張繼聰爭奪金像影帝！曾被稱「廢柴老公」用作品說話　細數入行辛酸事

早前金像獎公布入圍名單，入行18年的張繼聰憑電影《窄路微塵》和《飯戲攻心》分別角逐「最佳男主角」與「最佳男配角」獎項，而他的對手還有黃秋生和劉青雲，可以說是越級挑戰！得知消息的一眾網民表示替張繼聰開心，重新審閱佢過去嘅努力同才華，仲話佢先係真正用作品說話！一文睇返張繼聰出道至今重點事跡。