張繼聰晒謝安琪嚇人舊照賀結婚15周年 網民：又可以畀機會老婆鬧
張繼聰與謝安琪（Kay）2007年結婚，婚後育有一子一女。早前張繼聰就趁結婚15周年，在IG上載同老婆拍的陳年舊照，相中所見當年阿Kay的面容對比現在相距甚遠。
文：東方新地 ｜圖：[email protected]、[email protected]
結婚15周年晒陳年照
張繼聰與謝安琪（Kay）2007年結婚，婚後育有14歲大仔張瞻及4歲細女張靖，一家四口幸福滿滿。日前張繼聰就趁結婚15周年的水晶婚，在IG引用法國文學家Andre’Maurois語錄「A happy marriage is a Long conversation which always seems Too Short （幸福的婚姻是一場漫長的對話，但對話總是太短）」向老婆表達愛意。
網民：出賣老婆系列
張繼聰還對老婆說︰「Happy 15th Anniversary ,Love u honey 結婚咁耐，你都keep到，都係咁靚。我就keep唔到…… 」並上載一張兩人年輕時的陳年合照，及一張自己的爆肌近照。不過相中所見當年的阿Kay圓面、矇豬眼、豬膽鼻，與現在對比相距甚遠。但未知照片是否張繼聰刻意挑選，來回應老婆日前在他的生日留言：「聰，你知唔知我最鍾意你乜嘢？就係你肥。Happy Birthday 」而阿Kay的嚇人舊照一出，即引來網友熱議，紛紛留言：「出賣老婆系列」、「又可以畀機會老婆鬧」、「用意有可疑」等，連好友游學修亦笑問張繼聰：「算唔算反話？」而謝安琪則回覆說︰「喂！咪喺度挑撥離間喎﹗」