張耀揚已升呢做人夫？獲讚愈老愈有味道 入選香港「年過50美魔男」

「烏鴉」張耀揚今年踏入59歲，愈老愈有「佬味」的他成為不少男人心目中的榜樣，早前有網民嚴選30大香港「年過50美魔男星」，張耀揚的排名比鄭伊健、劉德華、黎明等更高！近年他都留著一頭標誌性銀灰色長髮，再加埋灰白色的鬍鬚，真係除咗佢都好難有第二個可以carry到呢個Look！