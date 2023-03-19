張繼聰初出道「食神Look」被考古！箍牙謝安琪APM同台外貌惹熱議

最近有網友分享謝安琪與張繼聰在2005年出道的舊照，引起不少網友的熱烈討論及回憶！二人在18年前同期加入樂壇，兩年後奉子成婚，照片中除了「箍牙謝安琪」成為熱話，當年初出道的張繼聰戴上「食神眼鏡」亦受談論，有網友笑說難怪星爺會搵阿聰合作⋯⋯