張繼聰謝安琪孖6歲細女吸金 落力做齊為大仔升學做準備

張繼聰以及謝安琪（Kay）早前與6歲女兒的張靖（Kakaball）一同拍廣告，夫婦二人在廣告中有吵架的部分，而Kay更揚言要帶女兒離家出走！Kakaball見爸媽吵架即露出驚嚇表情，張繼聰和Kay完成拍攝後回看片段，都齊齊大讚女兒反應快，夠淡定。