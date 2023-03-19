張繼聰 謝安琪

張繼聰初出道「食神Look」被考古！箍牙謝安琪APM同台外貌惹熱議

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最近有網友分享謝安琪與張繼聰在2005年出道的舊照，引起不少網友的熱烈討論及回憶！二人在18年前同期加入樂壇，兩年後奉子成婚，照片中除了「箍牙謝安琪」成為熱話，當年初出道的張繼聰戴上「食神眼鏡」亦受談論，有網友笑說難怪星爺會搵阿聰合作⋯⋯

張繼聰、謝安琪2005年出道 APM「勁歌王」活動舊照曝光

張繼聰與謝安琪均畢業於恩主教書院，不過77年出世的謝安琪其實係「師姐」，二人入行後才相識，更於2007年奉子成婚，照片中二人樣子與今日大不同，

張繼聰 謝安琪 網友分享18年前舊照：「當年2005年APM影，剛剛出道。 」
網友分享18年前舊照：「當年2005年APM影，剛剛出道。 」（圖片來源：官塘老母群組@FB ）
張繼聰 謝安琪 張繼聰初出道首年的造型，跟96年星爺電影《食神》一樣同樣喜款戴茶色太陽鏡。
張繼聰初出道首年的造型，跟96年星爺電影《食神》一樣同樣喜款戴茶色太陽鏡。（圖片來源：東方新地）
張繼聰 謝安琪 初出道嘅張繼聰，以白背心加食神眼鏡拍MV花絮詳見另文）。
初出道嘅張繼聰，以白背心加食神眼鏡拍MV（花絮詳見另文）。（圖片來源：東方新地）
張繼聰 謝安琪 張繼聰有唔同款式嘅太陽眼鏡⋯⋯
張繼聰有唔同款式嘅太陽眼鏡⋯⋯（圖片來源：東方新地）
張繼聰 謝安琪 唱作人年代嘅張繼聰。
唱作人年代嘅張繼聰。（圖片來源：東方新地）
張繼聰 謝安琪 同期新人仲有葉宇澄、郭力行，以及「女生宿舍」梁靖琪左一）。
同期新人仲有葉宇澄、郭力行，以及「女生宿舍」梁靖琪（左一）。 （圖片來源：東方新地）
張繼聰 謝安琪 《Wild Day Out 港台歌手大激鬥》——2005年做樂壇新人是什麼一個概念？當年叱咤樂壇至尊歌曲大獎係陳奕迅嘅《夕陽無限好》，我最喜愛男女歌手分別係陳奕迅同楊千嬅，這一年姜濤只係6歲，而叱咤生力軍男歌手金銀銅分別就係側田、方大同及張繼聰⋯⋯
《Wild Day Out 港台歌手大激鬥》——2005年做樂壇新人是什麼一個概念？當年叱咤樂壇至尊歌曲大獎係陳奕迅嘅《夕陽無限好》，我最喜愛男女歌手分別係陳奕迅同楊千嬅，這一年姜濤只係6歲，而叱咤生力軍男歌手金銀銅分別就係側田、方大同及張繼聰⋯⋯（圖片來源：東方新地）
張繼聰 謝安琪 最近張繼聰獲邀與星爺合作，現身對方工作室並於IG 出Po，他自己也笑言「行梗運」。
最近張繼聰獲邀與星爺合作，現身對方工作室並於IG 出Po，他自己也笑言「行梗運」。（圖片來源：[email protected]

謝安琪箍牙樣成再熱話

至於28歲出道的謝安琪，在舊照中的箍牙樣，亦引起網友熱烈討論：「其實十幾歲啲小朋友都應該箍牙，唔洗等到咁大個至搞，外觀係靚好」、「我唔覺得佢有整 箍完牙會變好正常」，更有好記性網友回憶「Kay初出道箍牙期間曾只出歌不出樣」；「其實果個年代d人都知佢唔係女神，依家久唔久就有d人/有記者吹捧話佢女神，至慘係連佢自己都信，以為自己真係女神」。

張繼聰 謝安琪 28歲出道的謝安琪正在箍牙，直至2006年才將「牙箍」拆掉。
28歲出道的謝安琪正在箍牙，直至2006年才將「牙箍」拆掉。（圖片來源：Ton Ton @ FB官塘老母群組 ）
張繼聰 謝安琪 2005年1月5日，謝安琪首支派台作品《姿色份子》率先出爐，並於同年4月正式成為香港女歌手。
2005年1月5日，謝安琪首支派台作品《姿色份子》率先出爐，並於同年4月正式成為香港女歌手。（圖片來源：東方新地）
張繼聰 謝安琪 2006年謝安琪開始受到各界注視。她先在4月除掉佩戴數年的牙箍，又在6月2日推出《Ksus2》，派台歌為《愁人節》、《亡命之途》及《菲情歌》等。
2006年謝安琪開始受到各界注視。她先在4月除掉佩戴數年的牙箍，又在6月2日推出《Ksus2》，派台歌為《愁人節》、《亡命之途》及《菲情歌》等。（圖片來源：東方新地）
張繼聰 謝安琪 05年初出道的謝安琪，曾與藍奕邦一同接受訪問。
05年初出道的謝安琪，曾與藍奕邦一同接受訪問。（圖片來源：東方新地 ）

張繼聰曾經「玩命」出賣老婆舊相

其實除了網友分享的舊照，張繼聰也曾分享二人初出道的合照。去年張繼聰趁結婚15周年的水晶婚，在IG引用法國文學家Andre’Maurois語錄「A happy marriage is a Long conversation which always seems Too Short （幸福的婚姻是一場漫長的對話，但對話總是太短）」向老婆表達愛意。

張繼聰 謝安琪 張繼聰晒謝安琪嚇人舊照賀結婚周年 網民：又可以畀機會老婆鬧
結婚15周年，張繼聰在IG上載一張兩人年輕時的陳年合照，這個階段的Kay已拆除牙箍，阿聰亦除去了「食神眼鏡」。（圖片來源：[email protected]

事隔十多年喜變 「老夫少妻」

張繼聰還對老婆說︰「結婚咁耐，你都keep到，都係咁靚。我就keep唔到…… 」並上載一張兩人年輕時的陳年合照，及一張自己的爆肌近照。不過相中所見當年的阿Kay圓面、矇豬眼、豬膽鼻，與現在對比相距甚遠。但未知照片是否張繼聰刻意挑選，來回應老婆日前在他的生日留言：「聰，你知唔知我最鍾意你乜嘢？就係你肥。Happy Birthday 」而阿Kay的舊照一出，即引來網友熱議，紛紛留言：「出賣老婆系列」、「又可以畀機會老婆鬧」、「用意有可疑」等，連好友游學修亦笑問張繼聰：「算唔算反話？」而謝安琪則回覆說︰「喂！咪喺度挑撥離間喎﹗」

謝安琪承認初出道箍牙樣「好爆裂」

謝安琪初出道時，冇同公司講就去箍牙，據她自己受訪時講「大家都好震驚」，這個階段她自己都頗抗拒影相，前年歌手Heyo在社交網開心分享與謝安琪05年初出道時的舊照，真係夠朋友。

張繼聰 謝安琪 Heyo公開當年謝安琪一張箍住牙影的合照。
Heyo公開當年謝安琪一張箍住牙影的合照。（圖片來源：[email protected]
張繼聰 謝安琪 原來Heyo與謝安琪是舊相識，已經十幾年冇見。
原來Heyo與謝安琪是舊相識，已經十幾年冇見。（圖片來源：[email protected]

謝安琪極速回應：今時今日睇返反而覺得珍貴

由於Heyo有Hashtag謝安琪，當事人亦好快留言回應，非常大方說：

「我而家其實好鍾意箍牙時期嗰陣影啲相，因為當年覺得好難影得好睇好怕影相，今時今日睇返反而覺得珍貴。」

舊照片中的Heyo無論身形與樣貌都與現在判若兩人，而箍住鋼牙的謝安琪就笑對鏡頭，二人都好青春。雖謝謝安琪唔介意，但陳奐仁Hanjin就留言：「你post張舊相會唔會激死佢呀 @kaytse」

張繼聰 謝安琪 謝安琪大方留言，仲話覺得當年的箍牙相好珍貴。
謝安琪大方留言，仲話覺得當年的箍牙相好珍貴。（圖片來源：[email protected]
張繼聰 謝安琪 陳奐仁加把嘴搭訕。
陳奐仁加把嘴搭訕。（圖片來源：[email protected]

謝安琪暢談當年出道「任性箍牙」

謝安琪在訪問中講盡事業家庭事，無所不談，對於當年28歲入行時個箍牙樣，謝安琪自認好爆裂：

「我出道時好爆裂咁箍住牙，好多人都問點解，好應該係箍完整好先出道。其實當時我已簽公司，冇同公司講去箍牙，大家都好震驚。我一直好想箍牙，但父母叫我唔好搞咁多嘢，我刷牙刷得好仔細，所以牙齒好白好靚，但有兩隻牙疊埋咗，我好想整好佢。結果第一次拍廣告，賺咗少少錢，我就即係走去箍，仲要係鋼箍，好肉酸。」

張繼聰 謝安琪 張繼聰和謝安琪在2007年1月舉行婚禮；同年6月16日，兒子張瞻James）出生。2017年3月23日，相隔十年，女兒張靖Karina）出生。
張繼聰和謝安琪在2007年1月舉行婚禮；同年6月16日，兒子張瞻（James）出生。2017年3月23日，相隔十年，女兒張靖（Karina）出生。（圖片來源：louischeung2013）

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圖片來源：東方新地

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