢有整 箍完牙會變好正常」，更有好記性網友回憶「Kay初出道箍牙期間曾只出歌不出樣」；「其實果個年代d人都知佢唔係女神，依家久唔久就有d人/有記者吹捧話佢女神，至慘係連佢自己都信，以為自己真係女神」。

張繼聰 28歲出道的謝安琪正在箍牙，直至2006年才將「牙箍」拆掉。（圖片來源：Ton Ton @ FB官塘老母群組 ）
28歲出道的謝安琪正在箍牙，直至2006年才將「牙箍」拆掉。（圖片來源：Ton Ton @ FB官塘老母群組 ）
張繼聰 2005年1月5日，謝安琪首支派台作品《姿色份子》率先出爐，並於同年4月正式成為香港女歌手。（圖片來源：東方新地）
2005年1月5日，謝安琪首支派台作品《姿色份子》率先出爐，並於同年4月正式成為香港女歌手。（圖片來源：東方新地）
張繼聰 2006年謝安琪開始受到各界注視。她先在4月除掉佩戴數年的牙箍，又在6月2日推出《Ksus2》，派台歌為《愁人節》、《亡命之途》及《菲情歌》等。（圖片來源：東方新地）
2006年謝安琪開始受到各界注視。她先在4月除掉佩戴數年的牙箍，又在6月2日推出《Ksus2》，派台歌為《愁人節》、《亡命之途》及《菲情歌》等。（圖片來源：東方新地）
張繼聰 05年初出道的謝安琪，曾與藍奕邦一同接受訪問。（圖片來源：東方新地 ）
05年初出道的謝安琪，曾與藍奕邦一同接受訪問。（圖片來源：東方新地 ）
張繼聰 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
張繼聰 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
張繼聰 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
張繼聰 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）

張繼聰曾經「玩命」出賣老婆舊相

其實除了網友分享的舊照，張繼聰也曾分享二人初出道的合照。2022年張繼聰趁結婚15周年的水晶婚，在IG引用法國文學家Andre’Maurois語錄「A happy marriage is a Long conversation which always seems Too Short （幸福的婚姻是一場漫長的對話，但對話總是太短）」向老婆表達愛意。

張繼聰 結婚15周年，張繼聰在IG上載一張兩人年輕時的陳年合照，這個階段的Kay已拆除牙箍，阿聰亦除去了「食神眼鏡」。（圖片來源：IG@louischeung2013）
結婚15周年，張繼聰在IG上載一張兩人年輕時的陳年合照，這個階段的Kay已拆除牙箍，阿聰亦除去了「食神眼鏡」。（圖片來源：IG@louischeung2013）

事隔十多年喜變 「老夫少妻」

張繼聰還對老婆說︰「結婚咁耐，你都keep到，都係咁靚。我就keep唔到…… 」並上載一張兩人年輕時的陳年合照，及一張自己的爆肌近照。不過相中所見當年的阿Kay圓面、矇豬眼、豬膽鼻，與現在對比相距甚遠。但未知照片是否張繼聰刻意挑選，來回應老婆日前在他的生日留言：「聰，你知唔知我最鍾意你乜嘢？就係你肥。Happy Birthday 」而阿Kay的舊照一出，即引來網友熱議，紛紛留言：「出賣老婆系列」、「又可以畀機會老婆鬧」、「用意有可疑」等，連好友游學修亦笑問張繼聰：「算唔算反話？」而謝安琪則回覆說︰「喂！咪喺度挑撥離間喎﹗」

謝安琪承認初出道箍牙樣「好爆裂」

謝安琪初出道時，冇同公司講就去箍牙，據她自己受訪時講「大家都好震驚」，這個階段她自己都頗抗拒影相，前年歌手Heyo在社交網開心分享與謝安琪05年初出道時的舊照，真係夠朋友。

張繼聰 Heyo公開當年謝安琪一張箍住牙影的合照。（圖片來源：IG@heyoliztic）
Heyo公開當年謝安琪一張箍住牙影的合照。（圖片來源：IG@heyoliztic）
張繼聰 原來Heyo與謝安琪是舊相識，已經十幾年冇見。（圖片來源：IG@heyoliztic）
原來Heyo與謝安琪是舊相識，已經十幾年冇見。（圖片來源：IG@heyoliztic）

謝安琪極速回應：今時今日睇返反而覺得珍貴

由於Heyo有Hashtag謝安琪，當事人亦好快留言回應，非常大方說：

「我而家其實好鍾意箍牙時期嗰陣影啲相，因為當年覺得好難影得好睇好怕影相，今時今日睇返反而覺得珍貴。」

舊照片中的Heyo無論身形與樣貌都與現在判若兩人，而箍住鋼牙的謝安琪就笑對鏡頭，二人都好青春。雖謝謝安琪唔介意，但陳奐仁Hanjin就留言：「你post張舊相會唔會激死佢呀 @kaytse」

張繼聰 謝安琪大方留言，仲話覺得當年的箍牙相好珍貴。（圖片來源：IG@heyoliztic）
謝安琪大方留言，仲話覺得當年的箍牙相好珍貴。（圖片來源：IG@heyoliztic）
張繼聰 陳奐仁加把嘴搭訕。（圖片來源：IG@heyoliztic）
陳奐仁加把嘴搭訕。（圖片來源：IG@heyoliztic）

謝安琪暢談當年出道「任性箍牙」

謝安琪在訪問中講盡事業家庭事，無所不談，對於當年28歲入行時個箍牙樣，謝安琪自認好爆裂：

「我出道時好爆裂咁箍住牙，好多人都問點解，好應該係箍完整好先出道。其實當時我已簽公司，冇同公司講去箍牙，大家都好震驚。我一直好想箍牙，但父母叫我唔好搞咁多嘢，我刷牙刷得好仔細，所以牙齒好白好靚，但有兩隻牙疊埋咗，我好想整好佢。結果第一次拍廣告，賺咗少少錢，我就即係走去箍，仲要係鋼箍，好肉酸。」

張繼聰 張繼聰和謝安琪在2007年1月舉行婚禮；同年6月16日，兒子張瞻（James）出生。2017年3月23日，相隔十年，女兒張靖（Karina）出生。（圖片來源：IG@louischeung2013）
張繼聰和謝安琪在2007年1月舉行婚禮；同年6月16日，兒子張瞻（James）出生。2017年3月23日，相隔十年，女兒張靖（Karina）出生。（圖片來源：IG@louischeung2013）
張繼聰 （圖片來源：IG@louischeung2013）
（圖片來源：IG@louischeung2013）

撰文：東方新地圖片來源：IG@louischeung2013、東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期

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