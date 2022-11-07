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張耀揚已升呢做人夫？獲讚愈老愈有味道 入選香港「年過50美魔男」

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「烏鴉」張耀揚今年踏入59歲，愈老愈有「佬味」的他成為不少男人心目中的榜樣，早前有網民嚴選30大香港「年過50美魔男星」，張耀揚的排名比鄭伊健、劉德華、黎明等更高！近年他都留著一頭標誌性銀灰色長髮，再加埋灰白色的鬍鬚，真係除咗佢都好難有第二個可以carry到呢個Look！

張耀揚 由《古惑仔》年代型到59歲

張耀揚早在90年代拍攝電影《古惑仔3之隻手遮天》時，就以「烏鴉」形象深入民心，之後再一首成名曲「愛我啤酒」開拓內地市場，認真有料！早兩年陳慧玲（Heidi）在澳門舉行大型派對時，他同樣有現身，當時張耀揚穿上白恤衫打埋呔，包到實但都難掩fit到漏油的身形，連心口位恤衫都被胸肌撐爆，佬味十足，即引來網友們留言：「好耐冇見張耀揚，你好正呀」、「烏鴉好正」、「耀揚哥風采依然」等等。

張耀揚 張耀揚著上白恤衫爆肌現身Heidi派對，獲讚「風采依然」。
張耀揚著上白恤衫爆肌現身Heidi派對，獲讚「風采依然」。（圖片來源：[email protected]
張耀揚 古惑仔
張耀揚飾演的烏鴉，是東星最出位的人物，佢仲有一句金句好啱打工仔用，就係：「難做嘅嘢就唔好做囉！」（圖片來源：《古惑仔》劇照）

張耀揚 白髮白鬚型到爆

近年熱愛白髮白鬚形象的張耀揚，與外國佬味十足的時尚界KOL – Nickelson Wooster望落都有幾分似樣，就連穿衣風格亦十分相似。

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張耀揚近年都留住長白髮和白鬚。（圖片來源：微博@張耀揚影迷俱樂部）
張耀揚 外國時尚達人Nickelson Wooster的造型和衣著風格都同張耀揚十分相似。
外國時尚達人Nickelson Wooster的造型和衣著風格都同張耀揚十分相似。（圖片來源：[email protected]

標誌性長髮

年輕時總會帶點不羈感的張耀揚，一路都留住標誌性長髮，香港男星要數長髮都有型嘅，除了鄭伊健，第二個就係佢！由黑髮留到白髮，由不羈變到依家佬味十足，認真夠型。

張耀揚 張耀揚年輕時已留長髮。
張耀揚年輕時已留長髮。（圖片來源：微博@張耀揚影迷俱樂部）
張耀揚 長髮造型令他充滿不羈味道。
長髮造型令他充滿不羈味道。（圖片來源：微博@張耀揚影迷俱樂部）

肌肉Keep到半百仲有！

肌肉Keep到半百仲有！ 除了長髮之外，張耀揚一身的好肌肉，去到今時今日仍然努力Keep住，不時都被影到一把年紀仲會恆常做Gym，持之以恆的心令到張耀揚都值得有呢一身好肌肉。亦因為肌肉的線條令張耀揚增加一份男性雄風，簡直係「行走的賀爾蒙」！

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張耀揚現時仍keep住爆肌身形。（圖片來源：微博@張耀揚影迷俱樂部）
張耀揚 年輕時的張耀揚。
年輕時的張耀揚。（圖片來源：、《古惑仔》劇照）
張耀揚 多年來張耀揚都keep住做運動。
多年來張耀揚都keep住做運動。（圖片來源：微博@張耀揚影迷俱樂部）

輕鬆Carry超短褲

除了正裝之外，張耀揚近年亦跟上「超短褲」熱潮，短褲短到去大髀位，真係唔係人人都Carry到。不過張耀揚所散發的氣場以及自信，正正令其變成超短褲的最佳代言人，普通一件Oversized Tee加上一條超短褲，已經贏過好多人了！

鄭浩南和張耀揚在《古惑仔》系列電影中分別飾演「司徒浩南」和「烏鴉」，早前兩人因工作在內地碰面，獲網民大讚兩個都愈老愈型，霸氣不減。
鄭浩南和張耀揚在《古惑仔》系列電影中分別飾演「司徒浩南」和「烏鴉」，早前兩人因工作在內地碰面，獲網民大讚兩個都愈老愈型，霸氣不減。（圖片來源：抖音@鄭浩南）
張耀揚 最近拍咗條片，邊行邊拋啤牌，成個黑幫大佬咁有氣勢。
著住短褲的張耀揚邊行邊拋啤牌，成個黑幫大佬咁有氣勢。（圖片來源：微博@張耀揚影迷俱樂部）

張耀揚現時定居澳門 投資賭場生意

淡出幕前已超過10年的張耀揚至今有不少粉絲影迷，有指他近年都活躍在澳門，與百億富商合作投資賭場生意，並在澳門結識了比他年輕25歲的女友「淼淼」，他曾揚言早已視對方為結婚對象。從張耀揚近照中，見到左手無名指戴上戒指，似乎張耀揚已升呢成為人夫，正式封盤。

淡出幕前多年的張耀揚至今有不少粉絲影迷，網上不時流出「烏鴉」的近照，今次更「戴名錶摸酒杯」
淡出幕前多年的張耀揚至今仍有不少粉絲，網上不時流出「烏鴉」的近照，早前更被影到手戴價值6位數名錶，同時左手無名指更戴著一隻戒指，疑似已升呢做人夫。（圖片來源：張耀揚影迷俱樂部微博）
57歲「烏鴉」張耀揚變「銀鴉」型佬！與年輕25歲女友熱戀、當年寫真再被熱炒
近年張耀揚經常西裝骨骨現身活動。（圖片來源：微博@張耀揚影迷俱樂部）

曾與張敏遠赴青海低調行善

張敏同張耀揚這兩位曾在八、九十年代獨當一面的港產片演員，在淡出幕前後，原來一直熱心公益，前年8月兩人隨著另一位香港男星莫少聰發起嘅愛心活動捐錢捐物資以外，仲親身跟大隊遠赴青海玉樹將藥物、物資、糧食送到村民同孤兒手上。

《 逃學威龍 》嘅大飛張耀揚同Miss Ho 張敏29年後喺青海玉樹再遇上，為慈善出力，意外被粉絲將事件曝光。
1991年在《逃學威龍》合作嘅張耀揚同張敏，29年後喺青海玉樹再遇上，為慈善出力，意外被粉絲將事件曝光。（圖片來源：新傳媒照片庫）
除了憑《古惑仔》一角聞名，張耀揚年來亦參演過不少經典電影，如《逃學威龍》。
《逃學威龍》入面嘅大飛張耀揚同Miss Ho張敏。（圖片來源：《逃學威龍》劇照）
原來由另一位香港藝人莫少聰發起嘅少聰愛心行動連年持續支援幫助偏遠山區及災區重建，又運用人脈拉攏香港藝人參與，去年的玉樹之行，就有張耀揚和張敏同行。
原來活動由另一位香港藝人莫少聰發起，少聰愛心行動連年持續支援幫助偏遠山區及災區重建，又運用人脈拉攏香港藝人參與，去年的玉樹之行，就有張耀揚和張敏同行。（圖片來源：新傳媒照片庫）

一連十日喺青藏高原，每日親手搬運派物資、同村民打成一片、受盡頭痛作嘔等高原反應不適折磨，竟然隻字不提連一張打卡相都冇影過……事隔成年，去年有張耀揚忠粉開抖音重溫短片，才被揭發善舉，已年過半百嘅張敏身形fit爆皮膚白滑不負美魔女盛名，而張耀揚就繼續威猛有霸氣，揸住大疊人仔一百蚊紙邊數邊派畀村民，手瓜起𦟌睇嚟仲有操肌喎！

唔止捐款捐物資、山長水遠親身到現場，張耀揚還落手落腳搬搬抬抬，被粉絲大讚面惡心善。
唔止捐款捐物資、山長水遠親身到現場，張耀揚還落手落腳搬搬抬抬，被粉絲大讚面惡心善。（圖片來源：新傳媒照片庫）
昔日惡形惡相嘅烏鴉，今日一樣豪氣，手上一疊人仔派畀村民。留意番，淡出八年，張耀揚手瓜起𦟌明顯冇偷懶。
昔日惡形惡相嘅烏鴉，當日一樣豪氣，手上一疊人仔派畀村民。留意番，淡出八年，張耀揚手瓜起𦟌明顯冇偷懶。（圖片來源：新傳媒照片庫）

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：[email protected]、《古惑仔》劇照、微博@張耀揚影迷俱樂部、[email protected]、抖音@鄭浩南、新傳媒照片庫

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