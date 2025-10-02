45歲張繼聰《金童》苦等6年終上映！自掏6位數救亡 熱血剖白：我真係企到最後！
張繼聰《金童》終極海報曝光 苦等6年終見天日
電影《金童》終於確定在下月21號正式上映，消息一出令不少期待已久的影迷為之振奮。隨著映期公布，張繼聰渾身肌肉的終極海報亦同步曝光，展現出驚人氣勢，象徵著作品與他本人一同破繭重生。這部電影由他39歲時傾力演出，花了整整兩年時間操肌準備，捱盡皮肉之苦，沒想到一等就是六年，如今45歲的他終於能將這部心血結晶呈現在大銀幕前，箇中辛酸實在不足為外人道。
張繼聰45歲寫信畀自己 剖白六年血淚史
張繼聰特意撰寫一封給六年前自己的「自白書」，詳述這段艱辛的心路歷程。他透露電影拍完後因資金問題，連後期製作的費用都成問題，令他心急如焚。為了不辜負當年的自己，他決心一力承擔，面對無數製作上的挑戰，更表示「甚至自己拎六位數出嚟完成套戲，只係想對得住《金童》。」他坦言過程中覺得自己像陷入流沙，越掙扎沉得越快，但為了作品，就算剩下最後一啖氣也要撐下去，最終感嘆：「聰，無論結局點，我都可以抬起頭講一聲：我無辜負到你！我真係企到最後，將套戲送入咗放映室。」
回顧《金童》辛酸路 曾望40歲前奪影帝
回帶到2017年，張繼聰已開始為《金童》的角色進行長達兩年的艱苦訓練，並在2019年正式拍攝。當時他懷抱著一個夢想，希望能在40歲前憑這部勵志電影角逐「最佳男主角」，在影壇站穩陣腳。然而事與願違，電影完成後卻因種種問題被擱置。他在信中對過去的自己說：「Sorry man，『最佳男主角』我哋後來差啲有機會，不過唔緊要啦。」他發現即使與獎項擦身而過，也無損他對演戲的熱誠，更豁達表示：「有時失去你以為好想要嘅嘢咩？望真啲，其實真正需要嘅嘢已經喺手。 We are fine.」
張繼聰重拾拳擊夢 《金童》故事大綱揭曉
這部讓張繼聰堅持到底的電影，核心金句正是「邊個理由夠厚，就可以企到最後」。故事講述十年前的拳擊界「金童」張力（張繼聰 飾），因一場意外鋃鐺入獄。十年後他刑滿出獄，遇上從未見面的親生兒子方圓。為了獲得兒子母親的遺產，他必須與兒子共同生活。在面對生活困境與父子矛盾的過程中，張力逐漸找到自己的使命，決心重拾拳擊夢想，再次走上擂台，努力成為兒子的榜樣，彌補失去的時光。