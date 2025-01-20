張耀揚升呢做人夫？入選香港「年過50美魔男」越老越有味道 ！

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「烏鴉」張耀揚踏入61歲，越老越有「佬味」的他成為不少男人心目中的榜樣，早前有網民嚴選30大香港「年過50美魔男星」，張耀揚的排名比鄭伊健、劉德華、黎明等更高！近年他都留著一頭標誌性銀灰色長髮，再加埋灰白色的鬍鬚，真係除咗佢都好難有第二個可以carry到呢個Look！
張耀揚 古惑仔 張耀揚出席《TVB萬千星輝頒獎典禮2024》擔任嘉賓。（圖片來源：TVB）
張耀揚出席《TVB萬千星輝頒獎典禮2024》擔任嘉賓。（圖片來源：TVB）

張耀揚 由《古惑仔》年代型到61歲

張耀揚早在90年代拍攝電影《古惑仔3之隻手遮天》時，就以「烏鴉」形象深入民心，之後再一首成名曲「愛我啤酒」開拓內地市場，認真有料！早兩年陳慧玲（Heidi）在澳門舉行大型派對時，他同樣有現身，當時張耀揚穿上白恤衫打埋呔，包到實但都難掩fit到漏油的身形，連心口位恤衫都被胸肌撐爆，佬味十足，即引來網友們留言：「好耐冇見張耀揚，你好正呀」、「烏鴉好正」、「耀揚哥風采依然」等等。

張耀揚 古惑仔 張耀揚著上白恤衫爆肌現身Heidi派對，獲讚「風采依然」。（圖片來源：IG@HeidiChan）
張耀揚著上白恤衫爆肌現身Heidi派對，獲讚「風采依然」。（圖片來源：IG@HeidiChan）

張耀揚 白髮白鬚型到爆

近年熱愛白髮白鬚形象的張耀揚，與外國佬味十足的時尚界KOL – Nickelson Wooster望落都有幾分似樣，就連穿衣風格亦十分相似。

張耀揚 古惑仔 張耀揚近年都留住長白髮和白鬚。（圖片來源：微博@張耀揚影迷俱樂部）
張耀揚近年都留住長白髮和白鬚。（圖片來源：微博@張耀揚影迷俱樂部）
張耀揚 古惑仔 外國時尚達人Nickelson Wooster的造型和衣著風格都同張耀揚十分相似。（圖片來源：IG@nickwooster）
外國時尚達人Nickelson Wooster的造型和衣著風格都同張耀揚十分相似。（圖片來源：IG@nickwooster）

標誌性長髮

年輕時總會帶點不羈感的張耀揚，一路都留住標誌性長髮，香港男星要數長髮都有型嘅，除了鄭伊健，第二個就係佢！由黑髮留到白髮，由不羈變到依家佬味十足，認真夠型。

張耀揚 古惑仔 張耀揚年輕時已留長髮。（圖片來源：微博@張耀揚影迷俱樂部）
張耀揚年輕時已留長髮。（圖片來源：微博@張耀揚影迷俱樂部）
張耀揚 古惑仔 長髮造型令他充滿不羈味道。（圖片來源：微博@張耀揚影迷俱樂部）
長髮造型令他充滿不羈味道。（圖片來源：微博@張耀揚影迷俱樂部）

肌肉Keep到半百仲有！

肌肉Keep到半百仲有！ 除了長髮之外，張耀揚一身的好肌肉，去到今時今日仍然努力Keep住，不時都被影到一把年紀仲會恆常做Gym，持之以恆的心令到張耀揚都值得有呢一身好肌肉。亦因為肌肉的線條令張耀揚增加一份男性雄風，簡直係「行走的賀爾蒙」！

張耀揚 古惑仔 張耀揚現時仍keep住爆肌身形。（圖片來源：微博@張耀揚影迷俱樂部）
張耀揚現時仍keep住爆肌身形。（圖片來源：微博@張耀揚影迷俱樂部）
張耀揚 古惑仔 年輕時的張耀揚。（圖片來源：、《古惑仔》劇照）
年輕時的張耀揚。（圖片來源：、《古惑仔》劇照）
張耀揚 古惑仔 多年來張耀揚都keep住做運動。（圖片來源：微博@張耀揚影迷俱樂部）
多年來張耀揚都keep住做運動。（圖片來源：微博@張耀揚影迷俱樂部）

輕鬆Carry超短褲

除了正裝之外，張耀揚近年亦跟上「超短褲」熱潮，短褲短到去大髀位，真係唔係人人都Carry到。不過張耀揚所散發的氣場以及自信，正正令其變成超短褲的最佳代言人，普通一件Oversized Tee加上一條超短褲，已經贏過好多人了！

張耀揚 古惑仔 鄭浩南和張耀揚在《古惑仔》系列電影中分別飾演「司徒浩南」和「烏鴉」，早前兩人因工作在內地碰面，獲網民大讚兩個都愈老愈型，霸氣不減。（圖片來源：抖音@鄭浩南）
鄭浩南和張耀揚在《古惑仔》系列電影中分別飾演「司徒浩南」和「烏鴉」，早前兩人因工作在內地碰面，獲網民大讚兩個都愈老愈型，霸氣不減。（圖片來源：抖音@鄭浩南）
張耀揚 古惑仔 著住短褲的張耀揚邊行邊拋啤牌，成個黑幫大佬咁有氣勢。（圖片來源：微博@張耀揚影迷俱樂部）
著住短褲的張耀揚邊行邊拋啤牌，成個黑幫大佬咁有氣勢。（圖片來源：微博@張耀揚影迷俱樂部）

張耀揚現時定居澳門 投資賭場生意

淡出幕前已超過10年的張耀揚至今有不少粉絲影迷，有指他近年都活躍在澳門，與百億富商合作投資賭場生意，並在澳門結識了比他年輕25歲的女友「淼淼」，他曾揚言早已視對方為結婚對象。從張耀揚近照中，見到左手無名指戴上戒指，似乎張耀揚已升呢成為人夫，正式封盤。

張耀揚 古惑仔 淡出幕前多年的張耀揚至今仍有不少粉絲，網上不時流出「烏鴉」的近照，早前更被影到手戴價值6位數名錶，同時左手無名指更戴著一隻戒指，疑似已升呢做人夫。（圖片來源：張耀揚影迷俱樂部微博）
淡出幕前多年的張耀揚至今仍有不少粉絲，網上不時流出「烏鴉」的近照，早前更被影到手戴價值6位數名錶，同時左手無名指更戴著一隻戒指，疑似已升呢做人夫。（圖片來源：張耀揚影迷俱樂部微博）
張耀揚 古惑仔 近年張耀揚經常西裝骨骨現身活動。（圖片來源：微博@張耀揚影迷俱樂部）
近年張耀揚經常西裝骨骨現身活動。（圖片來源：微博@張耀揚影迷俱樂部）

曾與張敏遠赴青海低調行善

張敏同張耀揚這兩位曾在八、九十年代獨當一面的港產片演員，在淡出幕前後，原來一直熱心公益，前年8月兩人隨著另一位香港男星莫少聰發起嘅愛心活動捐錢捐物資以外，仲親身跟大隊遠赴青海玉樹將藥物、物資、糧食送到村民同孤兒手上。

張耀揚 古惑仔 1991年在《逃學威龍》合作嘅張耀揚同張敏，29年後喺青海玉樹再遇上，為慈善出力，意外被粉絲將事件曝光。（圖片來源：新傳媒照片庫）
1991年在《逃學威龍》合作嘅張耀揚同張敏，29年後喺青海玉樹再遇上，為慈善出力，意外被粉絲將事件曝光。（圖片來源：新傳媒照片庫）
張耀揚 古惑仔 《逃學威龍》入面嘅大飛張耀揚同Miss Ho張敏。（圖片來源：《逃學威龍》劇照）
《逃學威龍》入面嘅大飛張耀揚同Miss Ho張敏。（圖片來源：《逃學威龍》劇照）
張耀揚 古惑仔 原來活動由另一位香港藝人莫少聰發起，少聰愛心行動連年持續支援幫助偏遠山區及災區重建，又運用人脈拉攏香港藝人參與，去年的玉樹之行，就有張耀揚和張敏同行。（圖片來源：新傳媒照片庫）
原來活動由另一位香港藝人莫少聰發起，少聰愛心行動連年持續支援幫助偏遠山區及災區重建，又運用人脈拉攏香港藝人參與，去年的玉樹之行，就有張耀揚和張敏同行。（圖片來源：新傳媒照片庫）

一連十日喺青藏高原，每日親手搬運派物資、同村民打成一片、受盡頭痛作嘔等高原反應不適折磨，竟然隻字不提連一張打卡相都冇影過……事隔成年，去年有張耀揚忠粉開抖音重溫短片，才被揭發善舉，已年過半百嘅張敏身形fit爆皮膚白滑不負美魔女盛名，而張耀揚就繼續威猛有霸氣，揸住大疊人仔一百蚊紙邊數邊派畀村民，手瓜起𦟌睇嚟仲有操肌喎！

張耀揚 古惑仔 唔止捐款捐物資、山長水遠親身到現場，張耀揚還落手落腳搬搬抬抬，被粉絲大讚面惡心善。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唔止捐款捐物資、山長水遠親身到現場，張耀揚還落手落腳搬搬抬抬，被粉絲大讚面惡心善。（圖片來源：新傳媒照片庫）
張耀揚 古惑仔 昔日惡形惡相嘅烏鴉，當日一樣豪氣，手上一疊人仔派畀村民。留意番，淡出八年，張耀揚手瓜起𦟌明顯冇偷懶。（圖片來源：新傳媒照片庫）
昔日惡形惡相嘅烏鴉，當日一樣豪氣，手上一疊人仔派畀村民。留意番，淡出八年，張耀揚手瓜起𦟌明顯冇偷懶。（圖片來源：新傳媒照片庫）

圖片來源：TVB、IG@HeidiChan、微博@張耀揚影迷俱樂部、IG@nickwooster、、《古惑仔》劇照、抖音@鄭浩南、張耀揚影迷俱樂部微博、新傳媒照片庫、《逃學威龍》劇照資料或影片來源：原文刊於新假期

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