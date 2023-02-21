張繼聰爭奪金像影帝！曾被稱「廢柴老公」用作品說話 細數入行辛酸事
張繼聰︳童星出身、05年以創作歌手加入樂壇
童星出身嘅張繼聰細細個已經有好多拍戲經驗，參與過唔少港台劇集，其中《十五樓養的牛牛》更係代表作。畢業於香港演藝學院表演系嘅張繼聰，2005年以創作歌手身分加入樂壇，一出道就已獲頒樂壇生力軍。當年太太謝安琪（Kay）都係同期樂壇新人，因爲經常一起出席活動，二人因而定情。
張繼聰與謝安琪結婚 被冠上「廢柴老公」
2006年人氣正值上升期嘅謝安琪突然宣布懷孕3個月，二人奉子成婚，Kay更因而暫別樂壇。之後有唔少網民狠批發展平平嘅阿聰拖累Kay，而阿Kay誕下大仔後迅速回歸樂壇，但阿聰工作未有起色，外界都唔睇好二人嘅婚姻，更將佢冠上「謝生」、「廢柴老公」之名。受盡批評阿聰之後曾講過當年受到網民抨擊而患上抑鬱症，一度想了結生命，但幸好有家人朋友支持，終於挨過低潮。
張繼聰憑《老表》成功入屋「震波」一脫成名
2014年阿聰早年憑劇集《老表，你好Hea！》成功入屋，其中更不避嫌飾演「軟飯王」一角，當年佢fit爆嘅身型更係網民討論話題，其中一幕「震波」令佢一脫成名、成功彈起！之後出演《食為奴》、《忠奸人》、TVB台慶劇《幕後玩家》同《誇世代》等，演技備受肯定。
張繼聰︳2017年突然被無綫封殺
2014年無綫作為佘詩曼的經理人，與蕭定一公司簽約，安排佘詩曼拍電影《十月初五的月光》。但有傳當時張智霖唔滿意劇本要改，搞到電影要逾期完成。無綫向蕭定一公司追回補水薪金，指佘詩曼應收過百萬的額外薪酬，但對方只付一半，所以無綫用法律解決而且下令封殺蕭定一旗下藝人，包括張繼聰，所以當年連《萬千星輝賀台慶》都未見有張繼聰的參與！張繼聰最初回應傳媒，指自己對封殺傳聞未有所聞，更表示會繼續參加當時剛出街的《誇世代》宣傳活動，又話：「我都好享受拍TVB劇！」不過到2017年，張繼聰所屬嘅經理人公司所製作的電影《十月初五的月光》因拍攝超期拖欠仍與TVB有合約嘅佘詩曼薪酬，無辜的張繼聰導致被TVB封殺，繼而轉戰影圈。
張繼聰一脫再脫《季前賽》街頭半裸零尷尬
張繼聰時隔五年再次擔演電視劇，在ViuTV劇集《季前賽》化身籃球隊教練「喪波」，其中這場疑似裸跑一幕，在打格鏡頭下，隱約見到張繼聰只著底褲的半裸身形，雖然幾近全裸，但張繼聰笑言零尷尬，因為在疫情期間，就算係銅鑼灣街頭都唔係好多人，而且作為演員，他在進入角色後也不會覺得尷尬，他又笑指將來可以對子孫講：自己試過在銅鑼灣將近裸跑，都幾開心。
張繼聰轉戰影壇初嚐入圍金像獎滋味
雖然演技備受肯定，但從電視圈轉戰影圈可以話係重頭做起，他反而睇得好樂觀，亦無擔心過工作，認為一切都係上天安排嘅一定係最好，反而好感激TVB開啟咗佢演員路。2016年憑《陀地驅魔人》入圍第35屆香港電影金像獎「最佳男配角」獎項，初嚐入圍滋味！之後張繼聰出演嘅作品都備受觀眾歡迎，例如《今晚打喪屍》、《低壓槽》、《飯戲攻心》等。
張繼聰事業家庭兩得意 網民大讚好老公、好爸爸！
太太謝安琪2016年宣佈再度暫別樂壇，表示打算專注照顧家庭，在2017年再誕下一女，阿聰家庭事業兩得意。有女萬事足嘅阿聰不時分享與女兒玩樂嘅短片到IG，而謝安琪則專心照顧家庭，網民大讚係好老公、好爸爸！
張繼聰以歌手身分重返樂壇
到近年張繼聰再以歌手身分重返樂壇，前年他擔任ViuTV《CHILL CLUB》嘉賓，重新演唱自家作曲名作、原唱為何韻詩嘅經典作《木紋》，令歌迷相當驚喜。其實張繼聰都作過唔少經典歌，例如陳奕迅的〈防不勝防〉都係張繼聰作曲！去年12月1日張繼聰終於於麥花臣場館舉行「Welcome to route 37」首個個人演唱會，紛紛一致認為阿聰係全能藝人！
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