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張耀揚新相流出！銀髮爆肌man到裂 網民封做「港版教父」

東方新地

57歲的張耀揚近年長居內地，不時低調行善，在疫情肆虐前到偏遠山區派發物資，落手落腳搬披搬米，盡顯愛心及力的表現，跟同場半百張敏同樣未受歲月洗禮，絕對是凍齡代表。近日張耀揚出席內地活動，卻由黑髮變白髮白鬚，突然由「烏鴉」變「白鴿」，蒼老臉容比真實年紀老，網民驚呼完全認唔出，不過就大讚束髮留鬚的張耀揚男人味更重，封佢為港版港父。

文：東方新地 ｜ 圖：微博、影片截圖、東方新地

張耀揚近年造型變化極大，震撼網絡。
張耀揚近年造型變化極大，震撼網絡。
有傳去年12月，張耀揚喺澳門被粉絲捕獲。（微博圖片：張耀揚影迷俱樂部 ）
有傳去年12月，張耀揚喺澳門被粉絲捕獲。（微博圖片：張耀揚影迷俱樂部 ）
張耀揚最新微博照片，被留意到手戴價值六位數名錶！按背景場面，疑似係與友人聚會傾生意。
張耀揚最新微博照片，被留意到手戴價值六位數名錶！按背景場面，疑似係與友人聚會傾生意。

一講起張耀揚便會想起經典電影《古惑仔3之隻手遮天》演的「烏鴉」一角，以及多年不變的大隻body，成為個人icon，在多套電影飾演大反派，奠定在演藝路上的奸人之路， 在《古惑仔》電影系列更令他紅遍兩岸三地。近年長居內地的張耀揚，不時與好友莫少聰、張敏等到內地探訪派物資，早在大半年前疫情還未肆虐之時，張耀揚還到青海偏僻山區，落手落腳搬運物資，又拿出厚疊疊的人物幣派給當地的老人，被大讚面惡心善。

57歲張耀揚最近在內地出席晚宴活動，同場還有港圈好友鄭浩南、吳毅將、吳啟華及馮敬慈，老友碰頭暢談甚歡。
57歲張耀揚早前在內地出席晚宴活動，同場還有港圈好友鄭浩南、吳毅將、吳啟華及馮敬慈，老友碰頭暢談甚歡。
束辮的張耀揚心情大靚，不時同人敬酒。
束辮的張耀揚心情大靚，不時同人敬酒。

白髮白鬚look網民勁受落

近日張耀揚出席內地活動，同場還有吳啟華、鄭浩南、吳毅將、彭敬慈，探訪時還是黑髮的張耀揚，突然白髮蒼蒼，兼留有白鬚，不過身型依然健碩，綱民驚訝呢位銀髮族竟然是張耀揚，不過留言都是讚多過踩，雖然有指男神崩壞了，但有更多留言面帶滄桑的張耀揚更具男人味，眼神凌厲似足荷李活經典黑幫電影中的教父角色，封張耀揚做港版教父。

張耀揚回復真我，唔再染髮，自然變成銀髮族，束起辮留埋白鬚，真係隔住mon到感受到那股男人味。
張耀揚回復真我，唔再染髮，自然變成銀髮族，束起辮留埋白鬚，真係隔住mon到感受到那股男人味。

張耀揚驚變銀髮族man到裂 網民封做港版教父 張耀揚驚變銀髮族man到裂 網民封做港版教父

張耀揚驚變銀髮族man到裂 網民封做港版教父 張耀揚驚變銀髮族man到裂 網民封做港版教父

17年張耀揚以呢身鮮藍色西裝出席安以軒和陳榮煉在台北的婚宴，同一套西裝，身型完全沒變，都有爆肌效果。
17年張耀揚以呢身鮮藍色西裝出席安以軒和陳榮煉在台北的婚宴，同一套西裝，身型完全沒變，都有爆肌效果。
戴黑超、歎雪茄、飲香檳，仲見埋胸肌，烏鴉變銀鴉，愈來愈有男人味，型到裂﹗
戴黑超、歎雪茄、飲香檳，仲見埋胸肌，烏鴉變銀鴉，愈來愈有男人味，型到裂﹗
早前張耀揚在澳門出席私人晚宴，當日已白髮蒼蒼，但未有束辮，但仍然相當受歡迎，被現場賓客重重包圍。
早前張耀揚在澳門出席私人晚宴，當日已白髮蒼蒼，但未有束辮，但仍然相當受歡迎，被現場賓客重重包圍。
張耀揚雖然淡出娛樂圈，有傳他在任職賭場公關，為人低調，但人氣始終不減，近月突然愛上玩抖音，不時拍片慰粉絲。
張耀揚雖然淡出娛樂圈，有傳他在任職賭場公關，為人低調，但人氣始終不減，近月突然愛上玩抖音，不時拍片慰粉絲。
最近拍咗條片，邊行邊拋啤牌，成個黑幫大佬咁有氣勢。
最近拍咗條片，邊行邊拋啤牌，成個黑幫大佬咁有氣勢。

張耀揚金曲《愛我啤酒》（附歌詞）

大家見到耀揚哥，除咗熟悉的電影演出，當然還少不了以下金曲：

張耀揚 – 「愛我啤酒 」

網民Kate send咗條咁嘅片嚟，朕一睇，嘩真係張耀揚嚟！其實佢呢首「愛我啤酒 」真係唱得幾好聽～　但啲字幕真係好賤格 XDDD

Posted by 豬屎新聞 Juicy News on Friday, April 29, 2016

《愛我啤酒》 歌詞 by 張耀揚

窩家撚姐家絲口蟹試異樣
惹Lee撚自摸聾耳Gel印被省
我不敢省凸太多
因為我一個人~ WOO

影Men而來的員工拉賊扇現
漫 Moo Moo D 的酒在撚掕得蔗
我沒有你的壽司
因為我炸傷你
禍豪 鍋耗

愛我啤酒
如果你說 你不愛我
不要聽見你真的說粗口
寨妓窩E掟溫柔

愛我啤酒
如果你說 你不愛我
不要聽見你真的說粗口

寨妓窩E掟溫柔

窩家撚姐家絲口蟹試異樣
惹Lee撚自摸聾耳Gel印被省
窩家撚姐家絲口蟹試異樣
惹Lee撚自摸聾耳Gel印被省
我不敢省凸太多
因為我一個人~ WOO

影Men而來的員工拉賊扇現
漫 Moo Moo D 的酒在撚掕得蔗
我沒有你的壽司
因為我責實你
嗚喔~喔

愛我啤酒
如果你說 你不愛我
不要聽見你真的說粗口
寨妓窩E掟溫柔

愛我啤酒
如果你說 你不愛我
不要聽見你真的說粗口
寨妓窩E掟溫柔

重溫：半百張耀揚、張敏 低調行善親力親為

《 逃學威龍 》嘅大飛張耀揚同Miss Ho 張敏29年後喺青海玉樹再遇上，為慈善出力，意外被粉絲將事件曝光。
《 逃學威龍 》嘅大飛張耀揚同Miss Ho 張敏29年後喺青海玉樹再遇上，為慈善出力，意外被粉絲將事件曝光。

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