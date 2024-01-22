張繼聰 謝安琪

張繼聰謝安琪孖6歲細女吸金 落力做齊為大仔升學做準備

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張繼聰以及謝安琪（Kay）早前與6歲女兒的張靖（Kakaball）一同拍廣告，夫婦二人在廣告中有吵架的部分，而Kay更揚言要帶女兒離家出走！Kakaball見爸媽吵架即露出驚嚇表情，張繼聰和Kay完成拍攝後回看片段，都齊齊大讚女兒反應快，夠淡定。

張繼聰 謝安琪 張繼聰和謝安琪早前帶住細女齊齊拍廣告。
張繼聰和謝安琪早前帶住細女齊齊拍廣告。（圖片來源：大會提供）

謝安琪嘆工作忙冇時間陪仔女

張繼聰和謝安琪表示很高興能與女兒一起拍廣告，謝安琪說︰「我陪子女的時間少，女兒平日忙於上學和參加不同興趣班，我的工作又繁忙，想要把握與子女相處的機會。他們轉眼間長大，有自己的世界。我們作為父母會全力支持他們，在各方面為他們預備最好，讓他們自由地發展。」

張繼聰 謝安琪 謝安琪亦感嘆自己的工作太忙，陪伴仔女的時間較少。
謝安琪亦感嘆自己的工作太忙，陪伴仔女的時間較少。（圖片來源：大會提供）
張繼聰 謝安琪 全家總動員拍廣告吸金！
全家總動員拍廣告吸金！（圖片來源：大會提供）

張繼聰全家出動吸金為大仔升學做準備

談到大仔張瞻時，張繼聰和謝安琪表示近日忙於「做功課」，為大仔升學做準備。他們雖然不捨得兒子，但是也尊重及支持他有自己的想法。張繼聰表示︰「我未來20、30年也要努力工作，沒想到計劃升學的手續那麼繁複，需要做不少資料蒐集，而且預計未來花費甚多。我會盡我所能支持兒子實現夢想，作為他最強大的後盾。」

張繼聰 謝安琪 大仔張瞻即將到海外升學。
大仔張瞻即將到海外升學。（圖片來源：IG@kaytse）
張繼聰 謝安琪 張繼聰表示不捨得兒子外出升學，但是亦會尊重他的想法。
張繼聰表示不捨得兒子外出升學，但是亦會尊重他的想法。（圖片來源：IG@kaytse）

Kakaball暴風式成長 靚樣拍得住謝安琪

作為星二代，Kakaball的成長階段有不少網民留意。謝安琪更為Kakaball開設了專屬的社交平台帳號，並分享愛女的日常生活以及拍攝花絮。而Kakaball亦越大越靚女，靚樣盡得父母的真傳，更可謂是拍得住媽媽謝安琪的美貌！

張繼聰 謝安琪 Kakaball越大越靚女，盡得父母的真傳！
Kakaball越大越靚女，盡得父母的真傳！（圖片來源：IG@kaytse）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：大會提供、IG@kaytse、IG@kakaball323

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