張繼聰5歲女Kakaball食奶咀惹批評 甜心嗲哋霸氣回應
廣告
張繼聰與謝安琪一直被網民公認為恩愛夫妻，二人育有一仔張瞻（James）與一女張靖（Kakaball），一家四口同樣受網民喜愛，不時在社交網分享溫馨生活片段。5歲的Kakaball今年幼稚園畢業，張繼聰近日在社交網上載囡囡的畢業照，亦放了一條囡囡身穿睡衣食住奶咀的短片，點知就惹來網民批評，張繼聰為保護前世情人，一於霸氣回應。
張繼聰公開囡囡食奶咀片
張繼聰與謝安琪的細女張靖（Kakaball）轉眼已經5歲，今年幼稚園畢業準備升小一，日前張繼聰公開分享了一氣囡囡在家中不同位置食住奶咀對鏡頭Say Hi的短片，大家都讚Kakaball非常可愛，不過亦有網民對5歲大的她留言批評：「咁大個都用奶嘴？」
張繼聰護女心切反應迅速
面對網民對女兒至今仍食奶咀的公審，張繼聰反應非常快，對於網民提出「驚影響牙齒成長同埋含住d 嘢驚爛牙和有衛生問題」，張繼聰霸氣回應：「依個世界真係好多人關注人哋嘅小朋友點解食奶咀，我做老豆都未慌，你哋定啲嚟啦。我嘅睇法係，大人都會有好多壞習慣，好多時仲會影響人，小朋友想食奶咀，其實無傷大雅，佢唔會廿四小時狂食直到18歲呱？」張繼聰的回應，獲不少已為人父母的網民支持。
囡囡畢業相晒溫馨
孻女孻心肝，張繼聰與謝安琪早前更為Kakaball影了一輯幼稚園畢業相，照片中的Kakaball笑得好開心，仲同爸爸媽媽溫馨合照，不過唔知點解，就唔見好錫Kakaball的哥哥張同瞻呢？
撰文：東方新地圖片來源：[email protected] louischeung2013、[email protected]
讀者留言