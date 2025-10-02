45歲張繼聰《金童》苦等6年終上映！自掏6位數救亡 熱血剖白：我真係企到最後！

苦等六年，張繼聰主演的電影《金童》終於宣布下月上映！這部讓他耗盡心血的作品，背後原來隱藏著一段不為人知的辛酸史，當外界以為電影已成「都市傳說」，他卻從未放棄。張繼聰近日更公開一封寫給六年前自己的信，自爆曾自掏腰包六位數字資金拯救電影，更坦言心態巨變。