張耀揚新相流出！銀髮爆肌man到裂 網民封做「港版教父」
57歲的張耀揚近年長居內地，不時低調行善，在疫情肆虐前到偏遠山區派發物資，落手落腳搬披搬米，盡顯愛心及力的表現，跟同場半百張敏同樣未受歲月洗禮，絕對是凍齡代表。近日張耀揚出席內地活動，卻由黑髮變白髮白鬚，突然由「烏鴉」變「白鴿」，蒼老臉容比真實年紀老，網民驚呼完全認唔出，不過就大讚束髮留鬚的張耀揚男人味更重，封佢為港版港父。
文：東方新地 ｜ 圖：微博、影片截圖、東方新地
一講起張耀揚便會想起經典電影《古惑仔3之隻手遮天》演的「烏鴉」一角，以及多年不變的大隻body，成為個人icon，在多套電影飾演大反派，奠定在演藝路上的奸人之路， 在《古惑仔》電影系列更令他紅遍兩岸三地。近年長居內地的張耀揚，不時與好友莫少聰、張敏等到內地探訪派物資，早在大半年前疫情還未肆虐之時，張耀揚還到青海偏僻山區，落手落腳搬運物資，又拿出厚疊疊的人物幣派給當地的老人，被大讚面惡心善。
白髮白鬚look網民勁受落
近日張耀揚出席內地活動，同場還有吳啟華、鄭浩南、吳毅將、彭敬慈，探訪時還是黑髮的張耀揚，突然白髮蒼蒼，兼留有白鬚，不過身型依然健碩，綱民驚訝呢位銀髮族竟然是張耀揚，不過留言都是讚多過踩，雖然有指男神崩壞了，但有更多留言面帶滄桑的張耀揚更具男人味，眼神凌厲似足荷李活經典黑幫電影中的教父角色，封張耀揚做港版教父。
張耀揚金曲《愛我啤酒》（附歌詞）
大家見到耀揚哥，除咗熟悉的電影演出，當然還少不了以下金曲：
網民Kate send咗條咁嘅片嚟，朕一睇，嘩真係張耀揚嚟！其實佢呢首「愛我啤酒 」真係唱得幾好聽～ 但啲字幕真係好賤格 XDDD
Posted by 豬屎新聞 Juicy News on Friday, April 29, 2016
《愛我啤酒》 歌詞 by 張耀揚
窩家撚姐家絲口蟹試異樣
惹Lee撚自摸聾耳Gel印被省
我不敢省凸太多
因為我一個人~ WOO
影Men而來的員工拉賊扇現
漫 Moo Moo D 的酒在撚掕得蔗
我沒有你的壽司
因為我炸傷你
禍豪 鍋耗
愛我啤酒
如果你說 你不愛我
不要聽見你真的說粗口
寨妓窩E掟溫柔
愛我啤酒
如果你說 你不愛我
不要聽見你真的說粗口
寨妓窩E掟溫柔