張耀揚新相流出！銀髮爆肌man到裂 網民封做「港版教父」

57歲的張耀揚近年長居內地，不時低調行善，在疫情肆虐前到偏遠山區派發物資，落手落腳搬披搬米，盡顯愛心及力的表現，跟同場半百張敏同樣未受歲月洗禮，絕對是凍齡代表。近日張耀揚出席內地活動，卻由黑髮變白髮白鬚，突然由「烏鴉」變「白鴿」，蒼老臉容比真實年紀老，網民驚呼完全認唔出，不過就大讚束髮留鬚的張耀揚男人味更重，封佢為港版港父。

文：東方新地 ｜ 圖：微博、影片截圖、東方新地