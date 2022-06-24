張繼聰5歲女Kakaball食奶咀惹批評 甜心嗲哋霸氣回應

張繼聰與謝安琪一直被網民公認為恩愛夫妻，二人育有一仔張瞻（James）與一女張靖（Kakaball），一家四口同樣受網民喜愛，不時在社交網分享溫馨生活片段。5歲的Kakaball今年幼稚園畢業，張繼聰近日在社交網上載囡囡的畢業照，亦放了一條囡囡身穿睡衣食住奶咀的短片，點知就惹來網民批評，張繼聰為保護前世情人，一於霸氣回應。