張耀揚升呢做人夫？入選香港「年過50美魔男」越老越有味道 ！
張耀揚 由《古惑仔》年代型到61歲
張耀揚早在90年代拍攝電影《古惑仔3之隻手遮天》時，就以「烏鴉」形象深入民心，之後再一首成名曲「愛我啤酒」開拓內地市場，認真有料！早兩年陳慧玲（Heidi）在澳門舉行大型派對時，他同樣有現身，當時張耀揚穿上白恤衫打埋呔，包到實但都難掩fit到漏油的身形，連心口位恤衫都被胸肌撐爆，佬味十足，即引來網友們留言：「好耐冇見張耀揚，你好正呀」、「烏鴉好正」、「耀揚哥風采依然」等等。
張耀揚 白髮白鬚型到爆
近年熱愛白髮白鬚形象的張耀揚，與外國佬味十足的時尚界KOL – Nickelson Wooster望落都有幾分似樣，就連穿衣風格亦十分相似。
標誌性長髮
年輕時總會帶點不羈感的張耀揚，一路都留住標誌性長髮，香港男星要數長髮都有型嘅，除了鄭伊健，第二個就係佢！由黑髮留到白髮，由不羈變到依家佬味十足，認真夠型。
肌肉Keep到半百仲有！
肌肉Keep到半百仲有！ 除了長髮之外，張耀揚一身的好肌肉，去到今時今日仍然努力Keep住，不時都被影到一把年紀仲會恆常做Gym，持之以恆的心令到張耀揚都值得有呢一身好肌肉。亦因為肌肉的線條令張耀揚增加一份男性雄風，簡直係「行走的賀爾蒙」！
輕鬆Carry超短褲
除了正裝之外，張耀揚近年亦跟上「超短褲」熱潮，短褲短到去大髀位，真係唔係人人都Carry到。不過張耀揚所散發的氣場以及自信，正正令其變成超短褲的最佳代言人，普通一件Oversized Tee加上一條超短褲，已經贏過好多人了！
張耀揚現時定居澳門 投資賭場生意
淡出幕前已超過10年的張耀揚至今有不少粉絲影迷，有指他近年都活躍在澳門，與百億富商合作投資賭場生意，並在澳門結識了比他年輕25歲的女友「淼淼」，他曾揚言早已視對方為結婚對象。從張耀揚近照中，見到左手無名指戴上戒指，似乎張耀揚已升呢成為人夫，正式封盤。
曾與張敏遠赴青海低調行善
張敏同張耀揚這兩位曾在八、九十年代獨當一面的港產片演員，在淡出幕前後，原來一直熱心公益，前年8月兩人隨著另一位香港男星莫少聰發起嘅愛心活動捐錢捐物資以外，仲親身跟大隊遠赴青海玉樹將藥物、物資、糧食送到村民同孤兒手上。
一連十日喺青藏高原，每日親手搬運派物資、同村民打成一片、受盡頭痛作嘔等高原反應不適折磨，竟然隻字不提連一張打卡相都冇影過……事隔成年，去年有張耀揚忠粉開抖音重溫短片，才被揭發善舉，已年過半百嘅張敏身形fit爆皮膚白滑不負美魔女盛名，而張耀揚就繼續威猛有霸氣，揸住大疊人仔一百蚊紙邊數邊派畀村民，手瓜起𦟌睇嚟仲有操肌喎！